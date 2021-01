Corona in Bayern: Gute Nachrichten vom RKI haben einen Haken - Massiver Ausbruch in Seniorenheim

Die Corona-Lage bleibt weiter angespannt. Nun greifen die Grünen Bayerns Minsterpräsidenten Markus Söder an. Sie werfen ihm Versäumnisse bei der Impfkampagne vor.

Seit Wochen befindet sich Deutschland im harten Corona-Lockdown.

Polizei und Stadt Nürnberg verbieten als Gottesdienst getarnte Demonstration. (siehe Update vom 16. Januar, 19.11 Uhr)

Hier bieten wir Ihnen in einer Karte* die aktuellen Fallzahlen im Freistaat.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 16. Januar, 19.11 Uhr: Corona-Maßnahmen-Gegner hatten vor, am Sonntag auf vier verschiedenen Veranstaltungen in Nürnberg* zu protestieren. Dies wurde ihnen aber von der Stadt untersagt. Es sei zu befürchten, das Auflagen und Abstandsregeln nicht beachtet würden, hieß es in der Erklärung. Daraufhin wollten die Veranstalter auf einen inzwischen beliebten Trick zurückgreifen und ihre Veranstaltung - die vor der Lorenzkirche stattfinden sollte - als Gottesdienst deklarieren. Doch Polizei und Stadt erteilten jetzt auch dieser Veranstaltung eine Absage.

Ein Sprecher der Polizei Mittelfranken* sagte am Samstag, alle Veranstaltungen gegen die Corona-Beschränkungen am Sonntag seien verboten. Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) wies per Twitter auf das Verbot hin, ein „Spontangottesdienst“ sei nicht zulässig.

😡😡😡ACHTUNG 😡😡😡

Corona-Leugner deklarieren für So. ihre verbotenen Demonstrationen in Nürnberg zu einem "Gottesdienst" vor der Lorenzkirche um:

1. Bitte nicht hingehen & nicht unterstützen!!

2. Wir haben als Kirche(n) in Nürnberg nichts damit zu tun!

3. #stayhome #StaySafe — Evang.-Luth. Dekanat Nürnberg (@evang_nuernberg) January 15, 2021

Die Kirchen grenzten sich auf Twitter ebenfalls von der Veranstaltung und der Deklaration als Gottesdienst ab. „Die Initiatoren dieser Veranstaltung wollen damit wohl einen Ersatz für die verbotene Demonstration schaffen“, so die Aussage der evangelischen sowie der katholischen Kirche in einer gemeinsamen Mitteilung. Solch eine Veranstaltung habe nichts mit der liturgischen Feier in den Kirchen zu tun.

Corona in Bayern: Ausbruch in Seniorenheim im Landkreis Rottal-Inn

Update vom 16. Januar, 15.43 Uhr: In einem Seniorenheim im Landkreis Rottal-Inn ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. 28 der 39 Heimbewohner und 19 der 37 Beschäftigten seien positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden, berichtet die Passauer Neue Presse (PNP) am Samstag. Am Mittwoch hatte es einen Reihentest gegeben, nachdem Schnelltests bei einigen Mitarbeitern positiv angeschlagen hatten.



In dem Heim St. Josef in Kirchdorf am Inn waren einige Tage zuvor - am Samstag - 48 Menschen geimpft worden. Das Landratsamt Rottal-Inn erklärte laut PNP: „Aufgrund des Zeitraums zwischen der Erstimpfung - und es war ja bislang nur die Erstimpfung - und dem Ausbruch des Infektionsgeschehens ist mit größter Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass für die Betroffenen noch kein umfangreicher Impfschutz bestand, was auch so nicht zu erwarteten war.“



Das Seniorenheim steht seit Donnerstag für zehn Tage unter Quarantäne. Wie das Virus ins Heim kam, war zunächst unklar. Die

Mitarbeiter des Impfteams würden regelmäßig getestet, teilte ein Landratsamtssprecher der Zeitung mit.

Update vom 16. Januar, 12.22 Uhr: Die Corona-Lage in Bayern scheint sich ein wenig zu entspannen. Am Samstag lagen noch 22 Landkreise und Städte über dem Grenzwert von 200, ein Rückgang im Vergleich zu den Vortagen. Am Freitag hatten noch 25 Kreise und Städte die 200er-Marke überschritten. Aktueller Spitzenreiter in Bayern ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Stadt Bayreuth mit einer Inzidenz von 315.6.



Allerdings gibt es deutschlandweit Rückmeldungen und Klagen aus Kommunen, dass die Datenübermittlung über das neue elektronische Meldesystem Demis nicht ordnungsgemäß funktioniert und die Daten deshalb nicht zuverlässig seien. In Bayern zählten dazu in den vergangenen Tagen unter anderem die Stadt Nürnberg und der Landkreis München.

