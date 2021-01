Corona-Impfung: Arzt richtet deutliche Botschaft an Patienten - Aushang wird zum Internet-Hit

Neu-Ulm - „Coronaimpfung: Aufgrund lauter gleicher Fragen, alles Wichtige hier schriftlich“, macht ein Arzt aus Pfuhl bei Neu-Ulm seinem offenbaren Ärger Luft. Immer wieder muss er wohl die selben Mythen rund um den Corona-Impfstoff entkräften. Die Worte fehlen ihm dazu aber keinesfalls. Lakonisch und schwarzhumorig wurde sein Brief zum Internet-Phänomen. Tausendfach wurde die Impf-Erklärung bei Facebook und Twitter geteilt.

Coronavirus: Impf-Frust bei bayerischem Arzt - Brief beantwortet übliche Fragen und schießt gegen krude Theorien

Ist eine Corona-Impfung denn überhaupt zu empfehlen? Ja. Wurde er ausreichend getestet? Ja. Der Mediziner greift die üblichen besorgten Fragen direkt auf und beantwortet sie überdeutlich. „Wir werden uns sobald als möglich selber impfen lassen“, spricht er auch für seine ganze Praxis und stellt klar: „Der Biontech-Impfstoff wurde vor der Zulassung an über 21.000 Leuten getestet (mehr Testpersonen als jeder andere jemals zugelassene Impfstoff!) und es traten nur geringe Nebenwirkungen [...] kurzfristig auf.“

Kollege Christian aus dem Nachbarlandkreis hat einen Zettel an die Tür gehängt, der viral geht. 👍🏻 Er hat ausdrücklich das retweeten erlaubt und freut sich über Unterstützung, denn auf FB wird er von Trollen überrollt. #proImpfung pic.twitter.com/EyP8hJL9iy

Die Sorgen abgearbeitet wendet er sich mit einer Prise Humor auch den leider gängigen Verschwörungsmythen zu. „Aber wird da ein Chip .... NEIN!“, „Und Bill Gates ... NEIN!“, scheint er schreien zu wollen. Der Impfstoff verändere auch nicht das Erbgut. „Bei jeder von Ihnen durchgemachten Erkältung hat der Erkältungsvirus mRNA in Ihre Zellen eingebracht um sich zu vermehren, ganz ohne Ihr Erbgut zu verändern. Haben Sie nur noch nie drüber nachgedacht“, erklärt der Hausarzt. Auch die Pharmaindustrie stecke natürlich nicht hinter einer angeblichen Verschwörung.

Die offiziellen Ergebnisse der Impfstudie sind übrigens öffentlich zugänglich, merkt er an. Im „New England Journal of Medicine“. „Einfach mal ‚NEJM‘ und ‚Corona‘ googeln und nachlesen. Eine deutlich seriösere Quelle als Telegram, Whatsapp oder Facebook“, empfiehlt er. „Sonst noch Fragen? Dann sprechen Sie uns an.“ Es bleibt zu hoffen, dass den Mediziner keine Hassbotschaften erreichen, wie sie Politiker, und auch Markus Söder, ertragen müssen.

