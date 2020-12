Spahn will Corona-Gratis-Masken ausgeben: Der Teufel steckt im Detail - Grauzone droht

„Da herrscht totale Verwirrung“: Apotheken sollen in der Corona-Pandemie jetzt kostenlose FFP2-Masken verteilen - doch zahlreiche Probleme zeichnen sich ab.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU*) will wegen der hohen Corona*-Inzidenz bestimmte Gruppen mit kostenlosen FFP2-Masken versorgen.

will wegen der hohen Corona*-Inzidenz bestimmte Gruppen mit versorgen. Die Apotheken , die den Mund-Nasen-Schutz verteilen sollen, stellt der Plan vor Probleme.

, die den Mund-Nasen-Schutz verteilen sollen, stellt der Plan vor Probleme. Zudem könnte die Maßnahme zu einer Grauzone führen.

führen. Hier finden Sie die Corona-News aus Bayern. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen im Freistaat.

München – Es ist früher Nachmittag, als Michaela Erdmann am Telefon einen tiefen Seufzer loslässt. Hinter ihr liegen aufreibende Stunden. Sie hat viele Fragen beantworten und einiges erklären müssen, aber so richtig Klarheit herrscht noch immer nicht. In ihren zwei Apotheken in Planegg und Seefeld haben die Leute immer das gleiche Anliegen: Wann und wie sie die kostenlosen FFP2-Masken bekommen, von denen seit Mittwoch die Rede ist. Michaela Erdmann sagt: „Da herrscht totale Verwirrung.“

Nicht nur bei den Kunden. Auch Apotheker tun sich zunächst schwer, die Verordnung, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch vorstellte, in allen Feinheiten zu verstehen. Unmissverständlich ist sie nur in ihren Grundzügen. Rund 27,3 Millionen Menschen – alle über 60-Jährigen sowie jüngere Angehörige von Risikogruppen* wie Herz- oder Schlaganfallpatienten – erhalten in drei Tranchen insgesamt 15 Atemschutzmasken, FFP2 oder vergleichbar.

Risikogruppen in der Pandemie bestmöglich zu schützen, ist unser oberstes Ziel. Insbesondere in der Weihnachtszeit. Deshalb erhalten Risikogruppen voraussichtlich ab dem 15.12. kostenlose FFP2-Masken. Alle Infos dazu finden Sie hier und unter: https://t.co/aEO4B74ui7#COVID_19 pic.twitter.com/v76cMYD1Xc — BMG (@BMG_Bund) December 10, 2020

Gratis-Masken gegen Corona verteilen: Apothekerverband spricht von „Herkulesaufgabe“

Die ersten drei ab Mitte Dezember, frühestens am 15., sowie je sechs bis Ende Februar und Mitte April. Für die zwei Sechserpacks fallen jeweils zwei Euro Selbstbeteiligung an, die ersten drei sind kostenlos. Die Apotheken werden pro Maske mit sechs Euro vergütet.

Die Tücken lauern im Detail. Das fängt damit an, dass die ganz Ungeduldigen schon am Donnerstag die Masken abholen wollen und auf konsternierte Apotheker treffen. Sie sind mindestens fünf Tage zu früh, und das ist nicht das einzige Problem, wie Michaela Erdmann zu bedenken gibt: „Bevor wir etwas austeilen können, müssen wir ja etwas haben.“ Kurzfristig stehen sie und ihre Kollegen jetzt vor der Herausforderung, ausreichende Vorräte anzulegen. „Logistisch“, klagt Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, „ist es eine Herkulesaufgabe.“

+ Ein Geschenk von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Kostenlose FFP2-Masken. Aber wer bekommt sie? © Kay Nietfeld/dpa

Corona in Deutschland: Spahn setzt auf Tempo - auch wenn eine Grauzone bleiben dürfte

Im neuen Jahr, wenn die zweite und dritte Etappe anstehen, werden die Verhältnisse klar sein. Bis dahin erhalten die Bürger von ihren Krankenkassen fälschungssichere Coupons, die sie dann in den Apotheken gegen Masken eintauschen. Bei der ersten Tranche ist das anders. Hier liegt es an den Apotheken, Ansprüche zu prüfen.

An dieser Stelle ist die Verordnung etwas schwammig. In einem „vereinfachten Verfahren“, heißt es da, könnten die Leute mittels Personalausweis belegen, dass sie über 60 sind, oder „durch Eigenauskunft“ den Anspruch nachweisen. Spahn vertraut darauf, dass Apotheker „in den allermeisten Fällen“ ihre Kunden kennen. Eine Grauzone wird dennoch bleiben, doch angesichts hoher Infektionszahlen* war dem Ministerium vor allem Tempo wichtig.

Nicht überall wird die Entscheidung begrüßt. Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz, kritisiert den „warmen Geldregen“ für die Apotheker. „Dieses Geld wäre besser angelegt für Schnelltests* in der Altenpflege.“ *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Rubriklistenbild: © Kay Nietfeld/dpa