Corona in Bayern: Gesundheitsminister Holetschek ordert Spritzen für die Impfung gegen das Virus

Update vom 16. Januar, 9.42 Uhr: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat weitere 2,1 Millionen Spritzen für die Impfungen gegen das Coronavirus bestellt. Aus einer Mitteilung des bayerischen Gesundheitsministeriums vom Samstag geht hervor, dass somit auch die Nutzung zusätzlicher Impfdosen sichergestellt ist.

Der Freistaat habe bereits vor der neuesten Bestellung genügend Spritzen und Kanülen eingekauft, um die gesamte bayerische Bevölkerung zweimal zu impfen, heißt es. Die zusätzlichen 2,1 Millionen Spritzen mit einem Fassungsvermögen von jeweils einem Milliliter werden laut Ministerium dazu genutzt, noch mehr Menschen impfen zu können. Für weitere 1,5 Millionen Spritzen laufe außerdem gerade „ein Bestellvorgang“.



Einige der schon am 27. Dezember geimpften Bürgerinnen und Bürger werden in den kommenden Tagen die zweite erforderliche Impfung erhalten. Eine Woche danach soll nach aktuellem Forschungsstand eine Immunisierung gegen Covid-19 erreicht sein. Ausschlaggebend für die neueste Bestellung von Spritzen war die Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für den von Biontech/Pfizer entwickelten Impfstoff.



Nach Meldungen vom Freitag über Lieferprobleme beim Corona-Impfstoff von Pfizer sind die geplanten Zweitimpfungen bei Menschen in Bayern aus Sicht des Gesundheitsministeriums nicht in Gefahr. Unklar war am Freitag hingegen, wie es mit den Erstimpfungen weitergeht.

Corona in Bayern: Grüne attackieren Söders Impf-Plan gnadenlos

Update vom 16. Januar, 7.11 Uhr: Kritik an Markus Söder: Die bayerischen Grünen werfen dem Ministerpräsidenten Versäumnisse bei der Corona-Impfkampagne im Freistaat vor. Im Sommer „wäre genug Zeit gewesen, den Impfstart vernünftig vorzubereiten“, sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). Und jetzt habe der CSU-Chef der Impfbereitschaft mit dem Ruf nach einer Impfpflicht für das Pflegepersonal einen „Bärendienst“ erwiesen.



Notwendig wäre eine motivierende Informationskampagne. „Söder macht das genaue Gegenteil, wenn er öffentlich von einem Impfzwang für Pflegekräfte schwadroniert“, kritisierte Hartmann. „Wir fangen doch gerade erst an, die Menschen in den Heimen und die über 80-Jährigen zu impfen.“

Hausärzte sollen eingebunden werden, um den Menschen Angst zu nehmen. „Das sind die Vertrauenspersonen, auf die es hier ankommt“, so der Grünen-Politiker. „Beim Impfen reicht es mir nicht, dass Markus Söder sagt, er werde sich selbst impfen lassen.“ Kritik äußerte Hartmann auch an der 15-Kilometer-Regel in Corona-Hotspots. Das sei nicht nachvollziehbar, weil Kontakte zu vermeiden das Ziel sei, nicht Bewegung zu beschränken. Die Zumutungen müssten verständlich und ausgewogen sein, sonst leide die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen insgesamt. Statt im Privatbereich immer weiter nachzuschärfen, sollte die Arbeitswelt stärker in den Blick genommen werden: Auf dem Arbeitsweg und in der Arbeit fänden die meisten Kontakte statt, „dort muss noch mehr getan werden“, sagte Hartmann.

Corona in Bayern: FFP2-Maskenpflicht steht nach wie vor in der Kritik

Update vom 15. Januar, 21.22 Uhr: Die ab Montag (18. Januar) gültige FFP2-Maskenpflicht in Bayern* steht nach wie vor in der Kritik. Zuletzt meldete sich ein Professor aus Rostock. Der Mediziner Professor Andreas Podbielski hatte die FFP2-Pflicht scharf abgelehnt.* „Das hört sich für mich nach Aktionismus an“, sagte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der Uni Rostock am Freitag.

FFP2-Masken gehören aus seiner Sicht nur in die medizinischen Berufe. Diese Masken seien belastend und brächten „haufenweise Risiken“ mit sich. Nicht umsonst sei im Arbeitsschutzgesetz vorgeschrieben, nach zweistündigem Tragen eine Pause einzulegen, betonte er.

