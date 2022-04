Corona-Inzidenz in Bayern sinkt weiter - Zwei Hotspot-Regionen kristallisieren sich heraus

Von: Katarina Amtmann

Die Corona-Zahlen in Bayern sinken (Symbolbild). © Jakub Porzycki/Imago

Die Corona-Inzidenz in Bayern sinkt weiter. Drei Kreise liegen noch über 2000 - sie liegen in Mittelfranken und der Oberpfalz. Der News-Ticker für Bayern.

Corona in Bayern: Inzidenz* sinkt weiter.

Die Hotspots liegen in Mittelfranken und der Oberpfalz.

München - Die Inzidenz in Bayern sinkt weiter. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1218,2. Am Montag hatte der Wert bei 1273,2 gelegen.

Corona in Bayern: Drei Kreise in Mittelfranken und der Oberpfalz mit der höchsten Inzidenz

Kreis Neumarkt in der Oberpfalz: 2131,3

Kreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim: 2124,0

Kreis Ansbach: 2058,1

Corona-Lage in München, Nürnberg und Regensburg

Aktuell liegen noch drei Kreise über der Corona-Inzidenz von 2000 (siehe Liste). Die aktuellen Zahlen für die großen Städte Bayerns: Regensburg (1082,9), München (1074,7) und Nürnberg (907,6). Den niedrigsten Wert im Freistaat hat der Kreis Berchtesgadener Land mit 747,7. (kam)