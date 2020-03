Schutzmasken, Brillen und Kittel - vor dem Coronavirus brauchen Ärzte Schutz. Doch viele Produkte sind nicht lieferbar. Immer mehr Praxen in Bayern stellen ihren Betrieb ein.

Ärzte geraten wegen der Corona-Krise in Bayern unter Druck.

In den Praxen fehlt Schutzausrüstung, wie Schutzmasken, Brillen und Einweghandschuhe.

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) schlägt Alarm.

Hier finden Sie unseren Wegweiser zur Berichterstattung und aktuelle Fallzahlen in Bayern als Karte.



München - Unsere Ärzte kommen zunehmend unter Druck, weil ihnen die Schutzmasken ausgehen. Bis Ende vergangener Woche hätten bereits rund 60 Praxen den Betrieb eingestellt, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) am Montag mit.

„Waren es vor zwei Wochen noch Einzelfälle, dass Praxen schließen, melden sich nun verstärkt Ärzte, die ankündigen, ihre Praxen zu schließen“, sagte ein Sprecher. Es sei keinem Arzt zuzumuten, ohne ausreichende Schutzausrüstung Patienten zu behandeln. Nach wie vor gebe es einen eklatanten Mangel bei der Ausstattung vieler der rund 18.000 Praxen im Freistaat.

Corona-Krise in Bayern: Ärzten gehen die Schutzmasken aus - KVB äußert sich

Die KVB begrüßte die Ankündigung der Staatsregierung, die Beschaffung und Verteilung der Schutzmaterialien an Kliniken, Praxen und andere Einrichtungen nun zentral organisieren zu wollen. „Wenn in Bayern nun angeblich eine Million Schutzmasken eingetroffen sind, dann erwarten die Praxen zu Recht, dass sie umgehend auch einen beträchtlichen Anteil daran erhalten.“ Auch Psychotherapeuten müssten Masken erhalten.

Bisher hatte auch die KVB Material verteilt. Hierzu seien vergangene Woche Einzelchargen mit Masken aus der Bestellung des Bundes eingetroffen, hieß es bei der Vereinigung. Teils fehle aber die notwendige Zertifizierung, die nun nachträglich erreicht werden solle.

Coronavirus in Bayern: Atemschutzmasken für alle?

Für den Kampf gegen das Coronavirus sind über den Bund inzwischen 20 Millionen dringend benötigte Atemschutzmasken beschafft worden. Sie wurden an Länder und Kassenärztliche Vereinigungen für die Verteilung an Kliniken, Praxen und Pflegeheime ausgeliefert, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärte, auch Siemens werde künftig jede Woche eine Million Masken für ganz Deutschland zur Verfügung stellen.

Die österreichische Regierung verhängte gestern eine Mundschutz-Pflicht für Einkäufe in Supermärkten. Damit alle Bürger das Material erhalten, sollen die Masken in den Märkten an die Kunden verteilt werden, kündigte Kanzler Sebastian Kurz an. Selbstgemachte Masken würden aber auch akzeptiert werden. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, dies sei „vielleicht“ eine sinnvolle Ergänzung der Hygieneregeln. Auch die bayerische Regierung scheint über eine solche Maßnahme schon nachgedacht zu haben, wie Söder zugibt: „Uns beschäftigt der Gedanke ehrlich gesagt auch.“ Konkrete Pläne gebe es aber noch nicht.

Virologe Christian Drosten erklärt den Deutschen, wieso es sinnvoll ist, alternative Schutzmasken zu tragen. Auch Virologe Alexander Kekulé fordert, dass jeder in der Öffentlichkeit OP-Masken tragen sollte, um andere vor einer Coronavirus-Ansteckung zu schützen.

Bereits vor einigen Wochen schlug eine Kinderärztin aus München Alarm* - in ihrer Praxis wurde Schutzkleidung immer knapper.

dpa/tz

*Merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Christian Beutler