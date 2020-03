Corona-Karte für Bayern: Die aktuellen Zahlen aus allen Landkreisen im Freistaat

Coronavirus in Bayern: Täglich bieten wir Ihnen die jeweils aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Sars-Cov-2-Virus in Ihrem Landkreis. Dazu eine interaktive Karte.

Hier finden Sie täglich die neuesten Zahlen zum Coronavirus Sars-Cov-2 in Bayern

Interaktive Karte in diesem Artikel weiter unten - mit Daten aus den bayerischen Landkreisen und Städten

in diesem Artikel weiter unten - mit Daten aus den bayerischen Landkreisen und Städten Mit einem Wegweiser* geben wir zu unserem Coronavirus-Informationsangebot einen Überblick.

München (Stand: 24.03.2020) - Die Coronavirus-Zahlen auch in Bayern steigen und steigen jeden Tag. Die rasante Verbreitung der Fälle von Sars-Cov-2 sorgt bei unseren Lesern für ein hohes Informationsbedürfnis. Gleichzeitig wächst die Verunsicherung durch das Coronavirus. In diesem Artikel bieten wir Ihnen deswegen täglich aktuelle Zahlen zu Bayern und allen dortigen Landkreisen. Unser Ziel: Wir wollen Ihnen eine Orientierung bieten und alle Daten in unseren Diagrammen und interaktiven Karten bestmöglich einordnen.

Wie stark die Verbreitung des neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) in Bayern derzeit ist, erkennt man schon an einer Zahl: Binnen einer Woche stieg die Anzahl der täglich neu gemeldeten Infektionen drastisch. Aktuell liegt Bayern bei einem hohen dreistelligen Wert pro Tag - und gehört damit zu den Bundesländern, in denen pro 100.000 Einwohner die meisten Infektionen verzeichnet werden. Als einen der möglichen Gründe vermuten Experten die Nähe zu Italien, wo derzeit die durch das Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 zu erschreckenden Szenen in Krankenhäusern* führt.

Die Corona-Krise beunruhigt aktuell viele Menschen: Bei unseren Zahlen und Karten von Bayern können Sie sich auf Aktualität und Korrektheit verlassen, da wir diese von offiziellen Quellen beziehen. Wie wir die Covid-19-Daten zur besseren Einordnung weiter berechnen und darstellen, machen wir weiter unten im Text ausführlich transparent. Übrigens ein Wort zur Benennung: Covid-19 bezeichnet die Krankheit, die das Sars-CoV-2-Virus auslösen kann - aber nicht muss. Der eigentlich unpräzise Begriff „Coronavirus“ hat sich zu Beginn des Auftretens eingebürgert.

Täglich aktualisierte Zahlen (24.03.) zum Coronavirus in Bayern

Was unser Diagramm zeigt: Die obige tagesaktuelle Grafik berücksichtigt alle bislang für den jeweiligen Tag neu eingegangenen Fälle von positiven Tests auf das Coronavirus Sars-CoV-2. Da nicht alle Gesundheitsämter an Wochenenden sämtliche Zahlen übermitteln, kann es sein, dass insbesondere Samstage und Sonntage zunächst mit geringeren Fallzahlen erscheinen, die sich in den Folgetagen durch die Nachmeldungen erhöhen.

Die obige Balkengrafik aktualisiert sich täglich, sobald uns die Behörden die neu gemeldeten Fälle in Bayern übermittelt haben. Dies geschieht üblicherweise jeden Tag zwischen 14 und 15 Uhr. Sämtliche grundlegende Daten stammen aus den bayerischen Gesundheitsämtern. Teilweise gibt es dort Verzögerungen, bis eine aufgetretene Infektion dann an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit übermittelt wird.

