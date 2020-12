Kampf gegen Corona: Söder fährt neues Geschütz auf - „Spezialeinheit, mit der wird die Kontrollen verstärken“

Ganz Bayern befindet sich im Corona-Lockdown. Die Sieben-Tage-Inzidenz für München zeigt derweil einen beunruhigenden Trend. Alle News im Ticker.

Die Corona*-Zahlen sind deutschlandweit zu hoch.

In München zeigt sich bei der Sieben-Tage-Inzidenz ein beunruhigender Trend.

Hier bieten wir Ihnen in einer Karte* die aktuellen Fallzahlen im Freistaat.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 18. Dezember, 16.31 Uhr: Im Kampf gegen Corona will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jetzt schwere Geschütze auffahren. Dem Main Echo sagte er: „Experten sagen eindeutig, dass es ab einer bestimmten Höhe der Infektionszahlen und bei einem diffusen Infektionsgeschehen nahezu unmöglich ist, Alten- und Pflegeheime komplett vom Virus freizuhalten.“ Deshalb sollen jetzt Spezialisten zum Einsatz kommen. Es werde „eine Spezialeinheit gegründet, mit der wir die Kontrollen in den Heimen verstärken“, so Söder.

Umgehend folgte aus allen Richtungen Kritik. So sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, der dpa: „Heimbewohner, die das Virus bedroht, brauchen jetzt keine knallharten Sheriffs.“ Er würde eher eine Taskforce begrüßen, die bei der Pflege und Behandlung der Bewohner helfe. Auch fehle es an Personal für regelmäßige Corona-Schnelltests vor jeder Einrichtung.

+ Markus Söder kündigt im Kampf gegen Corona eine neue Initiative an. © Peter Kneffel/AFP

In das gleiche Horn stieß auch der Grünen-Abgeordnete des bayerischen Landtags, Andreas Krahl: „Wir brauchen keine Spezialeinheit, die unsere Heimbewohnerinnen und -bewohner abschirmt, sondern ein Konzept, dass insbesondere Kontakte für unsere vulnerablen Gruppen ermöglicht.“ Er forderte wie Brysch auch eine Unterstützung bei den Corona-Schnelltests - möglicherweise durch mobile Teams, die zwischen Einrichtungen pendeln.

Coronavirus in Bayern: Inzidenz in München nährt sich der 300er-Marke

(Erstmeldung) München - Die Corona*-Zahlen in München steigen weiter rasant an. Das Robert-Koch-Institut* (RKI) meldet für den heutigen Freitag (18. Dezember) eine Sieben-Tage-Inzidenz* von 273,3. Sieht man sich die Zahlen der vergangenen Tage an, wird die Steigerung deutlich: Am Donnerstag (17. Dezember) lag der Wert bei 250,3, am Tag davor (16. Dezember) bei 239,1. Am 15. Dezember betrug die Inzidenz 225,5. Binnen weniger Tage gab es somit einen Anstieg um knapp 50. Setzt sich der Trend weiter fort, droht München die Grenze von 300 zu reißen.* Das wäre ein neuer Rekord.

Durch die Corona-Krise wird Weihnachten dieses Jahr anders als sonst. Durch geschlossene Gastronomie dürfte es vor den Feiertagen einen Sturm auf die Supermärkte geben.*

Corona-Lockdown in Bayern: Nächtliche Ausgangssperre bleibt in Kraft

Seit Mittwoch befindet sich ganz Deutschland im Lockdown.* Bundesweit waren die Corona*-Zahlen zuvor immer weiter gestiegen. Ministerpräsident Markus Söder* (CSU) hatte nach einer Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel* angekündigt, die Corona-Regeln für Bayern „maximal“ umsetzen zu wollen. Einen Überblick über die aktuell geltenden Regeln - inklusive den Vorgaben für Weihnachten - finden SIe hier.*

Zu den Corona*-Maßnahmen im Freistaat gehört auch eine nächtliche Ausgangssperre. Das bedeutet, dass zwischen 21 und 5 Uhr der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch aus ganz wenigen triftigen Gründen erlaubt ist. Das sind etwa Notfälle, der Weg zur Arbeit oder das Gassigehen. Gegen die nächtliche Ausgangssperre wurde geklagt - vorerst ohne Erfolg. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof lehnte es in einer am Freitag (18. Dezember) veröffentlichten Entscheidung ab, die Regelung in der neuen Corona-Verordnung durch eine einstweilige Anordnung außer Vollzug zu setzen.

Klage gegen coronabedingte nächtliche Ausgangssperre: Entscheidung im Hauptverfahren offen

Laut Mitteilung des Gerichts ist es aber offen, wie die Entscheidung im Hauptverfahren ausgeht: Bei der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gebotenen überschlägigen Prüfung könne „weder von offensichtlichen Erfolgsaussichten noch von einer offensichtlichen Aussichtslosigkeit“ des Hauptantrags im Popularklageverfahren ausgegangen werden.

Corona-Lockdown in Bayern: Söder weicht bei Gottesdiensten an Weihnachten auf das Internet aus

Weihnachtsgottesdienste finden zwar statt - allerdings oftmals nicht wie gewohnt. Söder will deshalb auf das Internet ausweichen. „Ich werde am Heiligen Abend viele Angebote für Online-Gottesdienste beziehungsweise Online-Predigten wahrnehmen“, sagte der CSU*-Chef der Augsburger Allgemeinen. Von seiner Familie verlange er das aber nicht. „Das müssen sich natürlich nicht alle anschauen.“

Die Pandemie tobt schlimmer als im Frühjahr. Manche haben das noch nicht realisiert. Es wird über Klein-Klein diskutiert, während an Heiligabend Menschen um ihr Leben kämpfen werden. Wir schulden ihnen Respekt. Es ist egal, wie lang man feiern kann. Wichtig ist, gesund zu sein. — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 15, 2020

Söder betonte, dass es dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsfest werde. Er appellierte, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Es gehe nicht um die teuersten Geschenke oder das teuerste Essen. „Vielleicht könnten wir vielmehr die Gemeinsamkeit, die Familie und die Gesundheit wertschätzen.“ (kam/dpa) *tz.de und Merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Erst ärgerten sich hunderttausende Lehrer, Schüler und Eltern über den mangelhaften Digitalunterricht in Bayern. Jetzt kracht es in der Koalition.

Rubriklistenbild: © Peter Kneffel/AFP