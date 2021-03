Corona in Bayern: Über 2000 Schulen machen heute wieder dicht - und Piazolos Prognose gibt wenig Hoffnung

Der Tag des Corona-Gipfels mit Kanzlerin Angela Merkel ist gekommen. Vor den Beratungen äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zur aktullen Corona-Situation.

Am Montag (22. März) beraten die Länder mit Kanzlerin Angela Merkel* über das weitere Vorgehen in der Corona*-Krise.

CSU-Chef Markus Söder* fordert eine „harte Notbremse“ in ganz Deuschland. (Update vom 22. März, 9.13 Uhr)

Kassenärzte sehen sich gut gerüstet für die Corona-Impfung ab 1. April. (Update vom 22. März, 12.51 Uhr)

Dieser News-Ticker zum Corona*-Gipfel wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 22. März, 12.51 Uhr: Am heutigen Montag war Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zu Gast bei dem Münchner Radiosender Charivari. Dort stellte er sich den Fragen der Hörer. Er habe Verständnis für die Corona-Müdigkeit der Bürger. Wann sich die Situation bessere, könne er aber nicht sagen. Er setze weiterhin auf die Strategie aus Schutzmaßnahmen, Testen und Impfen. Außerdem bestätigte er noch einmal, dass Hausärzte ab 1. April in Bayern gegen Corona impfen werden. Zunächst sei aber die Menge an Impfstoff der „Flaschenhals“. Erst Ende April würden wohl genügend Dosen vorrätig sein.

Er freute sich auch darüber, dass der Impfstoff von Astrazeneca - den er als „im Kern wirksam und sicher“ bezeichnete - wieder verabreicht werde. Er selbst würde sich damit auch impfen lassen, gab er in dem Interview mit dem Radiosender zu. Beim Thema Osterurlaub bereitet Holetschek die starke Verbreitung der britischen Mutante* besonders Sorgen. „Ich glaube, das ist schon ein Risiko […] ich find´s nicht so gut“, sagte der Gesundheitsminister in Bezug auf das Verreisen an Ostern.

Corona: Kassenärzte sehen sich gewappnet für die Impfung

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KBV) sieht sich für die Impfung gegen Corona ab 1. April gut gerüstet. In einer Pressemitteilung hieß es, die niedergelassenen Haus- und Fachärzte seien „gewappnet für die Mammutaufgabe“. Voraussetzung sei allerdings die ausreichende Versorgung mit Impfstoff. Die Impfdosen sollten über Großhandel und Apotheken an die Arztpraxen verteilt werden, forderte die KVB. Diese sollten dann bei den Impfungen möglichst selbst über Termine und Priorisierung von Patienten entscheiden, die Dokumentation müsse dabei „so einfach und unbürokratisch wie möglich“ sein.

Das könnten die Corona-Regeln zu Ostern sein

Update vom 22. März, 11.52 Uhr: In der Beschlussvorlage zur Ministerpräsidentenkonferenz, die dem Merkur vorliegt, steht auch eine Passage, welche die Kontakte an Ostern regeln soll. So wird es ähnlich wie an Weihnachten vom 2. bis zum 5. April möglich sein, sich mit vier weiteren Personen (Kinder unter 14 Jahren ausgenommen) außerhalb des eigenen Hausstands zu treffen. Diese Personen müssen aber dem engsten Familienkreis angehören. Dazu zählen Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandten in gerader Linie, Geschwistern, Geschwisterkindern und deren jeweiligen Haushaltsangehörige. In der Beschlussvorlage steht weiter, dass die Menschen vor dem Treffen, einen Selbsttest oder einen kostenlosen Schnelltest in einem Testzentrum durchführen sollten. Dies würde erheblich zum Infektionsschutz beitragen.

Corona in Bayern: Söder warnt in ARD-Sendung vor dritter Welle

Update vom 22. März, 9.13 Uhr: Der Inzidenzwert in Deutschland gibt auch am Gipfel-Montag nicht viel Grund zu Optimismus. Er ist noch einmal gestiegen und liegt jetzt bei 107,3 (Vortag: 103,9). Bayern liegt sogar über dem deutschen Durchschnitt mit 110,7 (Stand: 22. März, 3.28 Uhr, RKI). Kein gutes Vorzeichen für die Verhandlungen der Landeschefs mit der Kanzlerin heute in Berlin. Die langersehnten Lockerungen und Öffnungen rücken in immer weitere Ferne.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht schon seit Tagen mehr von einer „Corona-Notbremse“ als von Öffnungsperspektiven. Am Sonntag mahnte er in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ noch einmal eindringlich vor den steigenden Corona-Zahlen. „Klar ist, die Inzidenzen steigen, und die Gefahren sind relativ groß, dass es wieder in die Krankenhäuser hinein wächst. Wir sind in einer gefährlichen Situation und müssen aufpassen, dass aus einer dritten Welle keine Dauerwelle kommt.“ Damit sich der Lockdown nicht noch bis in den Sommer hineinzieht, müsse man jetzt konsequent handeln, so der CSU-Chef. „Was für mich ganz wichtig ist, dass wir die Notbremse hart machen.“ In einigen Bundesländern werde das noch relativ locker gehandhabt. „Da müssten wir uns morgen (Montag, 22. März, Anm. d. Red.), glaube ich, klar darauf verständigen.“

