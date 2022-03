„Es ist paradox“: Söder kritisiert vor MPK Ampel-Regierung - Corona wohl nicht einziges Thema

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder kritisierte vor der MPK die Ampel-Regierung. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa/dpa-Bildfunk

Die nächste MPK steht an: Bund und Länder diskutieren am Donnerstag über Corona – aber wohl nicht nur. Söder äußerte vorher Kritik. Alle News im Ticker.

Wird MPK zum Ukraine- beziehungsweise Energiegipfel? Dieser News-Ticker für Bayern wird regelmäßig aktualisiert.

München – „Es ist paradox: Corona steigt steil an und der Bund steigt aus. Die Ampel ist nicht Team Augenmaß, sondern das Team Blindflug“, kritisierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) am Dienstag auf Instagram. Nach der Kabinettssitzung verkündeten seine Minister bei einer Pressekonferenz deshalb, dass der Freistaat eine Übergangsregelung nutze. Bayern verlängert damit die Schutzmaßnahmen bis zum 2. April.

MPK: Söder streicht Bayerns „Freedom Day“ - Das sind die aktuellen Regeln

Dazu gehören unter anderem die Zugangsregeln (zum Beispiel 3G für die Gastronomie) sowie die FFP2-Maskenpflicht* im Handel – hier finden Sie alle Corona-Regeln für Bayern im Überblick. Einige Maßnahmen fallen aber auch weg. Sollte das neue Infektionsschutzgesetz in Berlin in dieser Woche wie bisher vorgesehen beschlossen werden, entfallen auch in Bayern ab dem 19. März viele Vorgaben.

Corona-Infektionsschutzgesetz: Diese Vorgaben könnten bald wegfallen

Vorgaben zu Kapazitäts- und Personenobergrenzen

Sonderregelungen für Gottesdienste und Versammlungen

das Tanz- und Musikverbot in der Gastronomie

das bisherige Verbot von Volksfesten und Jahresmärkten

das Verbot, auf öffentlichen Plätzen zu feiern und Alkohol zu verkaufen

Kein Freedom Day für Bayern? Neue Corona-Regeln im Freistaat

Corona-MPK: Wird das Treffen zum Ukraine- oder Energiegipfel?

Am Donnerstag (17. März) treffen sich die Länderchefs zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Neben Beratungen zur Corona-Politik dürften auch der zu einem Krieg eskalierte Ukraine-Konflikt und seine Folgen auf der Agenda stehen. „Diese Ministerpräsidentenkonferenz muss neben den Beratungen über die Corona-Politik und die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen ein Energiegipfel werden“, sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland laut Vorabmeldung vom Dienstag.

Corona-MPK: Söder will Ukraine zum Thema machen – „Humanität vor Haushaltszwängen“

Auch Bayern will das Thema bei der MPK ansprechen. Der Freistaat stellt für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zunächst bis zu einer Milliarde Euro bereit. Die Kommunen bekommen die Kosten, die ihnen für die Unterbringung entstehen*, zu 100 Prozent erstattet – das sei die Zusage des Freistaats. Gleichzeitig fordert die Staatsregierung vom Bund, die Kosten zu übernehmen. Man hoffe dann auf entsprechende Erstattungen, sagte Innenminister Joachim Herrmann am Mittwoch. Söder kündigte an, dies bei der Bund-Länder-Runde von der Bundesregierung einzufordern. „Etliche Bundesländer sind nicht in der Lage, das finanziell zu schultern“, sagte Söder. Deshalb müsse der Bund die Finanzierung sicherstellen. „An der Stelle geht Humanität vor Haushaltszwängen.“ (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA