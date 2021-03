Corona in Bayern: München kurz vor Überschreitung des Grenzwerts - Söder macht Ansage nach Merkel-Interview

In Bayern steigen die Corona-Infektionszahlen weiter massiv. Ministerpräsident Söder sprach sich nun für ein härteres Durchgreifen durch den Bund aus. Alle Infos im News-Ticker.

In Bayern sowie in ganz Deutschland steigen die Corona-Zahlen weiter an.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* kritisiert den deutschen „Flickenteppich“

Er appellierte daran, die Corona-Notbremse einheitlich umzusetzen - zur Not mit Bundesbeschluss.

München - Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für mehr Kompetenzen durch die Bundesregierung geworben. Im Interview mit den Tagesthemen sagte Söder ( CSU*) am Sonntagabend, 28. März: „Ich hätte mir mehr Kompetenzen des Bundes über das Infektionsschutzgesetz vorstellen können, das die Länder auch zu klaren Regeln zwingt. Ich bin da sehr dafür und offen.“ Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Gespräch mit Anne Will deutlich gemacht, dass auch sie besorgt auf die Fehlentscheidungen mancher Bundesländer im Corona-Kampf blicke und sich durchaus vorstellen könne, dass der Bund dort nach einheitlicheren Regeln verlange, sollte das Infektionsgeschehen in Deutschland weiterhin so rasant ansteigen, wie in den letzten Wochen.

Corona in Bayern: Söder auf Merkel-Kurs - Appell daran, die Notbremse zu nutzen

Markus Söder, selbst Ministerpräsident, machte Söder im darauffolgenden „Tagesthemen“-Interview bei der ARD seinen Unmut über die Corona*-Politik in anderen Bundesländern deutlich. Er kritisierte, dass derzeit viele der Maßnahmen, die man schon beschlossen habe, nicht umgesetzt würden. Mehrere Bundesländer wendeten die beschlossene Corona-Notbremse nicht an oder täten sich schwer in der Umsetzung. Er habe „kein gutes Gefühl dabei“. Zudem kritisierte er die ständig versprochenen Ankündigungen von Lockerungen, wie beispielsweise im Saarland.



Söder appellierte an die anderen Länder, eine nächtliche Ausgangssperre einzuführen - vor allem über die Osterfeiertage. Dies

sei rechtlich bundesweit nicht durchsetzbar, sagte Söder. Aber: „Wenn die Kanzlerin die Initiative ergreifen würde, eine Initiative auf nationaler Ebene, Recht zu ändern und klare Vorgaben zu machen, hätte sie meine Unterstützung.“

Corona: Söder plädiert für „einheitlichen Geist“ - und erteilt neuer Bund-Länder-Konferenz eine Absage

Einer neuen Ministerpräsidentenkonferenz erteilte Söder eine Absage. „Es bringt nichts, sich beispielsweise auf einer neuen Konferenz zusammenzusetzen und zu lamentieren, sich auszutauschen und am Ende dann doch wieder das zu tun, was jeder für richtig hält“. Wenn eine solche Konferenz Sinn ergeben solle, müsse es einen „einen einheitlichen Geist geben“. Statt eines ewigen Hin und Her plädierte Söder für einheitliche Maßnahmen.

In Bayern liegt die 7-Tage-Inzidenz den Angaben des Robert-Koch-Institutes zufolge (Stand: 29. März, 3.00 Uhr) bei 138,3 und somit erneut leicht höher als am Vortag. Die Stadt Hof liegt mit einer Inzident von 325,2 nun nur noch auf Platz zwei und wird vom Landkreis Cham übertroffen, der eine Inzidenz von 331,3 aufweist. Es folgen auf Platz drei der Landkreis Ostallgäu mit 315,9 und der Landkreis Schwandorf mit 304,3. In München ist der Wert seit Sonntag leicht gefallen und liegt nun bei 97,3. Somit ist die magische Grenze zur Corona-Notbremse in der Landeshauptstadt noch immer nicht überschritten. kah

