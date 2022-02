Corona-Impfstoff Novavax bald in Bayern erhältlich - aber vorerst nur für eine Gruppe

Von: Tanja Kipke

Deutschlands Inzidenz-Spitzenreiter liegt in Bayern. Der Corona-Impfstoff Novavax ist Mitte nächster Woche erhältlich. Alle News im Ticker.

Geplanter Corona-Bonus in der Pflege : Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) übt scharfe Kritik.

: Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) übt scharfe Kritik. Corona-Impfstoff Novavax* kommt: Er ist vorerst nur für eine bestimmte Gruppe erhältlich.

kommt: Er ist vorerst nur für eine bestimmte Gruppe erhältlich. Bayern und Österreich wollen gemeinsam gegen Long Covid kämpfen.

und wollen gemeinsam gegen kämpfen. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Bayern und Österreich wollen bei Long Covid enger zusammenarbeiten

Update vom 25. Februar, 16.08 Uhr: Nicht nur Markus Söder hatte mit seinem Besuch in Wien die Beziehung Bayerns zum Nachbarstaat gepflegt. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek stattete der Alpenrepublik einen Besuch ab. Gesprochen wurde unter anderem über den Kampf gegen Long Covid. Man wolle hier enger zusammenarbeiten, vereinbarten die beiden Länder. „Ich bin überzeugt, dass wir gegenseitig voneinander viel lernen können. Wir setzen nicht nur auf interdisziplinäre, sondern auf internationale Zusammenarbeit. Ziel ist es, dass die Menschen eine gute Therapie finden - egal ob in Bayern oder Österreich“, sagte Holetschek.

Weiter: „Das Virus macht nicht an Landesgrenzen halt - und auch die Langzeitfolgen einer Covid-Infektion betreffen die Patientinnen und Patienten in Österreich und Bayern gleichermaßen. Deshalb haben wir heute vereinbart, dass wir gezielt Informationen zu diesem Krankheitsbild austauschen.“ Bayern fördere bereits sechs Long-Covid-Forschungsprojekte. Leider folge nach einer Infektion leider nicht immer die Rückkehr in den Alltag.

Update vom 25. Februar, 15.21 Uhr: Der Corona-Impfstoff von Novavax soll in Bayerns Impfzentren laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek Mitte kommender Woche verfügbar sein - zunächst aber nur für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Diese könnten „ab sofort“ mit ihrem lokalen Impfzentrum einen Termin vereinbaren, sagte der CSU-Politiker am Freitag in München. Mehrere Kommunen wie die Städte München und Regensburg teilten aber mit, dass Terminbuchungen für eine Impfung mit dem Vakzin namens Nuvaxovid erst später freigeschaltet würden.

Corona in Bayern: Impfstoff Novavax kommt - aber vorerst nur für eine Gruppe

Wer nicht von der von 15. März an geltenden Teil-Impfpflicht für Beschäftigte betroffen ist, könne sich erst in einem zweiten Schritt mit Nuvaxovid impfen lassen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Ein konkreter Zeitpunkt dafür wurde zunächst nicht genannt.

„Da die Liefermenge zunächst begrenzt ist, stellen wir ihn als erstes all denjenigen zur Verfügung, die sich beruflich um die besonders vulnerablen Gruppen kümmern“, sagte Holetschek. Er hoffe sehr, dass sich Menschen mit dem auf einem klassischeren Verfahren basierenden Nuvaxovid impfen lassen, die eine Impfung mit mRNA-Vakzinen bisher abgelehnt hatten.

Corona-News in Bayern: Inzidenz weiter auf Sinkflug

Erstmeldung vom 25. Februar, 14.30 Uhr: München - Die Bestürzung über den Krieg in der Ukraine ist groß. In Bayern gingen zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen Russlands Einmarsch zu protestieren. Markus Söder äußerte sich in einem Pressestatement entsetzt über die Kriegssituation. Alle Reaktionen aus Bayern zum Ukraine-Konflikt können Sie in unserem Ticker verfolgen.

Der Anstieg der Corona-Infektionen in Bayern ist nach den Daten vom Freitag schwächer ausgefallen als am Vortag. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete 39.090 neue Fälle. Das sind knapp 15.600 weniger als am Donnerstag, als es in einigen Kommunen eine sehr hohe Zahl von Nachmeldungen gegeben hatte. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz* sank von rund 1.804 auf 1.717, liegt damit aber noch immer weit über dem Bundesdurchschnitt von knapp 1.260.

Corona in Bayern: Bundesweiter Spitzenreiter weiterhin in der Oberpfalz

Die bundesweit höchste Infektionsrate meldete das RKI am Freitag erneut für den Landkreis Regensburg* mit einer Inzidenz von rund 3522, diesmal gefolgt vom Landkreis Donau-Ries (3060) und dem Landkreis Lichtenfels (2774). Auch auf Platz vier der bundesweiten Rangliste findet sich mit dem Landkreis Freyung-Grafenau (2727) eine bayerische Region.

Die Zahl der schwer kranken Corona-Patienten auf den Intensivstationen stieg im Vergleich zum Vortag von 389 auf 392. Seit Ende Januar gab es auch auf den Intensivstationen wieder einen Trend nach oben, allerdings nicht kontinuierlich.

Corona-Bonus in der Pflege: Bayerische Krankenhausgesellschaft sauer - „Das ist unfair“

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) zeigt sich von der geplanten Umsetzung des Corona-Bonus für die Beschäftigten im Pflegebereich enttäuscht. „In der Höhe zu niedrig, in der Umsetzung unfair und in der Wirkung nicht erfolgreich“, fasste Geschäftsführer Roland Engehausen die Kritik am Donnerstag in einer Mitteilung zusammen.

Es sei unbestritten, dass die Pandemie-Herausforderungen vor allem auf den Intensivstationen besonders belastend waren. Für die dort Tätigen wäre eine deutliche und nachhaltige Gehaltsverbesserung und Steuerbefreiung von Zulagen nötig, betonte Engehausen. Ansonsten würden die Patienten in „echter Teamarbeit“ versorgt, bei der sich „in den Hochphasen der Pandemiebewältigung“ alle Krankenhausbeschäftigten „der immensen Herausforderung gestellt“ hätten.

„Wir kritisieren daher die Ungleichbehandlung. Es kann nicht sein, dass - anders als in der Altenpflege - nur die Beschäftigten ausgewählter Kliniken vom Pflegebonus profitieren sollen. Das ist unfair“, sagte Engehausen. „Da macht es sich der Gesetzgeber schon etwas zu leicht, um Geld zu sparen.“ Vor diesem Hintergrund forderte der BKG-Chef Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu Nachbesserungen auf.

Lauterbach will den geplanten Pflegebonus auf einen bestimmten Kreis von Pflegekräften begrenzen*. „Der Pflegebonus sollte vor allem Pflegekräften bezahlt werden, die in der Corona-Pandemie besonders belastet waren“, hatte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gesagt. (tkip/dpa)