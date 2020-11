Corona-Maßnahmen zu lasch? Studie zeigt Unzufriedenheit der Bayern auf - doch es gibt eine Überraschung

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in Bayern auf hohem Niveau. Das lässt die Bürger einer Umfrage zufolge an der Strategie der Bundesregierung zweifeln.

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Bayern sind zu hoch.

Die Mehrheit der Bürger bezweifelt laut einer Umfrage die Wirksamkeit der aktuellen Maßnahmen.

Die Auswertung des GMS-Instituts zeigt eine große Spaltung in der Gesellschaft.

München - Wie das Umfrageinstitut GMS im Auftrag von Sat.1 Bayern ermittelt hat zweifeln immer mehr bayerische Bürger angesichts steigender Corona-Infektionszahlen an der Wirksamkeit der von der Regierung verordneten, aktuell gültigen Schutzmaßnahmen. Drei Viertel der befragten Personen halten die bisherigen Maßnahmen für wenig oder gar nicht wirksam. Für die repräsentative Studie wurden zwischen dem 4. und dem 9. November 1004 Bürger per Telefon befragt.

Corona in Bayern: Unzufriedenheit mit Maßnahmen steigt - kommen strengere Kontrollen?

Zudem glaubt mit 47 Prozent der Befragten fast die Hälfte nicht daran, dass der bis Ende November angeordnete Teil-Lockdown

ausreicht, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Deshalb würde eine Mehrheit von drei Vierteln der befragten Personen schärfere Kontrollen akzeptieren, um die Durchsetzung der Maßnahmen garantieren zu können.



Die Umfrage förderte auch in anderer Hinsicht zutage, wie gespalten die Stimmung in der Bevölkerung in Hinblick auf die zweite Welle der Corona-Pandemie ist. Einerseits zweifelt eine große Mehrheit an der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen, nahezu ebenso hoch ist jedoch die Zustimmung zur Linie der Staatsregierung: 72 Prozent sind mit deren Krisenmanagement und Maßnahmen von Ministerpräsident Söder und seinem Kabinett grundsätzlich einverstanden.

Corona-Krise in Bayern: Maßnahmen wirkungslos - aber Söder weiter hoch im Kurs

Auffällig daran ist, dass Söder unter den Wählern seiner eigenen Partei, der CSU, dabei am wenigsten Zustimmung ernten kann. So gaben 72 Prozent der CSU eine positive Bewertung von Söders-Krisenmanagement ab. Bei den Grünen-Wählern hingegen waren es 77 Prozent und bei den Anhängern der Freien Wähler sogar 80 Prozent. Die vollständige Auswertung der repräsentativen Umfrage ist am Dienstagabend (10. November) um 17.30 Uhr auf Sat.1 Bayern zu sehen.

Bei einem Pressestatement vor der virtuellen Parteivorstandssitzung der CSU äußerte sich Markus Söder am Montag (9. November) zur aktuellen Corona-Situation: „Es gibt überhaupt keine Entwarnung.“ Die getroffenen Maßnahmen seien deshalb richtig gewesen. Zudem möchte Söder, trotz wachsender Kritik, zunächst weiterhin an dem Test-Sonderweg für bayerische Bürger festhalten. (kah) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

