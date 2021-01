Corona in Bayern: Söder fordert Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen - Bundesminister: „Das verbietet sich“

Angesichts der geringen Impfbereitschaft bei Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen bringt Markus Söder eine Impfpflicht ins Spiel und bekommt mächtig Gegenwind.

Besonders Alten- und Pflegeheime sind von dem Coronavirus* betroffen.

Jetzt erwägt Markus Söder eine Impfpflicht für Angestellte in solchen Einrichtungen.

In München findet heute (12. Januar) außerdem eine Sitzung des bayerischen Kabinetts statt.

Hier finden Sie in einer Karte* die aktuellen Fallzahlen im Freistaat. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Monatelang hoffte ganz Deutschland auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus*. Und monatelang versprachen Politiker und Experten immer wieder, sollte der Impfstoff da sein, gäbe es keine Impfpflicht. Seit etwas über zwei Wochen nun gibt es den Weg aus der Corona-Umklammerung und schon scheinen die Versprechungen - zumindest mancher Politiker - Schnee von gestern zu sein. Ganz aktiv fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jetzt, eine Debatte über die Impfpflicht bei Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen zu führen. Sein Vorstoß stößt bei anderen Politikern aber auf wenig Gegenliebe.

Corona in Bayern: Söder fordert besonderen Schutz für Alten- und Pflegeheime

Im ZDF-Morgenmagazin sagte Söder am Dienstagmorgen: „Wir müssen uns überlegen, ob wir für die besonders hochsensiblen Bereiche, das sind die Alten- und Pflegeheime, den Schutz besonders erhöhen.“ Der Landeschef hatte gehört, dass sich besonders wenig Angestellte in solchen Einrichtungen impfen lassen wollen. Deshalb solle sich „der Deutsche Ethikrat damit beschäftigen“, so Söder.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert erneut eine Debatte über eine #Impfpflicht für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen. pic.twitter.com/a2xNUTxgVj — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) January 12, 2021

In seine Überlegungen floss auch die Impfpflicht von bestimmten Berufsgruppen gegen Masern ein. „Wenn Sie mal vergleichen, Masern mit Corona, ist die Gefahr und Bedeutung von Corona natürlich deutlich höher“, sagte er. Es müsse eine gesellschaftliche Debatte über dieses Thema geben. Parallel dazu will er eine Impfkampagne laufen lassen, die die Bereitschaft zur Corona-Impfung* erhöhen soll. Der Rest der Bevölkerung brauche sich aber keine Sorgen zu machen. „Eine allgemeine Impfpflicht wird und soll es nicht geben“, betonte Söder.

Coronavirus in Bayern: Bundesarbeitsminister Heil äußert Kritik an Söders Vorstoß

Reaktionen auf den Vorstoß des bayerischen Landeschefs folgten prompt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt eine Impfpflicht bei Pflegekräften ab. „Im Moment über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbietet sich“, sagte Heil am Dienstagmorgen in der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv. Heil will mehr auf Aufklärung setzen. Man müsse bei Pflegekräften und Medizinern dafür werben. „Ich will vor allem Impfakzeptanz. Jetzt geht es darum, aufzuklären, dass Impfen wichtig ist“, sagte der Arbeitsminister.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, hält eine Debatte über eine mögliche Impfpflicht für verfrüht. Er könne zwar den Gedanken verstehen, den Söder verfolgt, vor allem da die Impfbereitschaft in manchen Pflegeeinrichtungen nur bei 30 Prozent liege. Aber: „Ich glaube trotzdem, dass der Gedanke zur falschen Zeit kommt“, sagte er in einem Interview mit dem SWR2. Für Dedy seien noch nicht alle Möglichkeiten ausgereizt. Es müsse mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden. „Und jetzt zu sagen, wir können euch nicht überzeugen, also zwingen wir euch - das kommt mir ein bisschen früh. Ich fürchte, dass die Geschichte auch nach hinten losgehen kann.“

Corona in Bayern: In München findet unter der Leitung von Markus Söder eine Kabinettssitzung statt

Am heutigen Dienstag (12. Januar) trifft sich Söder mit seinen Ministern zu einer virtuellen Kabinettssitzung. Ein Thema könnte dort wohl auch eine mögliche Impfpflicht für Pflegekräfte sein. Vielleicht geht es aber auch darum, wie es mit Schulen und Kitas weitergehen wird. Sie sind seit der Lockdown-Verschärfung* in der vergangenen Woche, bis Ende Januar geschlossen. Um 13 Uhr wird Söder dann gemeinsam mit dem bayerischen Bildungsminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor die Kameras treten. (tel/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

