Corona: FFP2-Pflicht in ÖPNV und Einzelhandel kommt - Söder verkündet neue Maßnahme

Angesichts der geringen Impfbereitschaft bei Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen bringt Markus Söder eine Impfpflicht ins Spiel und bekommt mächtig Gegenwind.

Besonders Alten- und Pflegeheime sind von dem Coronavirus* betroffen.

Jetzt erwägt Markus Söder eine Impfpflicht für Angestellte in solchen Einrichtungen.

In München findet heute (12. Januar) außerdem eine Sitzung des bayerischen Kabinetts statt.

Hier finden Sie in einer Karte* die aktuellen Fallzahlen im Freistaat. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 12. Januar, 14.12 Uhr: Die wöchentliche Sitzung des bayerischen Ministerrats hatte es diesmal in sich. Zahlreiche Themen - von der Corona-Impfung bis zum Distanzunterricht - standen auf der Tagesordnung. Am Ende gab es sogar noch eine große Überraschung. Ab Montag (18. Januar) kommt auf die Bürger in Bayern eine weitere Corona-Maßnahme zu. Im Einzelhandel und im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gilt ab kommender Woche eine FFP2-Maskenpflicht. Das von den besonderen Schutzmasken ausreichend in Geschäften und Apotheken vorrätig sind, bekräftigte Ministerpräsident Markus Söder noch einmal. Und der neue Gesundheitsminister Klaus Holetschek versicherte, dass sich die Masken jeder leisten werden könne. Außerdem werde erneut die Corona-Testpflicht für Pendler aus dem Ausland eingeführt.

Nach schleppendem Start der Corona-Impfungen in Bayern soll es bald wieder reibungslos weiter gehen. Als „Pharmaland“ müsse es Bayern gelingen, genug Impfdosen bereitzustellen, so Söder. Außerdem brachte er noch einmal das umstrittene Thema Impfpflicht für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen zur Sprache. Zumindest eine Diskussion darüber müsse erlaubt sein. Entscheiden könne er es ohnehin nicht, das sei Aufgabe des Bunds.

Kultusminister Michael Piazolo zeigte sich mit dem Start in den bayernweiten Distanzunterricht zufrieden. Auch die Lernplattform Mebis - die in der Vergangenheit öfter mal in die Kritik geraten war - habe bisher gut funktioniert. Ebenfalls zufrieden zeigte er sich mit dem Funktionieren der Notbetreuung von Kindern an Schulen und Kitas. Bisher werde das Angebot gut angenommen.

Hier können Sie die Pressekonferenz noch einmal im Video nachverfolgen

Corona in Bayern: Söder fordert eine Debatte über die Impfpflicht bei speziellen Berufsgruppen

Update 13.49 Uhr: Ob es in diesem Jahr ein Oktoberfest geben kann Ministerpräsident Söder noch nicht sagen. Ein Termin werde sicher stattfinden, das werde die Bundestagswahl sein, „alles andere werden wir sehen“.

Update 13.47 Uhr: Morgen wird sich Söder im Gespräch mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften über eine Verbesserung der Homeoffice-Bedingungen austauschen. Bei der Betreuung für Kinder in Kitas wird auch nochmal nachgearbeitet. Vor allem an den Gebühren werden noch etwas gemacht.

Update 13.42 Uhr: „Der Markt für FFP2-Masken hat sich gut entwickelt Es werden genug für alle vorhanden sein“, sagt Gesundheitsminister Holetschek. Beim Preis werde auch bestimmt etwas gemacht werden können.

Update 13.38 Uhr: „Ist die 15-Kilometer-Reglung Grundgesetz-konform?“, will ein Journalist wissen. Es gehe darum, die Mobilität einzugrenzen. Die Regelung solle mit Vernunft und Bedacht eingesetzt werden. Ob sie juristisch Bestand haben werde, müsse sich erst noch zeigen. Kreisfreie Städte und die umliegenden Landkreise sollten selbst eine Vereinbarung finden, so Söder.

Update 13.33 Uhr: Nun beginnt die Fragerunde an den Ministerpräsidenten und an die Minister. Die erste Frage geht an Markus Söder und geht um eine rechtliche Grundlage für eine Impfpflicht beim Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen. Bei Masern gebe es eine gesetzliche Impfpflicht vom Bund. Über eine Impfpflicht für betroffene Berufszweige müsse zumindest eine Debatte darüber erlaubt sein. Am Ende müsse jedoch der Bund entscheiden, so der Landeschef.