Wie ist die Coronavirus-Lage in der Nachbarschaft, in der eigenen Stadt und dem Landkreis? Diese Frage haben Sie in den letzten Tagen an uns herangetragen. Klicken Sie sich einfach durch die untenstehende Bayern-Karte in diesem Artikel - pro Stadt und Landkreis finden Sie den Wert aller jemals gemeldeten Fälle. Navigieren ist wie üblich auf dem Smartphone mit zwei Fingern möglich; auf Ihrem PC nutzen Sie entweder die Plus-/Minus-Buttons oben rechts oder nutzen Sie die die STRG-Taste und Mausrad.

Was unsere Karte zeigt: Wir wollen Ihnen eine Einordnung bieten, wie es in Ihrem bayerischen Landkreis aussieht. Deswegen weisen wir jeweils die insgesamt gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner aus. Erst durch den Bezug je 100.000 Einwohner wird ein Landkreis mit einer Großstadt vergleichbar - wir wollen nicht für München eine Alarmstimmung verbreiten wegen einer Vielzahl an Fällen, die aufgrund von 1,5 Millionen Einwohnern anders einzuordnen wäre. Auf dieser Basis färben wir auch die interaktive Bayern-Karte ein. Dabei steht blau für besonders vom Coronavirus betroffen und gelb für weniger betroffen.

Klicken Sie sich durch: Corona-Karte mit aktuellen Zahlen (24.03.)

Wie aktuell die Zahlen sind: Die Karte mit allen seit Beginn gemeldeten positiven Sars-CoV-2-Tests enthält jeweils ab etwa 14/15 Uhr den aktuellsten Stand aller gemeldeten Fälle aus jedem Landkreis. Wir integrieren alle Daten täglich und auch an den Wochenenden. Gut zu wissen: Anders als im obigen Balken-Diagramm geht es in der Landkreiskarte nicht um an einem Tag neu gemeldete, sondern die insgesamt jemals seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle. Generell gilt für alle Coronavirus*-Zahlen, dass die tatsächlichen Fallzahlen immer höher sind als die gemeldeten. Zum einen wird wegen mangelnder Laborkapazitäten aktuell nur bei Krankheitssymptomen getestet. Zum anderen vergeht selbst nach positivem Test auf das Sars-CoV-2-Virus noch etwas Zeit, weil Gesundheitsämter derzeit überlastet sind und manche Fälle mit Verspätung übermitteln. Einige wenige Landkreise liefern sogar aktuell noch gar keine Fälle; dort finden Sie einen entsprechenden Hinweis. Beim Test auf Sars-Cov-2 wird beim Patienten ein Abstrich der unteren und oberen Atemwege genommen und dann untersucht.

Woher die Daten in Bayern stammen: Wir erhalten die Daten täglich vom bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Da diese die Daten direkt von den örtlichen Gesundheitsämtern erhalten, können wir Ihnen täglich sehr aktuelle und verlässliche Informationen bieten und aufbereiten. Denn erst mit deutlicher Verzögerung kommen die Daten etwa beim Robert-Koch-Institut (RKI) und anderen Institutionen an. Möglicherweise weichen die Zahlen in diesem Artikel deswegen zwischenzeitlich ein wenig von denen ab, die das RKI oder einzelne Städte oder Landratsämter kommunizieren. Die Datenlage ist derzeit generell derzeit so dynamisch wie die Coronavirus-Realität selbst - wir werden diese deswegen weiter intensiv analysieren und unser Angebot weiter ausbauen und anpassen.

Covid-19-Zahlen: Was wir weiter für Sie planen

Wie es weitergeht mit Karte und Zahlen: Wir planen die zusätzliche Angabe von Genesungen und Todesfällen in Bayern, sobald dies auf Ebene der Landkreise möglich ist (am 23.03.2020 gab es bayernweit 27 durch die Lungenkrankheit Covid-19 hervorgerufene Todesfällen). Ebenso werden wir in diesen ereignisreichen Tagen über die nächsten Wochen unser Zahlen- und Daten-Angebot zum Coronavirus weiter für Sie ausbauen. Haben Sie dazu Ideen oder Anregungen? Senden Sie uns gerne eine E-Mail an Philipp.Pries@merkur.de.