Corona in Bayern: Zahlreiche Landkreise und Städte in Bayern seit Tagen ohne Neuinfektionen

In der Corona-Krise treten in Bayern verschiedene Lockerungen in Kraft. Ministerpräsident Markus Söder hat sich nun zum Konjunkturpaket geäußert.

Nach den vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder verkündeten Lockerungen der Corona-Maßnahmen kehrt im Freistaat ein wenig Normalität zurück.

In 31 Landkreisen und kreisfreien Städten gab es innerhalb der vergangenen sieben Tage keine Neuinfektionen mehr (siehe Update vom 4. Juni um 17.36 Uhr).

Alle weiteren Entwicklungen in Bayern, die die Corona-Krise betreffen, lesen Sie hier im Ticker.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus*. Außerdem sehen Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*.

Update von 17.36 Uhr: In Bayern haben 31 Landkreise und kreisfreie Städte in den vergangenen sieben Tagen überhaupt keine Corona-Neuinfektionen registriert. „Dies ist eine sehr positive Nachricht“, betonte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag in München mit Blick auf die Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Dass sich die Infektionszahlen derzeit auf einem „erfreulich niedrigen Niveau“ bewegen, ist Huml zufolge dem „verantwortungsvollen Handeln der großen Mehrheit der bayerischen Bevölkerung zu verdanken“. Insgesamt gibt es im Freistaat 71 Landkreise und 25 kreisfreie Städte.

Update von 15.29 Uhr: CSU-Generalsekretär Markus Blume hat im Interview mit der Zeit über die Corona-Krise gesprochen. Die bayerische Regierung hatte immer wieder zur Vorsicht aufgerufen. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Bayerns Nachbarstaat Thüringen, setzt jetzt dagegen auf die Selbstverantwortung der Bürger. Hat die bayerische Regierung dafür ein zu skeptisches Menschenbild?

„In dieser größten Krise der Nachkriegsgeschichte wollten die Menschen auf einen starken Staat vertrauen können. Eine offene Gesellschaft muss auch resilient sein. Als wir befürchten mussten, in ein exponentielles Infektionsgeschehen zu geraten, hat das rasche Handeln unser Land vor Schlimmerem bewahrt“, sagte Blume - und verteidigte die aktuellen Maßnahmen: Wer jetzt noch von massiven Grundrechtseinschränkungen redet, der hat wohl noch nie in einem Land gelebt, in dem das wirklich der Fall ist“, erklärte er gegenüber der Zeit.

Blume deutete aber auch eine mögliche Änderung des Kurses in Zukunft an: „Meine Hoffnung ist, dass wir für die kommenden Phasen tatsächlich mehr auf Eigenverantwortung setzen können, weil die Leute Bescheid wissen.“

Coronavirus in Bayern: 47.389 Infektionen im Freistaat

Update von 15.10 Uhr: In Bayern sind inzwischen 47.389 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 2491 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Donnerstag (Stand 10 Uhr) auf seiner Website mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 43.480 Menschen.

Söder äußert sich zu Corona-Konjunkturpaket - Mehrwertsteuer-Vorschlag lässt aufhorchen

Update von 10.54 Uhr: CSU-Chef Markus Söder sieht mit dem 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpaket der Bundesregierung eine gute Chance für einen Aufschwung nach der Corona-Krise. „Ob es ein Wumms ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne“, sagte Söder am Donnerstag in Berlin. Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte am Mittwochabend gesagt: „Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.“ Söder sagte, falls es Corona-Rückschläge im Herbst gebe oder sich die Wirtschaft nicht erhole, könne es sein, dass man die Mehrwertsteuerregelung verlängern müsse.

Der bayerische Ministerpräsident betonte: „Ziel muss sein, nach der Corona-Starre kein dauerhaftes Corona-Koma zu bekommen, sondern eben einen Aufschwung zu generieren.“ Das Paket werde einen nachhaltigen Effekt haben, aber keine nachhaltige Belastung für kommende Generationen mit einem Rucksack voller Schulden. Das Konjunkturpaket soll für 2020 und 2021 einen Umfang von 130 Milliarden Euro haben. 120 Milliarden entfallen dabei auf den Bund. Unter anderem gehört dazu ein Familienbonus von 300 Euro pro Kind.