Nach deutlicher Kritik an FFP2-Maskenpflicht - Holetschek verteidigt sich

Die Kritik an dem Vorgehen Bayerns sei sachlich nicht nachvollziehbar, sagt dagegen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Nach Ansicht des Ministeriums sind die diskutierten Nachteile der FFP2-Masken nicht so relevant. „Die Tragezeiten sind während eines Einkaufs in Einzelhandelsgeschäften, einer Fahrt im ÖPNV und bei der Abholung von Waren vergleichsweise kurz“, hieß es. Die aus der Arbeitswelt bekannte Begrenzung der Tragedauer und der erhöhte Atemwiderstand durch die Maske spielten daher nur eine untergeordnete Rolle.

„Chaos“ bei der Impfstoffvergabe attestiert OB Dieter Reiter dem Freistaat

Update vom 15. Januar, 16.05 Uhr: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat „chaotische Zustände“ bei der Impfstofflieferung kritisiert. Entgegen der Ankündigung des Freistaats, die lokalen Impfzentren regelmäßig jeden Dienstag und Freitag mit Corona-Impfstoff zu beliefern, habe die Stadt die für Freitag zugesagten 3500 Impfdosen nicht erhalten, teilte das Rathaus mit.

Mit dem noch vorhandenen Impfstoff könne gerade so sichergestellt werden, dass übers Wochenende die notwendige Zweitimpfung der ersten geimpften Einwohner erfolgen könne. „Wir können nur verimpfen, was uns an Impfstoff zur Verfügung gestellt wird“, erläuterte Reiter. „Diese chaotischen Zustände, dass Impfdosen angekündigt, dann aber nicht geliefert werden, müssen unverzüglich beendet werden.“

Corona-Hammer in Bayern: SPD will Radius-Regel kippen - Herbe neue Einschnitte kommen wohl

Update vom 15. Januar, 12.17 Uhr: Die SPD-Landtagsfraktion geht gegen die 15-Kilometer-Regel in Hotspots vor. Drei Landtagsabgeordnete, darunter der Fraktionsvorsitzende Horst Arnold, klagen gegen die Maßnahme. Man wolle die Regelung mit einem sogenannten Normenkontrollantrag beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof überprüfen lassen, teilten Arnold sowie die beiden Abgeordneten Inge Aures und Christian Flisek am Freitag in München mit.

Seit Montag sind nur noch Ausflüge im Umkreis von höchstens 15 Kilometern erlaubt, wenn dort die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 liegt. Einige betroffene Landkreise haben zudem ein Ausflugsverbot erlassen, damit dürfen Besucher zu touristischen Zwecken auch nicht mehr in die Region kommen. Als Grund für die Maßnahmen wird die Eindämmung des Coronavirus genannt. Die Regelung ist aber höchst umstritten. Beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof sind bereits mehrere Anträge gegen die 15-Kilometer-Regel anhängig.

Corona in Bayern: Landtags-SPD geht gegen 15-Kilometer-Regel vor - „Rechtsstaatliche Bedenken“

Die Landtags-SPD meldete nun „massive rechtsstaatliche Bedenken“ an. „Das Leben und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sind vom Staat zu schützen. Gleichzeitig muss sich jede Maßnahme an den Regeln des Rechtsstaats messen lassen, vor allem, wenn sie einen erheblichen Grundrechtseingriff wie den der Freizügigkeitsbeschränkung darstellt“, erklärte Arnold. Keine Anti-Corona-Maßnahme sei reiner Selbstzweck. „Sie muss geeignet sein, die Pandemie einzudämmen, und sie muss im Vergleich zu anderen Möglichkeiten das mildeste Mittel darstellen“, betonte Arnold.



Der Prozessvertreter der Abgeordneten, der Regensburger Professor Thorsten Kingreen, sagte zu der Regelung: „Sie unterbindet keine Kontakte, sondern zielt nur darauf ab, wie weit oder wohin man fährt. Das ist aber für das Infektionsgeschehen ohne jeden Belang.“

Corona-Hammer in Bayern: SPD will Radius-Regel kippen - Herbe neue Einschnitte kommen wohl

Update vom 15. Januar, 11.43 Uhr: In Hotspots mit einer Inzidenz von über 200 gilt seit Kurzem eine verschärfte Regel. Bewohner dieser Städte oder Kreise dürfen keine Ausflüge mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt machen. „Wir brauchen nicht jeden Tag neue Regeln, ohne, dass die gestrigen funktionieren“, sagte der Oberbürgermeister des schwäbischen Nördlingen, David Wittner, dazu am Freitag der Augsburger Allgemeinen. Die SPD-Langtagsfraktion geht nun wohl gegen eben diese Regel vor. Nach Informationen der Passauer Neuen Presse reichte die Fraktion einen Normenkontrollantrag gegen die 15-Kilometer-Regelung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ein. Weiteres dazu in Kürze.

