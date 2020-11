Corona-Zahlen in Bayern steigen: Freistaat verschärft Quarantäne-Regel - Söder wagt Lockdown-Prognose

Trotz stetig steigender Corona-Zahlen in Bayern hält Söder am Präsenzunterricht fest. Für Reisende ins Ausland gelten ab kommenden Montag neue Quarantänevorschriften.

In Bayern steigen die Corona*-Fallzahlen trotz Lockdown weiter an.

In der Bevölkerung steigt die Angst vor einer Ansteckung (siehe Update vom 7. November, 08.25 Uhr)

Gesundheitsministerin Melanie Huml hat eine Verschärfung der Quarantänevorschrift bekannt gegeben (Update vom 6. November, 16.04 Uhr).

Hier finden Sie die Fallzahlen in Bayern als Karte.

Update vom 6. November, 08.24 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder zeigt sich zuversichtlich, dass die derzeitigen coronabedingten Einschränkungen Wirkung zeigen. „Der Lockdown light wird wirken. Die Medizin ist bitter, aber notwendig. Ich hoffe, die Dosis reicht“, sagte der CSU-Chef. Zugleich rief er die Bürger auf, „Geduld zu bewahren. Wir brauchen mindestens zwei Wochen, um den Erfolg der Maßnahmen bewerten zu können. Es wäre falsch, die Therapie frühzeitig abzubrechen.“

Lockdown in Bayern: Söder gibt sich zuversichtlich

Der Ministerpräsident betonte zugleich, Deutschland habe den „mildesten Lockdown, den es derzeit in Europa gibt“. Die Ängste der Bürger in Deutschland, sich mit dem Virus zu infizieren, sind einer Forsa-Befragung im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums zufolge gestiegen. So waren im Juni 8 Prozent sehr und 58 Prozent der Menschen etwas besorgt, sich selbst zu infizieren. Im Oktober sind 18 Prozent sehr und 67 Prozent etwas besorgt. Söder erneuerte seine Forderung nach einer „coronabedingten Steuerreform“.

Coronavirus: Ängste der Bürger vor einer Ansteckung steigen

Der CSU-Chef sprach von einer „Kombination von gesenkten Unternehmenssteuern, einem marktwirtschaftlichen Modell der CO2-Bepreisung und niedrigeren Energiesteuern“. Es dürfe keine Steuererhöhungen gebe. Einer Verlängerung der bis Jahresende gesenkten Mehrwertsteuer erteilte Söder eine Absage.

Update vom 6. November, 16.04 Uhr: Ab kommendem Montag (9. November) gilt in Bayern eine verschärfte Corona-Quarantänevorschrift. Menschen die aus Risikogebieten wie beispielsweise Tirol in den Freistaat zurückreisen, müssen jetzt schon nach 24 Stunden in Quarantäne. Das gab Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Freitag bekannt. Bisher galt eine Schonfrist von 48 Stunden. Diese Regel gilt auch für Ausländer, die sich länger als 24 Stunden in Deutschland aufhalten.

Fahrten zum Arzt oder zum Einkaufen sollen aber weiterhin erlaubt sein - ebenso der Pendlerverkehr. „Gleichwohl ruft das bayerische Gesundheitsministerium dazu auf, auf unnötige Reisen zu verzichten und Kontakte wo immer möglich zu beschränken“, sagt die Ministerin. Außerdem müssen sich auch weiterhin regelmäßige Pendler aus Risikogebieten einmal wöchentlich auf Corona testen lassen. „Handeln Sie umsichtig, beschränken Sie Ihre Kontakte und überlegen Sie, welche Reisen und Ausflüge wirklich notwendig sind“, appellierte die CSU-Politikerin an die Bürger. „Nur gemeinsam können wir das Virus über den Winter in Schach halten.“

Corona-Schnelltests für Bayerns Landkreise und kreisfreie Städte

Update vom 6. November, 15.03 Uhr: Die bayerische Staatsregierung will sämtliche 96 Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns mit Corona-Schnelltests beliefern. Bislang sind 464.000 Schnelltests an 67 Kommunen verteilt worden, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Freitag mitteilte. Insgesamt hat die Staatsregierung 10,5 Millionen der sogenannten Antigen-Schnelltests geordert, gedacht als Reserve bei hoher Nachfrage.



Antigen-Schnelltests liefern innerhalb von 15 bis 20 Minuten ein Test-Ergebnis, diese sind ausschließlich zur Verwendung in Arztpraxen, Krankenhäusern und Altenheimen vorgesehen, nicht für Privateinkäufe. Anders als die Labortests weisen die Antigen Schnelltests nicht den Erreger als solchen nach, sondern bestimmte Proteine, die an das Virus gebunden sind. Mehrere Pharmahersteller bieten Schnellteststreifen an, die ähnlich aussehen wie handelsübliche Schwangerschaftstests und auch ähnlich funktionieren: Bei positiver Probe verfärbt sich der Teststreifen.



