Corona-Zahlen in und um München steigen rasant - FDP-Chef will Gastro-Sperrfrist kippen: „sinnlos“

Von: Franziska Konrad

Die Corona-Zahlen in München und dem Umland steigen. © Christian Kunz/dpa/dpa-Bildfunk

FDP-Chef Martin Hagen fordert die Aufhebung der Sperrstunde. Die Corona-Zahlen in Bayern steigen weiter, auch München wird von der Omikron-Welle erfasst. Alle News im Ticker.

Geht es nach FDP-Chef Martin Hagen, fällt in Bayern bald die Sperrstunde (siehe Update vom 5. Februar, 13.59 Uhr).

Die Corona-Inzidenz in Bayern steigt weiter (siehe Update vom 6. Februar, 7.25 Uhr).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 6. Februar, 7.25 Uhr: Die Inzidenz in Bayern liegt am Sonntag bei 1756,0, damit ist sie im Vergleich zum Vortag (1741,2) leicht angestiegen. Deutschlands Hotspot Nummer 1 liegt weiter im Freistaat: Im Kreis Fürstenfeldbruck beträgt der Wert 3822,8.

Fürstenfeldbruck auf Platz 1 - Die weiteren Corona-Hotspots in Bayern

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: 2541,7

Landkreis Dachau: 2518,1

Stadt Würzburg: 2379,6

Stadt München: 2360,5 (Vortag: 2277,8)

Stadt Rosenheim: 2223,6

Stadt Ingolstadt: 2204,4

Landkreis Starnberg: 2147,7

Insgesamt liegen 15 Kreise und Städte über der Inzidenz von 2000.

Corona in Bayern: FDP-Chef will Gastro-Sperrfrist kippen: „sinnlos“

Update vom 5. Februar, 13.59 Uhr: Wegen der Sperrstunde herrscht derzeit ab 22 Uhr in allen bayerischen Wirtshäusern eine gähnende Leere. Geht es allerdings nach dem bayerischen FDP-Chef Martin Hagen, soll sich das nun schleunigst ändern.

„Es ist Zeit, dass wir insgesamt Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren“, sagt Hagen gegenüber der Abendzeitung München. Seine Hoffnung: Eine baldige Aufhebung der Sperrstunde. „Da geht das Münchner Lebensgefühl verloren. Und man weiß ja auch: Wer noch länger feiern will, feiert eben zu Hause. Es ist sinnlos, die Leute aus der Öffentlichkeit in ihre Privatwohnungen zu verbannen.“

Corona in Bayern: FDP-Chef fordert Aufhebung der Sperrstunde

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Forderung des FDP-Politikers: Die brisante Corona-Lage der Gastronomen. „Solange Gäste gleich nach dem Abendessen heimgeschickt werden, lässt sich ein Wirtshaus kaum profitabel betreiben. Der Getränkeumsatz ist wichtig für die Wirte. Und in München sind auch viele Touristen, die es von zu Hause gewohnt sind, später zu Abend zu essen.“

Gleichzeitig müsse der Staat die Gastronomie weiter mit Geld unterstützen, „wie er ihnen faktisch verbietet, ihren Job zu machen.“ Hagen stellt klar: „Die Wirte wollen doch keine Almosen, sie wollen die bayerische Gastfreundschaft pflegen. Und jetzt ist es höchste Zeit, sie das wieder tun zu lassen.“

Update vom 5. Februar, 11.50 Uhr: Wegen der rasanten Ausbreitung von Omikron, warnt ein Münchner Chefarzt vor verfrühten Lockerungen im Freistaat (siehe Ursprungsmeldung). Mit seiner Vorsicht steht der Mediziner nicht alleine da. Auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) dämpft nun deutlich die Erwartungen für Öffnungsschritte.

Der CSU-Politiker unterstützt zwar einen Stufenplan für Öffnungsschritte in der Pandemie, warnt jedoch zeitgleich vor übertriebenen Erwartungen. Die Pandemie habe gelehrt, „dass wir nicht zu voreilig sein dürfen und wir unsere Situation nicht immer mit anderen Ländern vergleichen können“, sagte er gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“.

Corona-Lockerungen in Bayern: Auch Holetschek dämpft Erwartungen

Nach wie vor müsse die Situation in den Kliniken genau beobachtet werden: „Momentan blicken wir im Rahmen der stationären Belastungssituation auf ein stabiles Bild - und das trotz explodierender Infektionszahlen.“ Zur Zeit entkoppelten sich die Corona-Infektionszahlen und die Belastung des Gesundheitssystems.

„Wenn wir die gegenwärtige Situation über das Maximum der Infektionszahlen hinweg halten können, ist uns der Weg für weitere Erleichterungen eröffnet.“ Aus diesem Grund unterstützt der Gesundheitsminister auch weiter den von Ministerpräsident Söder (CSU) vorgeschlagenen Stufenplan für Lockerungen.

Ursprünglicher Artikel vom 5. Februar:

München - Der aktuelle Corona-Trend im Freistaat hält weiter an: Tag für Tag machen die Inzidenzen einen gewaltigen Sprung nach oben. Am Samstagmorgen, 5. Februar, liegt der bayernweite Wert laut RKI bei 1741,2. Zum Vergleich: Am Vortag betrug er noch 1695,6. Auch in der Landeshauptstadt München schießen die Zahlen weiter in die Höhe. Hier steigt die Inzidenz auf 2277,8 (Vortag: 2119,3).

Trotz der hohen Corona*-Infektionen, werden in Bayern die Rufe nach baldigen Lockerungen - auch von Ministerpräsident Söder* - immer lauter. Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner warnt allerdings vor schnellen Lockerungen.

Corona-Zahlen in München steigen - Münchner Chefarzt warnt vor Lockerungen

Nach wie vor stünden die Kliniken vor großen Herausforderungen, äußert sich der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“. „Und die Auslastung der Intensivbetten ist auch nicht die ganze Wahrheit. Denn bei Omikron sind stattdessen im hohen Maße eben die Normalstationen gefordert.“ Dort gebe es genauso begrenzte Kapazitäten.

Baldige Corona-Lockerungen in Bayern? Davor warnt der Münchner Chefarzt Clemens Wendtner eindringlich. © München Klinik/München Klinik Schwabing/dpa

„Für mich als Kliniker ist es egal, ob jemand mit oder wegen Corona* in einem Krankenhaus liegt“, stellt Wendtner klar. „Covid-19 ist ein erheblicher Risikofaktor für Menschen, die aus anderen Gründen stationär versorgt werden.“ Tag für Tag sehe er die Patienten in der Klinik. „Das ist Leid, die Leute haben Todesangst.“

Corona-Lockerungen in Bayern? Omikron fordert Normalstationen in Kliniken

Über Lockerungen könne man jetzt zwar nachdenken, „aber realisieren sollte man sie jetzt noch nicht“. Der Mediziner warnt eindringlich: Bis mindestens April „werden wir noch mit den hohen Inzidenzzahlen zu tun haben. Zwar gibt es bei Omikron nicht so schwere Verläufe, aber immerhin sind es trotzdem 0,5 Prozent der Neuinfizierten, die rein statistisch gesehen schwer erkranken.“ Angesichts der hohen Fallzahlen seien das jeden Tag mehr als 1000 Betroffene.

Noch mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (kof/dpa)