Hygiene-Regeln verletzt: Polizei beendet Party in Asylsheim - und muss am nächsten Tag nochmal anrücken

In einem Flüchtlingsheim in Landshut hat die Polizei am Wochenende gleich zwei mal anrücken müssen. Trotz coronabedingter Hygiene-Maßnahmen wurden dort Partys gefeiert.

Doppelter Polizei-Einsatz in Landshut.

In einem Flüchtlingsheim wurden große Partys gefeiert.

Die Hygiene-Regeln wurden dabei nicht befolgt.

Landshut - Gleich zwei mal zum gleichen Ort ausrücken musste die Polizei am Wochenende in Landshut. In einem Flüchtlingsheim hatten sich an beiden Tagen, Samstag (3. Oktober) und Sonntag (4. Oktober) dutzende Menschen zum Feiern versammelt.

Trotz Corona-Regeln: Doppelte Party in Landshuter Flüchtlingsheim aufgelöst

Den ersten Hinweis bekam die Polizei am Samstagabend gegen 19 Uhr über den Notruf 110. In der genannten Flüchtlingsunterkunft fanden sie eine Party mit lauter Musik vor. Da die geltenden Hygiene-Vorschriften aufgrund der Corona-Pandemie dabei nicht eingehalten wurden, mussten die Beamten die Veranstaltungen zum Schutz der Bewohner auflösen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Hygienevorschriften nicht eingehalten: Polizei löst Partys in Landshut auf

Zudem musste ein Notarzt anrücken, da einer der Feiernden aufgrund zu hohen Alkoholkonsums bewusstlos gewesen sei. Von den etwa einhundert Feiernden mussten etwa 20 nicht dort lebende Personen der Unterkunft verwiesen werden.

Trotz des Einsatzes am Samstag versammelten sich am Sonntag wieder rund 150 Feiernde, etwa 100 Bewohner und 50 weitere Personen, in den Gängen des Gebäudes um dort die Party von Samstag fortzusetzen Als die Polizei erneut anrückte„flüchteten die meisten Feiernden in ihre Zimmer und die Unberechtigten verließen zumeist das Gelände“, wie es in einer Stellungnahme der Polizei heißt.

Gegen einige unrechtmäßig im Flüchtlingsheim anwesende Personen soll nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt werden.