Bayerische Konditorei kreiert Mundschutz-Nikolaus - Corona-Leugner schäumen auf Facebook - „Abartig“

Bei Corona und Impfung etc durchdrehen, aber seinen Kindern bei einem Allergie oder Unverträglichkeitsverdacht eine selbstzusammengebastelte "Weglassdiät" verordnen. 8 Wochen kein Weizen, 8 Wochen nichts was Milch enthält, 8 Wochen keine Hülsenfrüchte und Nüsse, etc etc solange bis man den Übeltäter ausgemacht hat und das Kind nach einem Jahr Selbstdiagnose eine Essstörung entwickelt hat. Oder solange Glaubersalz und Spirulina in sich reinschütten bis sich der Darm nach außen stülpt und die Schilddrüse verrückt spielt. Da wird jeder Shampookauf zur Odysee bis es frei von sämtlichen Tensiden ist. Viele haben schon vor Corona am Rad gedreht.