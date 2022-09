„Bayern wird nicht zustimmen“: Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz

Von: Katarina Amtmann

Bayern stellt sich quer. Der Freistaat will dem neuen Infektionsschutzgesetz im Bundesrat nicht zustimmen. Klaus Holetschek äußert Kritik.

München - Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die Änderung des Corona-Infektionsschutzgesetzes kritisiert und eine Enthaltung im Bundesrat angekündigt. Auch aus Thüringen und Schleswig-Holstein war angekündigt worden, sich zu verweigern. „Bayern wird dem neuen Infektionsschutzgesetz im Bundesrat nicht zustimmen“, sagte er der Augsburger Allgemeinen (Freitag).

Corona-Regeln für Herbst und Winter: Kritik aus Bayern - „Bundesregierung ist stur geblieben“

Der CSU-Politiker fügte aber hinzu: „Bei aller Kritik: Klar ist, dass wir die Rechtsgrundlage brauchen. (...) Dass wir in einen Winter mit sicherlich wieder steigenden Zahlen ohne die Möglichkeit für Maßnahmen laufen wollen, das kann keiner wollen.“

Holetschek kritisierte Unklarheiten im Gesetz. „Unklar bleibt beispielsweise, was genau ein ‚besonders starker‘ Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz ist, bei dem dann schärfere Maßnahmen in Kraft treten können.“ Und weiter: „Aber die Bundesregierung ist stur geblieben – damit besteht die Gefahr, dass wir den berühmten Flickenteppich bekommen.“

Klaus Holetschek kritisiert das neue Infektionsschutzgesetzt. Bayern will nicht zustimmen. (Archivbild) © IMAGO / HMB-Media

Corona-Regeln für Herbst und Winter: Maskenpflicht in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen

Der Bundesrat stimmt an diesem Freitag (16. September) über die vom Bundestag beschlossenen neuen Corona-Regeln für den Herbst und Winter ab. Zu den zentralen Bestimmungen, die vom 1. Oktober bis 7. April gelten sollen, zählen bundesweite Maskenpflichten in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. In Flugzeugen soll diese Pflicht entfallen.

Die Länder können auch in Restaurants und anderen Innenräumen wieder das Tragen von Masken vorgeben. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben. (kam/dpa)

