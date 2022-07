Corona-Test-Bescheinigungen für Klinik-Besucher: „Wird am Wochenende zum Chaos führen“ – Bayern reagiert

Von: Katarina Amtmann

Die neue Corona-Testverordnung sorgt für Ärger.

Die neue Corona-Testverordnung ist in Kraft getreten. In Krankenhäusern könnte deshalb aber Chaos drohen, der BKG-Sprecher spricht von einem „Ärgernis“.

Update vom 2. Juli, 7.39 Uhr: Corona-Gratis-Tests für alle soll es nicht mehr geben. Der Bund hat deswegen in dieser Woche eine neue Testverordnung geschaffen - und damit in Pflegeheimen und Krankenhäusern für Verwirrung gesorgt. Nun will Bayern für Klarheit sorgen.

Das Gesundheitsministerium in München will dafür die Teststellen darüber aufklären, dass die Besucher der Einrichtungen auch künftig ohne Bescheinigung der Kliniken oder Heime einen Gratis-Test erhalten können.



BKG-Sprecher warnte vor Corona-Chaos - Bayern reagiert

Eduard Fuchshuber von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) hatte zuvor am Freitag erklärt, dass am Wochenende ein Chaos bei den Kliniken zu befürchten sei, wenn viele Besucherinnen und Besucher eine Bescheinigung an der Klinikpforte verlangten. Solche Dokumente könnten die Krankenhäuser nicht im großen Stil ausstellen. „Es ist weder Personal noch Logistik dafür vorhanden“, sagte er (siehe Erstmeldung).



Zwar hatte das Bundesgesundheitsministerium erklärt, dass die Besucher der Patienten ihre Berechtigung auch auf anderem Wege beweisen könnten, gleichzeitig aber eine Muster-Bestätigung als Vorlage auf die Internetseite gestellt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Donnerstag im ZDF nochmals erläutert: „Wenn beispielsweise die Großmutter in der Pflegeeinrichtung ist, dann braucht man von der Pflegeeinrichtung ein Formblatt, was unterschrieben ist.“



Künftig sei in Bayern aber auch eine unterschriebene Selbsterklärung des Besuchers ausreichend, sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums noch am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Freistaat habe die Verwirrung um die neuen Nachweispflichten für Bürgertestungen wahrgenommen und bereits in Richtung Berlin kommuniziert, „dass schnellstmöglich eine Klarstellung erfolgen muss“, sagte er.

Bayern werde die Teststellen nun selbst informieren, dass keine Bestätigung des Heims oder der Klinik nötig sei. „Ein Nachweis der jeweiligen Einrichtung oder des Krankenhauses ist damit derzeit keine zwingende Voraussetzung, um eine kostenlose Bürgertestung als Besucher, Bewohner oder Patient zu erhalten“, betonte der Sprecher.

Corona-Test-Bescheinigungen für Klinik-Besucher: „Wird am Wochenende zum Chaos führen“

Erstmeldung vom 1. Juli: München - Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) befürchtet ein Chaos mit Besuchen von Patienten wegen der neuen Corona-Testverordnung.

Neue Corona-Testverordnung: „Es ist weder Personal noch Logistik dafür vorhanden“

Nach den neuen Vorgaben können Besucher in Krankenhäusern und Pflegeheimen zwar in den Teststationen weiterhin einen kostenlosen Bürgertest erhalten, allerdings müssen sie die Berechtigung mit einer Bescheinigung der jeweiligen Einrichtung nachweisen. Solche Dokumente könnten die Krankenhäuser aber gar nicht im großen Stil ausstellen. „Es ist weder Personal noch Logistik dafür vorhanden“, sagte BKG-Sprecher Eduard Fuchshuber am Freitag (1. Juli). „Das wird am Wochenende zum Chaos führen, glaube ich.“

Das wird am Wochenende zum Chaos führen, glaube ich.

Corona-Tests nicht mehr für alle kostenlos

Die neue Testverordnung war am Mittwoch verkündet worden und am Donnerstag in Kraft getreten. Nur noch bestimmte Gruppen bekommen dann kostenlose Tests. Andere Gruppen, wie beispielsweise Besucher von Veranstaltungen in Hallen oder Menschen mit roter Corona-Warn-App, können für drei Euro Zuzahlung Tests erhalten.

Der Nachweis für die Berechtigung muss dann beispielsweise mittels der gekauften Konzert-Karte erbracht werden. Von den Nicht-Berechtigten verlangen die Betreiber der Test-Zentren den vollen Preis - dies sind je nach Anbieter etwa zwischen 10 und 15 Euro.

Neue Corona-Testverordnung: Das müssen Bürger jetzt wissen

Corona-Testverordnung zu kurzfristig bekanntgegeben: „Es ist ein großes Ärgernis“

Vielfach war kritisiert worden, dass das Bundesgesundheitsministerium erst zur Wochenmitte die neuen Regeln im Detail bekanntgegeben hat - und diese dann binnen kürzester Zeit umzusetzen waren. Dies bemängeln auch die Kliniken. „Das ist den Krankenhäusern über Nacht aufoktroyiert worden“, sagte Fuchshuber. „Es ist ein großes Ärgernis, wie das gemacht wurde.“ Die Kliniken hätten andere Dinge zu tun, als Besucher-Zettel auszustellen. Fuchshuber glaubt, dass es eine große Herausforderung wird, wenn am Wochenende viele Freunde und Verwandte von Patienten an die Klinikpforten kommen und nach Bescheinigungen fragen. (kam/dpa)