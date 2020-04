Mit dieser Landkarte finden Sie Restaurants und Läden mit Lieferservice in Ihrer Nähe finden

In der Corona-Krise bieten viele Restaurants, Einzelhändler und Dienstleister ihren Kunden besondere Serviceleistungen an. Mit unserer einzigartigen interaktiven Landkarte behalten Sie den Überblick.

In der Corona-Krise und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen müssen lokale Gastro-Betriebe, Einzelhändler und Dienstleister erfinderisch werden.

Viele haben umgerüstet und bieten Abhol- und Lieferservice vor Ort an.

Unser besonderer Service für Sie als Kunden: Mit unserer interaktiven Landkarte behalten Sie den Überblick über die verschiedenen Corona-Service-Leistungen in Ihrer Nähe - und unterstützen damit gleichzeitig die lokalen Betriebe.

Ist Ihr lokales Unternehmen noch nicht dabei? Dann hier eintragen!

Corona-Krise in Bayern: Läden und Restaurants präsentieren Service auf interaktiver Landkarte

Restaurants, Bars, Cafés, kleine Einzelhändler wie Blumen- und Buchläden, große Geschäfte wie Mode- und Kaufhäuser, Dienstleister wie Sportstudios und Nachhilfelehrer - sie alle eint gerade eine Sorge: Überlebt mein Geschäft die Corona-Krise? Und die Menschen, die sonst dort einkaufen, haben auch einen Gedanken gemeinsam: Wie komme ich an meine gewohnten Waren? Wo kann ich eine feine Pizza bestellen, wenn ich mal nicht kochen will? Oder meinen geliebten Schweinebraten, den ich sonst so gern im Biergarten esse? Woher bekomme ich Blumen, wenn ich meine Liebsten beschenken will? Wie komme ich an Bücher?

Restaurants in der Corona-Krise: Karte zeigt, wo man etwas zu Essen bekommt

Wir haben die Antworten: Zu finden sind sie allesamt in unserer einzigartigen interaktiven Landkarte der lokalen Gastro-Betriebe, Einzelhändler und Dienstleister. Ständig aktualisiert, behalten Sie als Kunde damit in Zeiten der Corona-Krise stets den Überblick. Denn viele Gastro-Betriebe, Einzelhändler und Anbieter jeglicher Serviceleistungen sind in den vergangenen Tagen sehr kreativ geworden. Um zu überleben, bieten sie Abhol- und Lieferservice - und auch zum Beispiel Online-Sportstunden und digitale Kurse. In unserer großen Service-Karte finden Sie all diese Angebote vereint.

Wo kann ich Essen bestellen? Wer liefert Blumen? Landkarte zeigt Service-Angebot während Corona-Krise

Und das Angebot wächst und wächst. Denn Einzelhändler und Restaurants können sich nicht nur selbst in die Landkarte eintragen. Auch Kunden können ihren Lieblingsservice über das Formular in die Karte aufnehmen lassen. Der tolle Effekt, von dem alle profitieren: Wenn Sie statt Internet-Bestellungen die vielen Serviceangebote nutzen, unterstützen Sie die lokalen Betriebe. Damit wir auch nach der Corona-Krise noch in unseren Lieblingsläden einkaufen und in unseren Lieblingsrestaurants essen können.

Restaurants, Läden, Dienstleister: Tragen Sie Ihren Favoriten in unsere Landkarte ein

Sie kennen ein Restaurant, das super kocht und während der Corona-Krise Speisen ausliefert oder zum Abholen zubereitet? Sie wissen, dass Ihr Lieblings-Buchladen oder Ihr Lieblingsflorist seine Waren ausliefert oder zuschickt? Dann tragen Sie den Betrieb auf unserer interaktiven Landkarte ein. Dazu benutzen Sie bitte unten stehendes Formular. Wenn Sie selbst Restaurantbesitzer oder Ladeninhaber sind, zögern Sie nicht und pflegen Sie Ihren Betrieb in die Karte ein. Einfach das Formular ausfüllen!

