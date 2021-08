Vor Corona-Gipfel: Söder gibt mit Kampfansage am Morgen Ton vor - und bekommt Ärger mit Aiwanger

Konferenz der Ministerpräsidenten

In den Morgen der Ministerpräsidentenkonferenz startet Söder mit einer Kampfansage - und bezieht in einem Punkt ganz klar Stellung.

Um 12.30 Uhr beginnt die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit allen Länderchefs und der Bundesregierung.

Schon vorab macht Markus Söder mit einer Kampfansage am Morgen Stimmung für seine Position. Die aktuellen Corona-Regeln für Bayern und die Söder-Positionen lesen Sie hier im Überblick.*

Wir tickern hier die Entwicklungen aus bayerischer Sicht.

Update, 10. August, 13.05 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident gehört zu den stärksten Befürwortern kostenpflichtiger Corona-Tests (siehe Erstmeldung vom 10. August, 10.33 Uhr). Nun bekommt Söder zu Beginn des Corona-Gipfels (läuft seit 12.30 Uhr) Gegenwind vom Verband der Laborärzte. Laut den Medizinern wird diese Maßnahme nicht die Impfquote wie erhofft steigen lassen.

„Das ist eine populistische Idee. Es wird etwas anderes passieren: Sie werden sich das Testen sparen“, sagt der Verbandsvorsitzende Andreas Bobrowski den Funke-Zeitungen. Er plädiert für eine Teststrategie, die in der Bekämpfung des Coronavirus eine unabhängige Stellung einnimmt. „Eine Verbindung mit der Impfstrategie ist deshalb niemals zielführend“, betont der Vorsitzende.

Update, 10. August, 12.30 Uhr: In diesen Minuten startet die Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Hauptsächlich wird es um das weitere Vorgehen von Bund und Ländern in Bezug auf die Corona-Pandemie gehen. Die zentralen Streitpunkte hierbei werden wahrscheinlich die Übernahme der Kosten für Corona-Tests von freiwillig Ungeimpften, eine mögliche Abschaffung der Inzidenz als einziger Maßstab für die Einschränkungen und die Verlängerung der Corona-Notlage sein. Laut dem Entwurf einer Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Konferenz sollen die bisher kostenlosen Corona-Schnelltests im Oktober für die meisten Bürger abgeschafft werden. Das konkrete Datum wurde in dem Papier allerdings offen gelassen.

Corona-Gipfel: Söder für Abschaffung der Inzidenz als einziger Maßstab

Update, 10. August, 11.10 Uhr: In weniger als 90 Minuten startet in Berlin die Ministerpräsidentenkonferenz. In seinem Interview mit dem BR heute Morgen, bezog Söder auch zu einem weiteren Punkt klar Stellung: die Neuberechnung der Corona-Grenzwerte. Der CSU-Chef sieht in der Zahl der Infektionen, der aktuellen Impfquote sowie der Zahl der Hospitalisierung das nötige Dreigespann um Einschränkungen rechtfertigen zu können. Dem BR sagte er: „Wenn die Hospitalisierung gering bleibt, können Einschränkungen nicht gerechtfertigt werden.“

Erstmeldung, 10. August, 10.33 Uhr: In zwei Stunden beginnt die MPK. Thema wird nichts Geringeres sein, als die weitere Corona*-Strategie für den Herbst. Die Impfbereitschaft in Deutschland flacht langsam ab, erste Impfzentren stellen den Dienst wegen zu geringer Nachfrage schon wieder ein.* Laut bayerischem Ministerpräsidenten Markus Söder* müsse man klar zwischen Geimpften und Ungeimpften trennen. Bis etwa Oktober soll jedem Bürger ein Impfangebot gemacht worden sein. Wer dieses Angebot nicht wahrnehme, müsse dann laut Söder auch die Konsequenzen tragen.

Kampfansage am Morgen: Söder will Ungeimpfte in Verantwortung nehmen

So sollen beispielsweise Corona-Tests für freiwillig Ungeimpfte kostenpflichtig werden. Am Morgen sagte der CSU*-Chef dem Bayerischen Rundfunk: „Wer sich nicht impfen lässt, trägt auch die Verantwortung, und die heißt dann auch, dass die Steuerzahler dafür nicht alle Kosten übernehmen können. Und das muss man dann selbst zahlen.“ Söder sprach sich beim Bayerischen Rundfunk zudem für Lockerungen für bereits geimpfte Personen aus, denn: „Wer geimpft ist, stellt keine Gefahr dar, deshalb muss man ihm verfassungsrechtlich zwingend die Grundrechte zurückgeben.“

Corona-Gipfel: Söder und Aiwanger bei kostenlosen Tests uneins

Der Zwist zwischen Markus Söder und seinem Vize Hubert Aiwanger zieht sich auch hier weiter. Denn die Freien Wähler in Bayern wollen die kostenlosen Tests für alle erstmal beibehalten. „Eine Debatte um kostenpflichtige Tests ist aktuell nicht zielführend, da Testen neben Impfen, Maske und Abstand nach wie vor ein zentrales Element der Corona-Bekämpfung ist", sagte Freie-Wähler-Parteichef Aiwanger der Augsburger Allgemeinen.

