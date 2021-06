Wegen Corona: Schock für Heavy-Metal-Fans - „Summer Breeze“-Festival jetzt doch abgesagt

Kritik an der Politik

Lange haben die Veranstalter darum gekämpft. Nun ist es aber offiziell: Das „Summer Breeze“-Festival wird auch in diesem Sommer ausfallen müssen.

Dinkelsbühl - Wegen der Corona*-Pandemie sind für 2021 fast alle Open-Airs abgesagt - genauso wie im Jahr zuvor. Bisher war das „Summer Breeze“-Festival in Mittelfranken eine der letzten Veranstaltungen, die noch nicht abgesagt wurden. Mit einem aufwendigen Konzept und Corona-Test-Stationen wollte der Veranstalter das Heavy-Metal-Festival trotz der Pandemie stattfinden lassen. In einem offenen Brief bat er auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) um Unterstützung. Am Dienstag (8. Juni) dann der Schock: Das Festival muss ausfallen.

Wegen Corona: Veranstalter sagen „Summer Breeze“-Festival in Dinkelsbühl ab

Auf der offiziellen Seite des Festivals geben die Veranstalter die Absage am Dienstag bekannt. Mit aller Kraft habe man für Chancen gekämpft, doch nun sei es gewiss, heißt es. „Das Summer Breeeze 2021 kann aufgrund Corona-Pandemie nach Abwägung aller Umstände nicht in einer an das Infektionsgeschehen angepassten Form im August stattfinden und muss daher abgesagt werden.“

Dieser Schritt sei ohne einen sicheren Rahmen seitens der Politik unausweichlich gewesen. „Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um ein Summer Breeze 2021 sicher durchzuführen, doch die fehlende Gesprächs- und Entscheidungsbereitschaft der Politik hat dies verhindert“, beklagt sich das Team auf der Seite. Das Nürnberger Festival „Rock im Park“* hatte seine Absage schon Mitte März bekannt gegeben.

Nach Absage des „Summer Breeze“-Festival: Team bedankt sich bei Unterstützern

Man sei immer noch von dem ausgearbeiteten Konzept überzeugt. Es sei von Tisch zu Tisch geschoben worden, ein Gesprächstermin seitens der Landesregierung sei allerdings nie zustande gekommen. Bedanken möchte sich das „Summer Breeze“-Team jedoch bei der Stadt Dinkelsbühl und der Gemeinde Wittelshofen, sowie allen lokalen und überregionalen Partnern, „die uns jederzeit kooperativ, offen, aufgeschossen und unterstützend zur Seite standen“. Die wichtigsten Menschen auf dem Festival seien immer noch die Fans und man hoffe daher weiterhin auf die „unglaubliche Geduld und Unterstützung“, die das Team die letzten Monate auf dieser Seite erfahren durfte. (tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

