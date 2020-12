Corona in Bayern: Landesamt meldet bislang keine Infektionen mit Virus-Mutation - ein bedeutender Haken bleibt

Die vor allem in England aufgetretene Mutation des Corona-Virus wurde bisher in Bayern noch nicht registriert. Das verkündete das Landesamt für Gesundheit.

Der Corona-Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer wurde offiziell zugelassen.

In Bayern geht es somit ab dem 27. Dezember mit den Impfungen los.

Hier bieten wir Ihnen in einer Karte* die aktuellen Fallzahlen im Freistaat .

Update vom 21. Dezember, 18.30 Uhr: Die Mutation des Coronavirus Sars-CoV-2, die in den letzten Tagen vor allem in England vermehrt bei Infizierten festgestellt wurde, hat den Freistaat nach offiziellen Angaben noch nicht erreicht. Wie ein Sprecher des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag in Erlangen bekannt gab, wurde in Bayern bisher noch keine Infektion mit der Corona-Mutation registriert.

Corona in Bayern: Noch keine Nachweise von Corona-Mutation im Freistaat

Gleichzeitig wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die zum Virusnachweis verwendeten PCR-Tests nicht zwischen unterschiedlichen Mutationen des Coronavirus unterscheiden könnten. Um eine solche Mutation feststellen zu können, seien „gesonderte Sequenzierungen notwendig“, betonte der Sprecher.

Nach dem vermehrten Auftreten der Virus-Mutation hatten viele Länder weltweit Einreisen aus dem Vereinigten Königreich weitestgehend abgeriegelt, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Corona in Bayern: München meldet neue Corona-Zahlen - Inzidenz unter 300er-Marke

Update vom 21. Dezember, 16.54 Uhr: Die Stadt München hat ihre neuen Corona-Zahlen veröffentlicht. Am Sonntag haben sich 207 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Zehn Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz sank ein wenig. München liegt jetzt mit 294,4 wieder leicht unter der 300er-Marke. Insgesamt bewegt sich die bayerische Landeshauptstadt aber auf einem hohen Infektionsniveau.

In #München wurden für Sonntag, 20. Dezember, 207 neue #Coronavirus-Fälle sowie 10 weitere Todesfälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 294,4 (RKI, Stand 21.12.). Mehr Infos unter https://t.co/gy6AlreVKK pic.twitter.com/sEe2U49PAZ — Stadt München (@StadtMuenchen) December 21, 2020

Corona in Bayern: Markus Söder muss über Weihnachten in Quarantäne gehen

(Erstmeldung) München - Weihnachten steht vor der Tür. Doch das besinnliche und gemütliche Familienfest dürfte für viele in diesem Jahr anders ausfallen als gewohnt. Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren wegen des Coronavirus* bestimmen heuer das Fest. Es darf nur noch im engsten Familienkreis gefeiert* werden. Und für Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird das Weihnachtfest sogar noch ein bisschen beschaulicher. Der Landeschef muss sich über die Feiertage in Quarantäne begeben.

Coronavirus in Bayern: Söder ist Kontaktperson ersten Grades

Grund für die Quarantäne ist Söders Parteikollege und Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann. Er gab am Montag (21. Dezember) bekannt, dass er positiv auf das Coronavirus* getestet wurde. Er fühle sich aber den Umständen entsprechend gut, schrieb er auf Twitter. Nichtsdestoweniger muss auch er sich in häusliche Quarantäne begeben und seine Kontaktpersonen informieren. Dazu zählt natürlich auch Markus Söder. Er schreibt auf Twitter, dass er seinem Parteifreund einen milden Verlauf und gute Besserung wünsche. Er selbst werde seine Regierungsgeschäfte von nun an nur noch per Computer von zu Hause aus erledigen. Ob er sich ebenfalls angesteckt hat, ist bisher noch nicht bekannt.

Als Kontaktperson 1 habe ich mich umgehend in Quarantäne begeben. Die Amtsgeschäfte werde ich digital weiterführen. Wünsche Florian Herrmann einen milden Verlauf und gute Besserung. https://t.co/4Kz9TwvmyX — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 21, 2020

Ebenfalls am Montag soll der Corona-Impfstoff* der Firmen Biontech und Pfizer von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) offiziell zugelassen werden. Damit ist der erste Schritt hin zu bayernweiten Impfung getan. Bis alles jedoch wieder so ist wie vor dem Lockdown, werde noch eine gewisse Zeit vergehen. „Es wird alles getan, aber Fakt ist, es wird seine Zeit brauchen“, sagte Söder bei einem Besuch des neu eingerichteten Impfzentrums in München am Montag bevor er in die Quarantäne ging. Das Leben werde nach dem angepeilten Ende der strengen Corona-Maßnahmen* am 10. Januar nicht gleich wieder normal weiter gehen können, so der Ministerpräsident.

Corona in Bayern: Infrastruktur fürs Impfen ist bereits aufgebaut

Das Virus werde nie mehr ganz verschwinden, betonte Söder. „Aber wir müssen es unter Kontrolle bringen, und im Moment ist es nicht unter Kontrolle“. Viele Kliniken im Freistaat* seien bereits am Limit. Und obwohl die Infrastruktur für die Massenimpfung bereitstehe, sei die Verabreichung limitiert durch die Produktionskapazitäten. „Das wird eine große, zusätzliche Geduldsprobe werden für uns alle“, sagte Söder.

Ebenfalls nicht sicher sei, wie viele Menschen sich gegen Corona* impfen lassen werden. Er spüre schon seit längerem gewisse Zweifel in der Bevölkerung und warnte im gleichen Atemzug vor Falschinformationen. „Seit Monaten laufen zwei Viren durch das Land. Das eine ist das hochgefährliche Coronavirus, hoffentlich nicht mutierend. Und das andere ist dieses Virus der Verunsicherung und der Skepsis und zum Teil der Ignoranz.“ Er bat deshalb darum, nicht auch beim Impfen „mit allen möglichen Verschwörungstheorien zu kommen“. Wenn auch bei der Auslieferung der Impfdosen alles glattläuft, dann kann ab dem 27. Dezember mit der Impfung begonnen werden. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler/dpa