Coronavirus in Bayern: Auch nach Lockerungen prekäre Lage für Wirte im Freistaat

Update vom 4. Juni 2020, 6.34 Uhr: Auch nach den Lockerungen der vergangenen Wochen bleibt die Lage für die bayerischen Wirte prekär: Für viele ist es angesichts der Infektionsschutzregeln schwer, rentabel zu arbeiten. Einzelne Betriebe haben inzwischen sogar wieder ihre Türen geschlossen. „Bei schönem Wetter draußen sind zwar vermeintlich die ein oder anderen Biergärten voll, aber die haben auch nur 40 bis 50 Prozent ihrer normalen Kapazität und das ist noch keine Garantie, dass ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb möglich ist“, erklärte der Landesgeschäftsführer des Branchenverbands Dehoga, Thomas Geppert, die Lage. Und in den Innenbereichen der Lokale sei vor allem in den Städten noch ganz wenig los.

„Da fehlen die ausländischen Gäste“, sagte Geppert. Zudem seien die Menschen verunsichert und gerade in den Städten fehle es noch an Schwung. In der Folge haben nicht alle Gaststätten offen, die könnten. Einige Wirte hätten gar nicht erst aufgemacht, andere hätten zwar zunächst geöffnet, inzwischen aber gemerkt, dass es sich für sie nicht lohne und wieder geschlossen.

Ein prominentes Beispiel ist der Münchner Ratskeller unter dem Rathaus am Marienplatz. Nach ein paar Tagen Öffnung ist er inzwischen wieder zu. „Da der Ratskeller ein recht großes Lokal ist, können wir den Betrieb bei so wenig Besuchern aktuell nicht aufrecht erhalten“, schrieben die Wirte auf der Facebook-Seite des Restaurants. Erst im Juli soll es wieder geöffnet werden.

Zahlen dazu, wie viele Wirte ihre Häuser wieder geschlossen haben, liegen dem Dehoga nicht vor. Doch es gibt auch Betriebe, die geöffnet sind, obwohl sie damit Geld verlieren, wie Geppert erklärte. Teilweise wollten sie damit Präsenz bei ihren Gästen zeigen, teilweise auch Konzepte ausprobieren.

Corona in Bayern: Große Ankündigung für Kita-Eltern - eklatante Entwicklungen am Arbeitsmarkt erkennbar

Update von 15.35 Uhr: In Bayern sind inzwischen 47.345 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 2479 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Mittwoch (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Website mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 43 310 Menschen.

In der Landeshauptstadt München wurden am heutigen Mittwoch, 3. Juni (Stand 13.30 Uhr), 13 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 6.907 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 5.888 Personen, die bereits genesen sind, sowie 213 Todesfälle. Am gestrigen Dienstag (2. Juni) wurde lediglich eine neu-infizierte Person gemeldet.

Corona in Bayern: Überraschung bei Fallzahlen in München - große Ankündigung für Kita-Eltern

Update von 12.19 Uhr: Ab Juli sollen alle Kinder in Bayern wieder in Kindergärten und Krippen dürfen. „Kinder brauchen Kinder. Auch den Eltern wollen wir eine Perspektive geben. Daher steht nun die nächste Ausweitung der Notbetreuung bevor“, sagte Sozial- und Familienministerin Carolina Trautner (CSU).

Sofern die Corona-Infektionszahlen es zulassen, sieht das Konzept zwei Schritte vor. Ab dem 15. Juni 2020 können demnach auch Kinder, die im Schuljahr 2021/2022 schulpflichtig werden, wieder in ihre Kitas gehen. Gleiches gilt für die Kinder, die am Übergang von der Krippe zum Kindergarten stehen. Damit könnten dann rund 80 Prozent der Kinder wieder ihre Einrichtungen besuchen. Zum 1. Juli soll das dann wieder allen Kindern möglich sein.

Corona in Bayern: Überraschung bei Fallzahlen in München - eklatante Steigerung der Arbeitslosigkeit

Update von 10.40 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist durch die Corona-Krise deutlich gestiegen. Im Mai waren 290 580 Menschen ohne Job gemeldet und damit 6,9 Prozent mehr als im April. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 44,4 Prozent, wie die bayerische Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,8 Prozent - dem höchsten Wert für einen Mai seit zehn Jahren. „Trotz der Lockerungen der Beschränkungen steht die bayerische Wirtschaft noch vor großen Herausforderungen“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart.

Update vom 3. Juni, 10.33 Uhr: Die Corona-Krise bringt auch einige Kuriositäten mit sich. So wie ein Fund aus München, der viele Klischees der bayerischen Landeshauptstadt bestätigt.