Laut Coronavirus-Testverordnung des Bundes sollen Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen die Schnelltests selbst kaufen. Allerdings gibt es europaweit immer wieder Klagen von Medizinern und Pharmazeuten sowohl über Engpässe bei Labor-Testkits als auch bei den Schnelltests. Huml betonte, dass die Schnelltests von den Gesundheitsämtern „in der Phase einer hohen Nachfrage am Markt als Rückfallebene“ zur Verfügung gestellt werden sollen.

Steigende Corona-Zahlen in Bayern: Krankenhäuser ziehen Konsequenzen

Update vom 6. November, 13.35 Uhr: Wegen steigender Corona-Zahlen schränken immer mehr Krankenhäuser ihre Besuchsmöglichkeiten ein. Inzwischen gebe es im Freistaat „weitgehend“ und in „fast allen“ Krankenhäusern Auflagen oder teils gänzlich Besuchsverbote, sagte der Sprecher der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Eduard Fuchshuber, am Freitag. Es gebe jedoch keine Statistiken dazu.

Die Einschränkungen werden von den Krankenhäusern individuell festgelegt, wie der Sprecher weiter sagte. Es gebe Kliniken, in denen Väter kurz vor oder nach der Geburt zu den Geburtshilfestationen gelassen werden. In anderen sei dies nicht mehr möglich.

Corona in Bayern: Krankenhäuser schranken Besuchsmöglichkeiten ein

Die Asklepios Stadtklinik im oberbayerischen Bad Tölz hatte vergangene Woche „ein generelles Besuchsverbot“ bekanntgegeben. Ausnahmen waren aber bei der Behandlung von Kindern oder bei sterbenden Patienten möglich. Ähnlich war es im kommunalen Krankenhaus im oberbayerischen Bad Aibling (Landkreis Rosenheim). Dort können Angehörige nun wieder eingeschränkt zu Besuch kommen, wie eine Sprecherin mitteilte. Auf den meisten Stationen sei etwa ein Besuch für eine halbe Stunde pro Tag wieder möglich.



Im Klinikum Fürth in Mittelfranken hingegen gilt von diesem Samstag an ein Besuchsstopp für zunächst zwei Wochen. Nur in Ausnahmefällen könnten Patienten besucht werden, teilte eine Sprecherin mit.

Update vom 6. November, 9.54 Uhr: Corona-Infektionen an der Sprache erkennen? Augsburger Forscher arbeiten an eine Spracherkennungs-App - doch ihnen steht noch eine Hürde bevor.*

Update vom 6. November, 6.48 Uhr: Die bayerische Landesärztekammer hat die von der Staatsregierung bezahlten Corona-Tests für Bürger ohne Symptome kritisiert. „Die bislang praktizierte Corona-Teststrategie führt leider, wie ich befürchtet habe, zu einer Überlastung der Labore“, sagte Kammerpräsident Gerald Quitterer dem „Münchner Merkur“ (Freitag).

Außerdem gebe es teilweise bereits Lieferengpässe bei den benötigten Reagenzien. Quitterer plädierte deswegen dafür, sich bei den Tests auf Patienten mit Symptomen, Risikogruppen, medizinisches Personal und Patienten vor einem Krankenhausaufenthalt oder der Aufnahme ins Pflegeheim zu konzentrieren.

Corona in Bayern: Ärztekammer kritisiert kostenlose PCR-Tests

Das bayerische Gesundheitsministerium erklärte auf Anfrage der Zeitung, „dass die „Testung für jedermann“ in der Laborauslastung eine eher nachrangige Rolle spielt“. Das Testprogramm für jedermann und jederfrau war im Sommer angelaufen, in den ersten drei Monaten hatten sich bis Ende Oktober über 700.000 Bürger auf den Covid-19-Erreger untersuchen lassen.

Update vom 5. November, 14.46 Uhr: Dass der Teil-Lockdown bei Gastronomen auf wenig Gegenliebe stieß, ist bekannt. Viele von ihnen zogen vor Gericht, um die Einschränkungen für ihre Branche zu kippen. Jetzt hat das Bayerische Verwaltungsgericht in München einen Eilantrag gegen die Schließung von Gaststätten und das Beherbergungsverbot von Touristen abgewiesen. Die Regelungen seien „nicht offensichtlich rechtswidrig“, erklärte das Gericht am Donnerstag. Eine Hotelkette hatte gegen die jüngsten Corona-Maßnahmen geklagt.