Corona in Bayern: Der Distanzunterricht ist in den ersten beiden Tagen gut angelaufen

Update 13.29 Uhr: „Schule im Distanzunterricht soll der absolute Notfall bleiben“, betont Piazolo noch einmal. Es sei eine enorme Herausforderung für die Schule und die Schüler. „Alle arbeiten intensiv daran, dass der Distanzunterricht gut funktioniert“, so Piazolo.

Update 13.26 Uhr: Insgesamt zeigt sich der Kultusminister vorsichtig optimistisch. „Auch die Notbetreuung lief gut an.“ Piazolo bedankt sich noch einmal besonders bei den Lehrkräften die mit Distanzunterricht und Notbetreuung einer Doppelbelastung ausgesetzt sind. „Der Dreh- und Angelpunkt ist die Kommunikation.“ Lehrer und Schüler sollten stets über die verschiedenen Kanäle in Verbindung bleiben, fordert der Kultusminister.

Update 13.22 Uhr: Jetzt ist Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) dran. „Wir hatten genug Zeit uns auf den kompletten Distanzunterricht einzustellen.“ Es können jetzt auch Leistungserhebungen online stattfinden. Entscheidend sei aber besonders der Kontakt zwischen den Lehrkräften und den Schülern im Distanzunterricht. Technische Voraussetzungen seien jetzt auch besser. 182.000 Geräte gebe es jetzt an den bayerischen Schulen. Viermal mehr Geräte als noch im vergangenen Schuljahr. Es stünden auch genug Endgeräte zur Verfügung, so der Kultusminister.

Update 13.17 Uhr: Der neue Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) spricht. Tendenz zum Rückgang der Fälle ist da, sollte aber nicht zur Sorglosigkeit führen. In 60 Prozent der Impfzentren in Bayern werde bereits geimpft. „Wir sind auf einem guten Weg.“ Mit Impfbussen will man bald schneller vorankommen.

Coronavirus in Bayern: Ab Montag gilt im Einzelhandel und im ÖPNV FFP2-Maskenpflicht

Update 13.13 Uhr: Der Start in den Distanzunterricht habe in Bayern gut funktioniert, resümiert Söder. Die Notbetreuung der Kinder sei ebenfalls erfolgreich angelaufen. Die Bürger sollen weiterhin „umsichtig und klug“ handeln. Erst nach ausreichender Impfung sei der Corona-Spuk beherrschbar, so Söder weiter. „Alle versuchen das Beste zu geben.“

Update 13.12 Uhr: Ab nächsten Montag soll es in Bayern im ÖPNV und im Einzelhandel eine FFP2-Maskenpflicht geben. Es stehen genug Masken im Einzelhandel und in den Apotheken zur Verfügung.

Update 13.10 Uhr: „Bislang gab es keine Nebenwirkungen bei den Impfstoffen, wie sie im Netz verbreitet werden“, betont der Ministerpräsident noch einmal deutlich.

Update 13.07 Uhr: Zufrieden zeigt sich Söder über die bisherigen Impfbemühungen in Bayern. Auch der Start der neuen Registrierungsplattform sei gut geglückt. Nur die Versorgung mit dem Impfstoff macht dem Ministerpräsidenten Sorgen. Bayern sei ein Pharmaland, da müsse das schneller gehen. Auch bei der Impfbereitschaft sieht Söder noch Luft nach oben. Es werde keine allgemeine Impfpflicht geben. Aber für bestimmte Berufsgruppen sollte man zumindest über eine Impfpflicht diskutieren. „Es geht um den Schutz der Älteren“.

Große Sorge vor einem Übergreifen der neuen Coronavirus-Variante auch in Bayern

Update 13.04 Uhr: Neue Virus-Mutation muss „extrem Ernst genommen werden“, so Söder. Damit auch in Bayern Fälle der neuen Virus-Variante schnell erkannt werden können, gibt es jetzt auch im Landesamt für Gesundheit eine Sequenzierungsmöglichkeit zur frühzeitigen Erkennung. Bisher konnte die Mutation nur in Berlin entschlüsselt werden.

Update vom 12. Januar, 13.01 Uhr: Verhalten positiv sieht die Corona-Situation in Bayern aus. Damit startet Ministerpräsident Söder seine Zusammenfassung der Kabinettssitzung. Noch sei das aber nur ein Zwischenstand. Es gebe noch viele Landkreise und Städte mit einer Inzidenz von über 200. Große Sorgen hat Söder vor dem mutierten Virus in England. Dieser könne sich auch in Europa breit machen.

