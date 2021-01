Wichtige Änderung bei FFP2-Maskenregel - Grüne zerreißen Homeoffice-Gipfel: „Söder hat nichts geliefert“

Ich habe Masken bekommen, aber nur in der Apotheke und ich konnte heute vormittags einkaufen. Weder in den Drogerien ( ich war in 3 verschiedenen, den 3 größten und bekanntesten Drogerien in Deutschland) gab es eine FFP2 Maske, auch nicht im Supermarkt. Wenn die bis Montag nur in den Apotheken erhältlich sind, wo ca max 3 Personen reindürfen, dann gute Nacht. Zudem darf man ja eigentlich ab Montag gar nicht mehr ohne FFP2 Maske in die Apotheke. Also könnte man die dort am Montag gar nicht mehr kaufen, auch nicht in der Drogerie. Also bleiben nur noch Donnerstag, Freitag und Samstag. Ich habe schon mitbekommen, das eine Verkäuferin gemeint hat, sie bekommen erst am Montag eine Lieferung. So eine Maske in der Arbeit zu tragen ist kaum möglich, die können nicht 8 Stunden getragen werden. Mir ist nach 5 Minuten schwindlig geworden ( keine Lüge, keine Übertreibung), das hatte ich bei den anderen Masken nicht und ich habe keine Atemprobleme, oder Kreislaufprobleme. Ich konnte schwer atmen.

15 Masken kosten satte 45 Euro in der Apotheke. Ich befürchte auch, das die Leute die Masken tragen werden bis die auseinanderfallen, gerade die Menschen die weniger Geld zur Verfügung haben. Das hat dann mit Hygiene und Schutz nicht mehr viel zu tun.