Corona in Bayern: Überraschung bei Fallzahlen in München

Update von 15.55 Uhr: In Bayern sind inzwischen 47.298 Menschen positiv auf das Coronavirus* getestet worden. Gestorben sind bisher 2472 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am heutigen Dienstag (2. Juni, Stand 10 Uhr) mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen liegt bei 43.140 Menschen.

Die bayerische Landeshauptstadt München wurde am heutigen Dienstag nur ein neuer Corona-Fall bestätigt. Insgesamt wurden in München bislang insgesamt 6.894 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 5.863 Personen, die bereits genesen sind, sowie 213 Todesfälle. Der heutigen Zahl der Neu-Infizierten nach ist man in München kurz davor, das große Zahl von null Neu-Infektionen zu erreichen. Die Zahlen können jedoch täglich schwanken und zeigen selten einen klaren Trend auf.

Update vom 2. Juni, 12 Uhr: Detailliert listet das Robert-Koch-Institut mittlerweile die Corona-Toten in Deutschland auf. Die Zahlen liefern klare Erkenntnisse zur Coronavirus-Pandemie.

Coronavirus in Bayern: 50 Erntehelfer auf Spargelhof nach Infektions-Alarm in Quarantäne

Erstmeldung vom 2. Juni, 11.30 Uhr:

Aichach - Nachdem am Pfingstwochenende zwei Erntehelfer auf einem Spargelhof im Landkreis Aichach-Friedberg positiv auf das Coronavirus* getestet wurden, befinden sich 50 weitere Erntehelfer nun in Quarantäne.

Coronavirus in Bayern: Infektions-Alarm auf Spargelhof - 50 Erntehelfer in Quarantäne

„Die beiden Infizierten wurden isoliert, einer davon ist aktuell im Krankenhaus“, sagte ein Sprecher des Landratsamts Aichach-Friedberg am Dienstag (2. Juni). „Die 50 Kontaktpersonen werden im Laufe der Woche alle auf das Virus getestet. Sofortige Tests machen meist keinen Sinn, da der Erreger dann oft noch nicht nachgewiesen werden kann.“

Das Gesundheitsamt steht laut Sprecher eng mit dem betroffenen Spargelhof in Kontakt. „Da der Betreiber bereits im Vorfeld Abläufe für einen solchen Fall festgelegt hat, läuft die Zusammenarbeit sehr gut und die Isolierten werden gut versorgt“, heißt es vom Gesundheitsamt.

Corona-Regeln in Bayern: Lockerungen treten ab Juni in Kraft - Für Gastronomie, Freibäder und Kultur

Trotz solcher Meldungen kehrt in Bayern nach den Lockerungen, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor Pfingsten verkündet hatte, Stück für Stück ein wenig Normalität zurück. Zwar ist der Kampf gegen das Coronavirus* noch nicht vorüber. Auch die Maskenpflicht* wird die Menschen im Freistaat wohl noch längere Zeit begleiten - in der BR-Sendung "Jetzt red I" zeigte Markus Söder einen extremen Weg für Bayern* auf.

Neue Regeln für Bayern, mit denen das gesellschaftliche Leben wieder ein Stück weiter hochgefahren werden soll, gelten ab dem kommenden Montag (8. Juni). Freibäder sollen dann wieder geöffnet werden - ebenso wie Tanzstudios und Fitnessstudios. Neuigkeiten gibt es Mitte Juni auch aus dem Kulturbereich: Theater und Kinos dürfen unter strengen Hygiene- und Abstandsvorschriften ab dem 15. Juni wieder den Betrieb aufnehmen. Unter bestimmten Auflagen werden dann auch Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen wieder möglich sein.

Bayerns Corona-Fahrplan: Wir ermöglichen mehr Normalität mit Vorsicht und Umsicht. Gastro kann ab 2.6. innen und außen bis 22 Uhr öffnen. Ab 8.6. starten Freibäder, Fitnessstudios und Tanzschulen, ab 15.6. Theater und Kino. Bis 1. Juli sollen alle Kinder wieder in der Kita sein. pic.twitter.com/NLiN697PHg — Markus Söder (@Markus_Soeder) May 26, 2020

Bereits umgesetzt wurden neue Richtlinien für die Gastronomie*. Seit dem 2. Juni dürfen Betriebe wieder bis 22 Uhr geöffnet haben.

nema mit dpa

