Arzt praktizierte trotz Corona-Symptomen weiter: 275 Menschen in Quarantäne - Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft

Offenbar wartete er das Testergebnis nicht ab: Ein Arzt aus dem Lkr. #Deggendorf behandelte in seiner Praxis weiter, obwohl er #Corona-Symptome hatte. Dabei steckte er fünf Menschen an, 275 weitere Kontaktpersonen sind nun in Quarantäne. ⬇️ #Niederbayernhttps://t.co/unN8i1yCOB