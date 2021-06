6000 Dosen für 90000 Mitarbeiter

Seit heute können in Bayern auch Betriebsärzte gegen Corona impfen. Blöd nur, dass viele Firmen noch keine Lieferung erhalten haben - und die meisten davon auch ziemlich dürftig ausfallen.

Seit Montag, 7. Juni, dürfen in Bayern auch Betriebsärzte impfen.

In vielen Betrieben kommt jedoch kaum Impfstoff an.

München - Seit dem heutigen Montag, 7. Juni, dürfen in Bayern auch Betriebsärzte gegen das Coronavirus* impfen. Die Staatsregierung hatte den 7. Juni bereits vor Wochen als offiziellen Starttag zur Impf-Kampagne in deutschen Betrieben festgelegt. Die Unternhemen mussten eine strenge Frist zum Bestellen des Impfstoffs einhalten, dennoch sind die meisten bestens vorbereitet.

och es hakt an anderer Stelle - bei der Impfstofflieferung. Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) sagte am Montag im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur: „Wir setzen darauf, dass jetzt Woche für Woche mehr Impfstoff geliefert wird, um die Impfwilligkeit der Betriebe und deren Belegschaften zu nutzen und so die Impfkampagne weiter zügig voranzutreiben.“

Corona-Impfungen bei Betriebsärzten in Bayern: Kaum Impfstoff und der auch noch zu spät

Trotz des offiziellen Corona-Impfstarts am Montag, trifft der bestellte Impfstoff in vielen Betrieben erst am Dienstag oder später ein. Der Sportartikelhersteller Adidas, der bereits vor Wochen Impfstraßen an seinen drei Standorten in Herzogenaurach,

Scheinfeld und Rieste aufgebaut hatte, erwartet den Impfstoff erst im Laufe der Woche. Ein weiteres Problem ist der Umfang der Lieferungen. So erwartet das Unternehmen Siemens mit der ersten Ladung rund 6.000 Impfdosen - bei rund 90.000 Mitarbeitern deutschlandweit, wie die SZ berichtet. Der Autohersteller Audi erwartet bei etwa 61.000 Mitarbeitern sogar vorerst 2.500 Impfdosen.

Corona-Impfungen in Bayern: In Impfzentren immer noch Risikogruppen-Priorisierung

Ministerpräsident Markus Söder* und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) hatten zu Beginn der Betriebsarzt-Impfungen einen Besuch bei BMW geplant. In dieser Woche mit den Impfungen beginnen wollen unter anderem auch die Allianz, Audi und der Autozulieferer Schaeffler. Bald sollen auch kleinere Unternehmen folgen. Wie lange es dauern wird, bis auch die Betriebsärzte genügend Impfstoff zur Verfügung haben, dazu gibt es derzeit kein Statement der Regierung. In welcher Reihenfolge die Ärzte impfen, ist ebenso unklar. In den Impfzentren in Bayern wird nach wie vor nach Priorisierung geimpft. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, ziehe man über das Online-Registrierungssystem noch immer Angehörige der drei Risikogruppen vor. Betriebsärzte dürfen derweil ohne Priorisierung impfen - die Organisation bleibt dabei den Betrieben überlassen. kah