Corona-Inzidenz steigt: Über eine halbe Million Schüler geht zurück in den Distanzunterricht

Bei den Schulen sieht die Situation nicht besser aus. Zahlreiche Lehrerverbände klagen über Überlastung und fehlenden Test- und Impfkonzepten. Und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hält eine baldige Rückkehr zur Normalität an bayerischen Schulen in nächster Zeit für ausgeschlossen. „Wie im Grunde seit einem Jahr haben wir einen Mix von Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht“, sagte Piazolo der Augsburger Allgemeinen. „Ich gehe davon aus, dass in der aktuellen Situation sich dieser Trend fortsetzen wird.“ In mehr als 30 Landkreisen und Städten mussten am heutigen Montag die Schüler wieder zurück in den Distanzunterricht gehen, da die Inzidenzzahlen zu hoch waren. Betroffen sind davon etwa 2250 Schulen mit mehr als einer halben Million Schülern.

Corona in Bayern: Inzidenz steigt weiter an

(Erstmeldung vom 22. März) München - Die Corona-Infektionszahlen* steigen. Deutschland hat am Sonntag die kritische 100er-Marke übersprungen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz* bei 103,9 (Vortag 99,9). Der Freistaat überschritt bereits am Freitag den Grenzwert: Das RKI* meldete eine Inzidenz von 100,8. Am Samstag stieg der Wert auf 103,6, am Sonntag kletterte er weiter auf 107,7.

Vor Corona-Gipfel mit Merkel: Holetschek wirbt um Verständnis für Maßnahmen

Angesichts der steigenden Corona*-Infektionszahlen rief Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek dazu auf, die Kontakte auf das Nötigste zu beschränken. „Wir brauchen weiter Geduld, um Corona einzudämmen. Dazu gehört, die Abstands- und Maskenregeln* einzuhalten.“ Das betonte der CSU-Politiker am Sonntag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.



„Es war richtig zu entscheiden, dass es am morgigen Montag keine weiteren Öffnungsschritte in Bayern gibt. Denn der Schutz vor weiteren Infektionen muss Vorrang haben“, erklärte Holetschek. Er ist derzeit auch der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz.

Video: Söder fordert bundesweite Notbremse für Corona-Hotspots

Corona-Gipfel mit Merkel: Söder plädiert für Vorsicht - und hat Forderung an den Bund

Eigentlich waren im Freistaat für nächste Woche weitere Öffnungen geplant. Allerdings müssen Biergärten, Kinos und Theater wegen der hohen Infektionszahlen weiter geschlossen bleiben. Das hatte das Gesundheitsministerium bereits am Donnerstag mitgeteilt.

Am Montag schalten sich die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel* (CDU) zusammen, um über weitere Schritte in der Pandemie-Bekämpfung und die Regelungen für Ostern zu beraten. Markus Söder hat am Dienstag bereits klar gemacht, dass er weiter einen vorsichtigen Kurs bevorzugt. Auf Twitter schrieb Bayerns Ministerpräsident: „Die Abkehr von der Inzidenz wäre ein Blindflug. Ab 100 muss einheitlich die Notbremse gezogen werden. Vorsicht und Umsicht haben weiter absolute Priorität. Wir befinden uns im Wettlauf mit der Zeit und mit der Geduld. Leider steigen überall in der EU die Zahlen.“

Mit Blick auf Ostern forderte er vom Bund, eine verbindliche Testpflicht für Urlaubsrückkehrer einzuführen. „Die vielen Reisebuchungen nach Mallorca machen große Sorge. Bayern wird genug Testkapazitäten an den Flughäfen aufbauen und bereithalten. Wir dürfen nichts riskieren.“

Corona-Gipfel mit Merkel: Lockerungen oder Lockdown? Wie geht es an den Schulen weiter?

Thema der Beratungen könnten außerdem die Schulen sein. Aktuell gilt beispielesweise: Liegt ein Landkreis über der 100er-Inzidenz, findet lediglich in Abschlussklassen Präsenzunterricht statt, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann. Andernfalls gibt es Wechselunterricht. Das betrifft (Stand Freitag) 40 bayerische Landkreise und kreisfreie Städte, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Eine Übersicht über die aktuell geltenden Regeln finden Sie hier.*

Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger warnte derweil vor einer Rückkehr zum Distanzunterricht: Der Bild am Sonntag sagte er, die einzige Möglichkeit in der dritten Welle einen sicheren Präsenzunterricht anbieten zu können, sei Lehrer schnell zu impfen und regelmäßig Schnelltests durchzuführen. Bei beidem würde es aber massiv haken. Gut möglich, dass deshalb auch die Schulen wieder ein zentrales Thema des Corona-Gipfels werden. (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Markus Söder gilt in der Corona-Krise als Hardliner. Der CSU-Chef will vorsichtig öffnen und sich an der Inzidenz orientieren. Ein bayerischer Hotspot hat andere Pläne.*