Trauerbeflaggung, Schweigeminute und ein Trauerakt im Landtag: In Bayern wird heute der Corona-Toten gedacht. Die Ansprache von Markus Söder verfolgen Sie hier live.

Update vom 23. März, 12.40 Uhr: Um 14 Uhr, direkt nach der Pressekonferenz zu den neuen Corona-Regeln in Bayern, soll der Trauerakt im Bayerischen Landtag mit Ministerpräsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner beginnen (siehe Erstmeldung). Wie der BR berichtet, konnten Angehörige, die geliebte Menschen durch die Corona-Pandemie verloren haben, im Vorfeld Bilder sowie kurze Botschaften an den Landtag senden. Eine Auswahl davon soll „stellvertretend für alle Corona-Toten in Bayern“ während des Trauerakts gezeigt werden. Die Veranstaltung wird hier im Live-Stream übertragen.

Trauerakt im Landtag: Söder spricht live über Pandemie-Opfer - heute bayernweite Schweigeminute

Erstmeldung vom 23. März, 11.30 Uhr: München - Nach den Beratungen beim Corona-Gipfel, die bis in die Morgenstunden andauerten, gibt es für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) an diesem Dienstag (23. März) keine Pause. Um 12 Uhr tritt er vor die Presse, um die neuen Corona-Regeln für Bayern zu verkündigen - wir begleiten die Pressekonferenz hier im Live-Ticker. Um 14 Uhr steht für Söder dann ein weiterer, trauriger Termin auf dem Programm.

Geplant ist ein Trauerakt im Bayerischen Landtag, um den Verstorbenen der Corona-Pandemie zu gedenken. Markus Söder wird dabei ebenso wie die Landtagspräsidentin Ilse Aigner sprechen. Auch die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates und ehemalige Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler wird sich äußern. Die Übertragung der Veranstaltung finden Sie ab 14 Uhr hier im Live-Stream.

Corona in Bayern: Trauerakt im Landtag und Trauerbeflaggung - Schweigeminute angekündigt

Im ganzen Freistaat ist zudem an diesem Dienstag an allen staatlichen Dienstgebäuden in Bayern Trauerbeflaggung angeordnet. „Um 14.30 Uhr wird mit einer landesweiten Schweigeminute der Opfer gedacht werden“, heißt es in einer Mitteilung der Bayerischen Staatskanzlei außerdem.

Laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind in Bayern bislang 13.020 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt (Stand Dienstag, 23. März). Insgesamt sind im Freistaat seit Beginn der Pandemie 474.797 Infektionsfälle gemeldet worden.

Trauerakt im Bayerischen Landtag mit Markus Söder - Bundesweiter Gedenktag soll folgen

Nicht nur in Bayern, sondern bundesweit in Deutschland soll am 18. April ein zentraler Gedenkakt für die Opfer der Corona-Pandemie stattfinden. Dies geht auf die Initiative von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zurück. In ganz Deutschland sind seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr nach Angaben des Robert Koch-Instituts mehr als 74.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. (nema mit dpa)

Weitere Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer aktuell auf Merkur.de*. (*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA)

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa