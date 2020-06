Söder fotografiert, was in seinem Briefkasten liegt - Bild löst großes Entsetzen aus

Üble Postsendung an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Nachdem der CSU-Politiker ein Foto veröffentlicht hatte, reagierte auch ein Politiker der Opposition.

Nun hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder einen entsetzlichen Umschlag erhalten.

einen entsetzlichen Umschlag erhalten. Der CSU-Politiker, der sich in der Corona-Krise deutschlandweit Respekt verschaffte, erhielt einen abscheulichen Brief.

deutschlandweit Respekt verschaffte, erhielt einen abscheulichen Brief. Derweil verkündete Söder am Freitag eine überraschende Biergarten-Neuerung*.

München - Ein Umschlag adressiert an den Ministerpräsidenten von Bayern: „Markus Söder, Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München.“ Der Inhalt: Mindestens eine Provokation, man könnte auch sagen: Ein Angriff auf die Demokratie.

Markus Söder postete selbst den Inhalt des Umschlags am Freitag auf seinem Twitter-Kanal und verlinkte den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und den Virologen Christian Drosten, denn sie erhielten identische Postzustellungen. „Hass und Hetze nehmen“ zu, schreibt Söder Er habe den Umschlag am 25. Mai erhalten. Der Inhalt: Ein Fläschchen mit einer unbekannten Flüssigkeit, die angeblich das neuartige Coronavirus (2019-nCoV) enthalten soll, dazu ein Zettel: „trink das - dann wirst du immun“.

Nach Corona-Drohbrief in der Post schreibt Söder: „Drosten und Lauterbach sind nicht allein“

Nachdem Lauterbach und Drosten die anonymen Zusendungen* öffentlich machten, verhöhnte sie zunächst Schauspieler Till Schweiger über seine Instagram-Seite*: „Herr Drosten und Herr Lauterbach, take a Chill-Pill.“ Er habe schon viele Morddrohungen erhalten und zeigte kein Verständnis für ihre Empörung darüber: „Also heult jetzt nicht rum“. Später entfernte Schweiger diesen Beitrag und distanzierte sich davon. Sein Post sei unangebracht gewesen und er habe ihn in einer „emotionalen Überreaktion abgesetzt“.

Hass und Hetze nehmen zu: @c_drosten und @Karl_Lauterbach sind nicht allein. Auch ich erhielt am 25.5. so einen Umschlag. Verschwörungstheoretiker schüren ein gefährliches Klima. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Politik muss Haltung zeigen und die Stimme der Vernunft sein. pic.twitter.com/ZMEGszUNnc — Markus Söder (@Markus_Soeder) May 29, 2020

Corona-Umschlag erreicht Söder - SPD-Politiker Rinderspacher solidarisiert sich sofort

Die Reaktionen unter dem Twitter-Post des bayerischen Ministerpräsidenten sind dagegen weitaus reflektierter. Der SPD-Landtagsabgeordnete und frühere Oppositionschef Markus Rinderspacher solidarisierte sich sofort mit Söder: „Demokratischer Meinungswettstreit - ja! Wichtig und notwendig! Hass und Hetze - nein! Anfeindungen, Drohungen und Beleidigungen sind nicht tolerabel. Da stehen wir zusammen.“

Eine andere Twitter-Userin versucht an die Vernunft der Menschen zu appellieren: „Eigentlich kommentarlos. Es fehlt an Worten. Man sollte in dieser Zeit mehr als dankbar sein, in Deutschland zu leben und unser Land umsichtig und verantwortungsvoll regiert zu wissen. An alle Verschwörungstheoretiker: Wäre auch nur einer Eurer Familie betroffen, sähe es anders aus.“

