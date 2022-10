„Jeder kann sich doch schützen“: Söder gibt sich beim Thema Maskenpflicht gelassen

Von: Lukas Schierlinger

Eine Rückkehr der Maskenpflicht in Innenräumen bahnt sich in Bayern eher nicht an. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich diesbezüglich positioniert.

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich gegen die Wiedereinführung einer Maskenpflicht in Innenräumen ausgesprochen. „Da bin ich derzeit zurückhaltend. Jeder kann sich doch schützen, indem er freiwillig eine Maske aufzieht und sich impfen lässt“, sagte der CSU-Vorsitzende der Bild am Sonntag.

Bayern: Wieder Maskenpflicht in Innenräumen? Söder äußert sich zurückhaltend

Eine bundesweite Maskenpflicht gibt es derzeit nur noch in Fernzügen und -bussen, Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Darüber hinaus haben die Länder die Möglichkeit, sie bei Bedarf in Innenräumen einführen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte jüngst Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) attackiert: „Der Flickenteppich an verschiedenen Corona-Maßnahmen verunsichert die Menschen in Deutschland.“

Lauterbachs wiederholt geäußerte Kritik am Münchner Oktoberfest wies Bayerns Ministerpräsident Söder jetzt entschieden zurück: „Die Bundesregierung hat entschieden, dass solche Feste stattfinden können. Es ist schon seltsam, wenn Herr Lauterbach sich jetzt über die Wiesn aufregt. Im Übrigen steigen auch anderswo die Zahlen. Aber wie bei vielen vergleichbaren großen Volksfesten sind die Corona-Zahlen erst angestiegen und dann wieder zurückgegangen. Aus meiner Sicht war es eine schöne Wiesn.“

Corona-Inzidenzen nach dem Oktoberfest stiegen zunächst

Im Zuge des Oktoberfests waren die Infektionszahlen in Bayern drastisch gestiegen. Speziell die Landeshauptstadt München stand zunächst im Fokus. Inzwischen sinken die Werte allerdings wieder. Die dortigen Kliniken stehen nun aber enorm unter Druck und registrieren so viele Patienten mit Corona wie nie zuvor. (dpa/lks)