Kita-Öffnung in Bayern steht bevor - Söder verkündet den Fahrplan

Keine Betreuung, kein Spielplatz, kein Toben mit Freunden: Seit Wochen schon sind Buben und Mädchen nicht in der Kita oder Schule, sondern daheim. Wann ist mit Änderungen zu rechnen?

Wegen Corona* haben Kitas aktuell noch geschlossen.

Die ersten Bundesländer haben Tagesmütter und Notbetreuung wieder erlaubt.

Nun verkündet Markus Söder Lockerungen schon ab Mittwoch (6. Mai)

Corona in Bayern: Kitas und Spielplätze öffnen in Bayern ab Mittwoch 6. Mai

Update 5. Mai, 12.30 Uhr: Wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder aktuell in einer Pressekonferenz verkündet, sollen die Kitas schon ab morgen (6. Mai) stückweise geöffnet werden. Ziel ist es laut Söder, wieder 50 Prozent der Kinder bis Pfingsten in den Kitas zu haben. Auch die Spielplätze öffnen bereits wieder am Mittwoch (6. Mai).

Ursprünglicher Artikel vom 4. Mai: München - Wie geht es mit den Kleinsten in der Corona-Krise weiter? Als erstes Bundesland hatte Nordrhein-Westfalen mit einem Alleingang bei der Kita-Öffnung gedroht. Am Montag hat Niedersachsen nachgezogen: Dort dürften Tagesmütter wieder arbeiten. Ab 18. Mai wird im Norden zudem die Notbetreuung ausgeweitet. Und in Bayern? Bislang hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dieKitas und Grundschulen ganz unten auf der Liste der Lockerungsmaßnahmen gesehen. Am Mittwoch berät er sich mit seinen Kollegen und Kanzlerin Angela Merkel. Die Stimmen, dass Bund und Länder die Kitas nicht aus dem Blick verlieren sollten, werden immer lauter.

Zu denjenigen, die volles Verständnis für die Corona-Regeln haben, gehört Melanie Keihl. Die Geschäftsführerin der Neue KinderFan GmbH betreibt drei Tagesstätten in München. Sie fordert aber auch ganz klar: „Jetzt ist es an der Zeit, Kinderkrippen, Kindergärten und Grundschulen wieder zu öffnen.“ In der Altersgruppe bis zehn Jahren sei es nach wie vor medizinisch äußerst umstritten, wie hoch das Ansteckungsrisiko überhaupt ist. „Trotzdem werden die Kinder in der Gesellschaft als Sündenböcke abgestempelt und müssen ganz besonders unter der Lage leiden.“

Kita-Ausfall in Corona-Krise: „Die Nerven liegen inzwischen blank“

Das kann Tobias Albert bestätigen, dessen drei Kinder (3, 5 und 9 Jahre alt) nun schon seit sieben Wochen daheim statt in der Krippe, der Vor- oder Grundschule sind. Die Belastung für den 40-Jährigen und seine Frau steigt. „Jeder Tag ist anders“, sagt er. Es zeige sich, dass sich das Verhalten der Kleinen immer mehr ändert. Sie seien unruhig, wollten abends stundenlang nicht ins Bett, brächen einfach so in Tränen aus. „Wo früher Worte gereicht haben“, werde jetzt schon gerangelt.

„Die Nerven liegen inzwischen blank.“ Und das macht es auch für die Eltern nicht leichter. Albert ist in der Gebäudereinigung selbstständig. Er ist auch jemand, der sich informiert, der die Corona-Zahlen studiert und Fragen stellt. Antworten gibt es für ihn derzeit so gut wie keine. Deshalb rechnet er auch nicht damit, dass in der Kinderbetreuung bald schon der Betrieb wieder starten kann. Auch wenn er sich genau das von den Gesprächen der Politiker erwartet.