Durch das Urteil ist aber kein Präzedenzfall entstanden. Und auch an den Zweifeln des Senats an der Grundlage der beschlossenen Maßnahmen hat es wenig geändert. Bei einem Eilverfahren müsse aber eine Folgenabwägung getroffen werden und dabei überwiege „im Hinblick auf die enorm steigenden Infektionszahlen das Schutzgut Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen die betroffene freie wirtschaftliche Betätigung.“ Die Maßnahmen seien nicht offensichtlich unverhältnismäßig - auch deswegen, weil für die betroffenen Betriebe Entschädigungen angekündigt worden seien.

Coronavirus in Bayern: Freistaat meldet 3636 neue Fälle

(Erstmeldung) München - Die Corona-Zahlen in Bayern sind, trotz des „Lockdown light“, der seit Anfang der Woche gilt, immer noch konstant hoch. Für Deutschland hat das Robert-Koch-Institut* (RKI) am Donnerstag (5. November, 0 Uhr) einen Rekordanstieg von 19.900 positiven Testfällen gemeldet. Der Anteil Bayerns daran sind 3636 infizierte Personen. Nachdem nun das Gastronomiegewerbe, die Freizeitaktivitäten und die Kulturbranche runtergefahren wurden, richten viele ihre Augen auf Schulen und Kitas. Am Mittwoch fand deshalb ein virtueller Corona-Schulgipfel statt.

Corona in Bayern: Schulschließungen sind nur im äußersten Notfall eine Option

Kommende Woche sind in Bayern die Herbstferien wieder vorbei. Dann wird sich zeigen, wie Corona*-Lockdown und offene Schulen miteinander harmonieren. Und obwohl es an Vorschlägen für eine Anpassung des Schulbetriebs an die Infektionslage nicht mangelt - beispielsweise wurden gestaffelte Unterrichtszeiten oder getrennte Klassen ins Spiel gebracht - bleiben Ministerpräsident Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ihrer Linie treu. Selbst in Corona-Hotspots sollen Schulen nicht automatisch auf Distanzunterricht umstellen, sondern es müsse von Schule zu Schule individuell entschieden werden, sagte Söder am Donnerstag nach dem Schulgipfel*.

Die nächsten Tage brauchen wir Geduld und gute Nerven. Die Corona-Maßnahmen wirken nach frühestens zwei Wochen. Dann können wir erste Bilanz ziehen. Wir haben bewusst einen milderen Lockdown als im Frühjahr mit klarer Priorität für Schule, Kita und Arbeit. — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 5, 2020

Der individuelle Umgang mit den Schulen ist auch die größte Neuerung, die bei dem Gipfel, an dem Eltern, Lehrer, Schulvertreter und Kommunen teilnahmen, entschieden wurde. Es gebe keine fixen Corona-Inzidenzwerte*, bei denen Bildungseinrichtungen geschlossen werden müssten, erklärte Söder. Entscheidend sei nur, ob es an einer Schule ein Infektionsgeschehen gebe oder nicht. Und er fügte hinzu: „Schule und Kita bleiben in Bayern geöffnet.“ Er gab auch bekannt, dass sowohl der Druck durch Leistungsnachweise sowie das Vorrücken in die nächste Jahrgangsstufe an die Corona*-Situation angepasst werden sollte. Lehrpläne könnten in Einzelfällen ebenfalls nachjustiert werden. „Ziel ist, dass aus einem nicht normalen Schuljahr trotzdem ein faires Schuljahr wird“, sagte der Ministerpräsident.

Coronavirus in Bayern: München richtet kuriose Bitte an seine Bürger

Die Corona-Lage in München ist ebenfalls angespannt. Die Stadt meldete am Dienstag (3. November) den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert (146,3) seit Beginn der Corona-Pandemie. 354 neue Fälle gab es in der Landeshauptstadt im Vergleich zum Vortag. Diese hohe Anzahl an Neuinfektionen stellt die Behörden jetzt vor große Herausforderungen. Übrigens sind die Bewohner der größten Stadt Bayerns aber zufrieden mit der Leistung ihrer Kommunalpolitiker*.

In #München wurden für Dienstag, 3. November, 354 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 146,34 (LGL, Stand 4.11.). Mehr Infos unter https://t.co/gy6AlreVKK pic.twitter.com/zyFC3M5ThP — Stadt München (@StadtMuenchen) November 4, 2020

Die Stadt richtete sich deshalb direkt an ihre Bürger: „Aufgrund der hohen Anzahl an täglichen Neuinfektionen kann es aktuell zu Verzögerungen bei der Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt kommen. Bitte informieren Sie deshalb Ihre Kontaktpersonen über Ihre Covid-19-Infektion. Das Gesundheitsamt wird sich so bald wie möglich bei Ihnen melden.“ Das heißt, positiv getestete Menschen müssen jetzt neben der Gesundheitsbehörde auch die möglichen Kontaktpersonen informieren. Besonders schwierig gestaltet sich das dann, wenn man zahlreichen Fremden in den Öffentlichen Verkehrsmitteln zusammen war. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © DPA/Matthias Balk