Update vom 12. Januar, 13 Uhr: Es geht los bei der Pressekonferenz im Amtssitz des Ministerpräsidenten in München. Nach ersten Informationen ging es bei der Kabinettssitzung wohl auch um die Impfstrategie in Bayern.

Update vom 12. Januar, 12.40 Uhr: Bald geht die Kabinettssitzung des bayerischen Ministerrats zu Ende. Anschließend findet im Foyer des Prinz-Carl-Palais in München eine Pressekonferenz statt. Um 13 Uhr soll es losgehen. Den Fragen der Journalisten stellen sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Coronavirus in Bayern: Söder löst Impfpflicht-Diskussion aus

(Erstmeldung) München - Monatelang hoffte ganz Deutschland auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus*. Und monatelang versprachen Politiker und Experten immer wieder, sollte der Impfstoff da sein, gäbe es keine Impfpflicht. Seit etwas über zwei Wochen nun gibt es den Weg aus der Corona-Umklammerung und schon scheinen die Versprechungen - zumindest mancher Politiker - Schnee von gestern zu sein. Ganz aktiv fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jetzt, eine Debatte über die Impfpflicht bei Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen zu führen. Sein Vorstoß stößt bei anderen Politikern aber auf wenig Gegenliebe.

Corona in Bayern: Söder fordert besonderen Schutz für Alten- und Pflegeheime

Im ZDF-Morgenmagazin sagte Söder am Dienstagmorgen: „Wir müssen uns überlegen, ob wir für die besonders hochsensiblen Bereiche, das sind die Alten- und Pflegeheime, den Schutz besonders erhöhen.“ Der Landeschef hatte gehört, dass sich besonders wenig Angestellte in solchen Einrichtungen impfen lassen wollen. Deshalb solle sich „der Deutsche Ethikrat damit beschäftigen“, so Söder.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert erneut eine Debatte über eine #Impfpflicht für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen. pic.twitter.com/a2xNUTxgVj — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) January 12, 2021

In seine Überlegungen floss auch die Impfpflicht von bestimmten Berufsgruppen gegen Masern ein. „Wenn Sie mal vergleichen, Masern mit Corona, ist die Gefahr und Bedeutung von Corona natürlich deutlich höher“, sagte er. Es müsse eine gesellschaftliche Debatte über dieses Thema geben. Parallel dazu will er eine Impfkampagne laufen lassen, die die Bereitschaft zur Corona-Impfung* erhöhen soll. Der Rest der Bevölkerung brauche sich aber keine Sorgen zu machen. „Eine allgemeine Impfpflicht wird und soll es nicht geben“, betonte Söder.

Coronavirus in Bayern: Bundesarbeitsminister Heil äußert Kritik an Söders Vorstoß

Reaktionen auf den Vorstoß des bayerischen Landeschefs folgten prompt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt eine Impfpflicht bei Pflegekräften ab. „Im Moment über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbietet sich“, sagte Heil am Dienstagmorgen in der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv. Heil will mehr auf Aufklärung setzen. Man müsse bei Pflegekräften und Medizinern dafür werben. „Ich will vor allem Impfakzeptanz. Jetzt geht es darum, aufzuklären, dass Impfen wichtig ist“, sagte der Arbeitsminister.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, hält eine Debatte über eine mögliche Impfpflicht für verfrüht. Er könne zwar den Gedanken verstehen, den Söder verfolgt, vor allem da die Impfbereitschaft in manchen Pflegeeinrichtungen nur bei 30 Prozent liege. Aber: „Ich glaube trotzdem, dass der Gedanke zur falschen Zeit kommt“, sagte er in einem Interview mit dem SWR2. Für Dedy seien noch nicht alle Möglichkeiten ausgereizt. Es müsse mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden. „Und jetzt zu sagen, wir können euch nicht überzeugen, also zwingen wir euch - das kommt mir ein bisschen früh. Ich fürchte, dass die Geschichte auch nach hinten losgehen kann.“

Corona in Bayern: In München findet unter der Leitung von Markus Söder eine Kabinettssitzung statt

Am heutigen Dienstag (12. Januar) trifft sich Söder mit seinen Ministern zu einer virtuellen Kabinettssitzung. Ein Thema könnte dort wohl auch eine mögliche Impfpflicht für Pflegekräfte sein. Vielleicht geht es aber auch darum, wie es mit Schulen und Kitas weitergehen wird. Sie sind seit der Lockdown-Verschärfung* in der vergangenen Woche, bis Ende Januar geschlossen. Um 13 Uhr wird Söder dann gemeinsam mit dem bayerischen Bildungsminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor die Kameras treten. (tel/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Peter Kneffel/dpa