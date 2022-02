Söder fordert bei Corona mehr Eigenverantwortung und teilt gegen Ampel aus: „Dürfen nicht naiv werden“

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident (CSU). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Markus Söder glaubt, dass Omikron eine neue Phase der Freiheit ermöglicht. Trotzdem dürfe man nicht blind werden: Corona sei nicht vorbei. Alle News im Ticker.

Omikron-Welle: Markus Söder* fordert mehr Eigenverantwortung.

Corona*-Maßnahmen: CSU-Chef teilt gegen Ampel-Regierung aus.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - „Omikron ermöglicht uns den Übergang in eine neue Phase der Freiheit. Es braucht nun kaum mehr Eingriffe des Staates, sondern mehr Eigenverantwortung.“ Das schreibt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Sonntagmorgen (20. Februar) auf Twitter, warnt jedoch gleichzeitig: „Aber wir dürfen dabei nicht blind oder naiv werden. Corona ist nicht weg, nur weil der Bundestag alle Maßnahmen auslaufen lässt.“ Ein Seitenhieb auf die Bundesregierung um Olaf Scholz, die zum 20. März viele Corona-Maßnahmen beenden will*?

Corona in Bayern: Söder kritisiert Ampel - „Innerlich zerrissen“?

Söder fordert in einer Serie an Tweets unter anderem ein „Vorsorge-Schutz-Paket“ für Schulen und Kitas sowie eine Notfallstrategie für den Herbst. „Die Ampel ist gefordert, dass wir Corona nicht völlig schutzlos ausgeliefert werden. Dabei ist die Bundesregierung in Wahrheit innerlich zerrissen“, kritisiert der CSU*-Chef.

Corona: Söder fordert gesetzliche Masken- und Testgrundlage und einheitliche Regeln im Fernverkehr

Söder fordert eine gesetzliche Grundlage, „die das Tragen von Masken und Testen weiterhin möglich macht - vor allem in den Schulen. Unsere Kinder sollen das Schuljahr und die Abschlussprüfungen ohne Sorge und Druck absolvieren können.“ Außerdem seien bundesweit einheitliche Regeln im Fernverkehr nötig, denn: „Corona hält sich weder an Fahrpläne noch an Ländergrenzen, hier warten wir auf klare Ansagen vom Bundesverkehrsminister.“ Mit Söders Arbeit selbst sind die Menschen in Bayern derzeit nicht zufrieden - das zeigt eine aktuelle Umfrage.

Corona-Inzidenz in Bayern sinkt leicht - die aktuellen Hotspots

Am Sonntag liegt die Inzidenz* in Bayern nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI*) bei 1773,5 (Vortag: 1782,4).

Landkreis Regen: 2977,5 (höchster Wert bundesweit)

Landkreis Miltenberg: 2962,5 (zweithöchster Wert in Bayern und Deutschland)

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: 2460,9 (Platz drei in Bayern, Rang fünf bundesweit)

Landkreis Dillingen an der Donau: 2389,6 (Platz vier in Bayern, sechsthöchste Inzidenz in Deutschland)

Für München meldet das RKI einen Wert von 1399,3 (Samstag: 1415,7), in Nürnberg liegt die Inzidenz bei 2146,9. (kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA