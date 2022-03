Söders Corona-Lockerungen gelten ab Freitag: Last-Minute-Entscheidung bei der Gastro

Von: Katarina Amtmann

Ab Freitag gelten in Bayern neue Corona-Regeln. Die Söder-Regierung gab am Donnerstagabend noch eine Neuigkeit bekannt. Alle News im Ticker.

Corona*: Bayerns Wirte dürfen sich zwischen 3G und 2G Plus entscheiden.

Die aktuellen Corona-Regeln im Überblick.*

München - In Bayern darf ab Freitag die gesamte Gastronomie alternativ zur 3G-Regel die 2G-plus-Regel für ihre Gäste anwenden. Diese zusätzliche Möglichkeit sei den erst am Dienstag vom Kabinett beschlossenen Vorschriften am Mittwoch noch hinzugefügt worden, wie die Staatskanzlei am Donnerstagabend mitteilte.

Corona-Regeln in Bayern: Wirte dürfen 3G- oder 2G-plus-Regeln anwenden

Nach der 3G-Regel dürfen Geimpfte, Genesene und auch negativ auf Corona Getestete Hotels, Restaurants, Bars und Kneipen besuchen. Sie müssen aber eine Schutzmaske tragen. Die Wirte können sich allerdings auch dafür entscheiden, nur Gäste einzulassen, die geimpft oder genesen sind und zudem einen negativen Corona-Test* vorweisen oder eine Auffrischungsimpfung* erhalten haben. Dafür fällt dann die Maskenpflicht* weg.

Staatsminister Florian Herrmann (CSU) sagte: „Freiwilliges 2G plus schafft zusätzliche Flexibilität in der Gastronomie und setzt zugleich einen wichtigen Anreiz für das Impfen.“ Die Wirte könnten auch bei der 3G-Regel bleiben - dann jedoch mit Maske und ohne laute Musik und Tanz.

Corona-Regeln: Omikron-Verfügungen zu längerer Arbeitszeit frühzeitig aufgehoben

Außerdem teilte das Bayerische Arbeitsministerium bereits am Mittwoch mit: Bayerische Arbeitnehmer in der sogenannten kritischen Infrastruktur müssen wegen der Corona-Situation verhängte längere Arbeitszeiten nicht mehr hinnehmen. Die entsprechenden Allgemeinverfügungen würden in allen Regierungsbezirken mit Wirkung zum Donnerstag aufgehoben.

Die Regelung war im Januar erlassen worden. Damals wurde befürchtet, massenhafte Krankmeldungen wegen Infektionen mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus könnten wichtige Bereiche lahmlegen. An Werktagen konnten betroffene Arbeitgeber damit bis zu zwölf Stunden Arbeitszeit anordnen, die Wochenarbeitszeit sollte 60 Stunden nicht überschreiten. Die Regelung sollten eigentlich erst am 19. März auslaufen.

Verdi feiert Omikron-Entscheidung zu längerer Arbeitszeit - Klage erfolgreich

Die Gewerkschaft Verdi begrüßte die Entscheidung und verbuchte sie als eigenen Erfolg. Denn: Sie war in Oberfranken erfolgreich gerichtlich gegen die Regelung vorgegangen. Mitte Februar gab das Verwaltungsgericht Bayreuth Eilanträgen statt, wonach die Regelung für die Antragsteller - die Gewerkschaft und eine Privatperson - vorläufig außer Vollzug gesetzt wurde. Verdi bezeichnete das als „Musterklage“ und forderte auch die anderen Regierungsbezirke auf, ihre gleichlautenden Allgemeinverfügungen zurückzunehmen.

Das Arbeitsministerium teilte dagegen mit, die „erfreuliche Entwicklung der Pandemielage und der Rückgang der Infektionszahlen" hätten den Bedarf nach flexibler Arbeitszeit entfallen lassen. Ein Widerruf der Allgemeinverfügungen sei ausdrücklich vorbehalten gewesen. Verdi-Landesbezirksleiterin Luise Klemens sagte: „Wir hoffen, damit nicht nur für diesmal ein solches Vorhaben abgewendet zu haben, sondern die Staatsregierung damit auch dazu zu bewegen, von solchen Sonderbelastungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zukunft grundsätzlich die Finger zu lassen."