Impflicht für Pflegekräfte? Lucha erteilt Söder-Vorstoß eine Absage

Update vom 15. Januar, 11.20 Uhr: Markus Söder hatte vor wenigen Tagen eine Debatte über die Impfpflicht für Pflegekräfte losgetreten. Er hatte gefordert, dass sich der Ethikrat damit befassen müsse. Nun hat der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten abgewehrt. „Ich würde Herrn Söder einfach mal zwei Wochen Klausur in einem bayerischen Schweigekloster empfehlen“, sagte der Grünen-Politiker in einem Gespräch mit der „Badischen Zeitung“ (Freitag).



Die Debatte um eine Impfpflicht sei zum jetzigen Zeitpunkt eine Verunsicherungsdebatte, sagte Lucha. „Wir haben die Rückmeldung, dass sich bei uns im Land zirka 60 Prozent des Pflegepersonals impfen lassen wollen, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es nur 30 Prozent sind. Das ist nicht genug, aber es ist eine Basis.“

Corona: Auch auf Bayern kommen herbe neue Einschnitte zu - Details durchgesickert - Söder mit Forderung

Erstmeldung vom 15. Januar, 9.45 Uhr: München - Seit Wochen befindet sich Deutschland im harten Lockdown.* Doch die Corona*-Zahlen sind nach wie vor hoch. Allein in Bayern liegen 25 Städte und Landkreise laut Robert-Koch-Institut (RKI*) über der wichtigen Grenze von 200 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz* erreichte am Freitag demnach die Stadt Bayreuth mit 323,6. Es folgen die Landkreise Rottal-Inn (310,3), Kulmbach (286,4) und Regen (270,0).

Corona in Bayern: Sieben-Tage-Inzidenz über 200 - 15-KM-Regel greift

Auch die Städte Passau, Coburg, Rosenheim, Hof, Nürnberg, Schwabach und Fürth wiesen laut RKI-Angaben einen Wert über 200 auf. Über der Marke liegen den Angaben nach auch die Landkreise Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayreuth, Lichtenfels, Passau, Roth, Berchtesgadener Land, Kronach, Deggendorf, Tirschenreuth, Coburg, Unterallgäu, Ebersberg, Miesbach sowie Donau-Ries.

Liegt die Inzidenz über 200 greifen strengere Maßnahmen gegen das Coronavirus.* Ausflüge sind dann nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometern* möglich. Einen Überblick über die aktuell geltenden Regeln im Freistaat finden Sie hier.

Video: Corona regional - Das Update für Bayern

Corona in Bayern: Angst vor Virusmutationen - Kommt ein noch härterer Lockdown?

Möglicherweise droht dem Freistaat und ganz Deutschland ein noch härterer Lockdown. Grund ist wohl die Angst vor einer Ausbreitung der Corona-Mutationen.* „Wir brauchen mehr Teststellen, die die Mutation erkennen können“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Nach Informationen von Business Insider sollen Bund und Länder auf Wunsch von Kanzlerin Angela Merkel* ihre Beratung über eine Lockdown-Verlängerung um eine Woche vorziehen. Ursprünglich war der 25. Januar angedacht. Der Gipfel werde nun wohl schon am Dienstag stattfinden.

Dem Bericht zufolge sei eine neue Kontaktregel im Gespräch. Demnach sollen künftig für einen noch unbestimmten Zeitraum nur noch Treffen mit einer festen Person außerhalb des eigenen Haushalts erlaubt sein. Bislang darf man sich zwar auch nur mit einer Person treffen, allerdings ist das letztlich mit Freunden verschiedener Haushalte möglich. Aus der 1-Freund-Regel könnte somit die 1-Fester-Freund-Regel werden, wie Business Insider berichtet.

Größerer Schutzfaktor im Alltag: Mit FFP2-Masken schützt man andere und auch sich selbst deutlich besser. Es geht um bestmögliche Vorsorge gegen ein mutiertes Virus. #corona pic.twitter.com/L1ZgnGoOmd — Markus Söder (@Markus_Soeder) January 13, 2021

Corona-Lockdown in Deutschland: Merkel wollte noch schärfere Regeln

Unklar ist allerdings, wie diese Regel umgesetzt werden könnte. „Das ist doch Quatsch“, heißt es aus den Ländern dem Bericht zufolge. Wie Recherchen des Magazins ergeben haben, wollte Merkel* schon vor dem letzten Gipfel die Regel verschärfen, wobei zunächst gar keine Treffen mit anderen Haushalten mehr vorgesehen waren. Das scheiterte jedoch am Widerstand der Bundesländer.

Auch eine FFP2-Maskenpflicht wie sie in Bayern ab Montag gilt*, steht im Raum. Der Vorschlag sei konsensfähig, sofern genügend Masken zur Verfügung stehen, heißt es. (kam mit dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.