Coronavirus in Bayern - Nach einer Wiedereröffnung brauche es eines unbedingt: viele Tests

Bei den ersten Schritten zurück zur Normalität ist für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern vor allem eines wichtig: „Der größtmögliche Schutz für alle Beteiligten“, erklärt Geschäftsführerin Elke Hahn. In jeder Kita seien die räumlichen Gegebenheiten anders. Deshalb ist ein Gedanke, jede Einrichtung einzeln zu bewerten – unter Einbezug der Personalräte. Nach einer Wiedereröffnung brauche es eines unbedingt: viele Tests.

+ Ria Szengel, 33 mit den Zwillingen Leo (rechts) und Ole (20 Monate alt). Sie hofft auf Lockerungen in Kitas. © Achim Frank Schmidt

Wie es mit der Ansteckungslage ist, fragt sich derzeit Marina K. (36). Die Studentin hofft aber, dass sie ihre Zwillinge Lias und Luca möglichst bald wieder in die Kita bringen kann.„Es ist gerade echt stressig. Das Studium läuft im Moment online, aber trotzdem ist es eine immense Belastung, alles unter einen Hut zu bringen.“ Auf eine Entlastung für Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, setzt Ria Szengel. Die Ingenieurin (33) hat auch Zwillinge, die eigentlich in der Kita wären. Auch sie ist für eine Öffnung – wenn die Rahmenbedingungen dafür passen.

Ärzte machen sich für Öffnung von Kitas stark: Infektiologe im Interview

Auch immer mehr Kinderärzte machen sich für eine Öffnung von Kitas stark – vorausgesetzt, es werden Hygienemaßnahmen eingehalten und engmaschige Kontrollen sowie stichprobenartige Corona-Tests vorgenommen. „Wenn diese Bedingungen konsequent erfüllt werden, kann man diesen Schritt riskieren“, sagt Professor Dr. Johannes Hübner.

Der renommierte Chef-Infektiologe der Haunerschen Kinderklinik forscht derzeit intensiv zum Thema Corona bei Kindern. Unter seiner Federführung läuft bereits eine große klinische Studie, die von der Care-for-Rare-Stiftung finanziert wird. Das tz-Interview:

Wie groß ist das Bedrohungspotenzial des neuartigen ­Coronavirus für Kinder – und für die Erwachsenen, wenn Schulen und Kindertagestätten wieder geöffnet werden?

Professor Dr. Johannes Hübner: Kinder sind sehr viel weniger von Corona betroffen als Erwachsene. Sie stecken sich seltener an, und die Erkrankung verläuft nur in wenigen Fällen schwer. Sehr oft zeigen Kinder gar keine Symptome. Nur ein bis zwei Prozent der positiv getesteten Patienten sind Kinder. Todesfälle sind eine absolute Rarität. In Deutschland ist bisher ein Kind gestorben, und auch weltweit gibt es Gott sei Dank nur sehr wenige Opfer.

Es gibt allerdings auch ­Kinder, die mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Liegen dazu aktuelle Zahlen vor?

Hübner: Ja, die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie führt dazu ein Melderegister. Danach werden derzeit in Deutschland 121 Kinder stationär behandelt, 14 von ihnen auf Intensivstationen. Bei uns in der Haunerschen Kinderklinik hatten wir bislang einige wenige Fälle, nur ein Kind hat intensivmedizinische Pflege benötigt. Wir testen inzwischen jedes Kind, das in unsere Klinik kommt, auf das neuartige ­Coronavirus. Von etwa 200 Kindern waren bisher drei positiv, in zwei Fällen war die Infektion bereits vorher bekannt.

Politiker befürchten, dass Kinder das Virus an ihre Eltern und Großeltern weitergeben könnten. Ist diese Sorge berechtigt?

Hübner: Wir wissen noch wenig darüber, wie ansteckend Kinder wirklich sind. Allerdings gibt es sogenannte Familien-Übertragungsstudien, beispielsweise aus China. Dabei wird zurückverfolgt, wer das Virus in die Familie gebracht hat. Nur in ungefähr zehn ­Prozent der Fälle waren es ­Kinder. Meist waren es die Erwachsenen, die die Kinder angesteckt haben.

Interview: Andreas Beez

