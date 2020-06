Corona schon überstanden? Söder teilt emotionale Videobotschaft - Aiwanger will Oktoberfest-Ersatz 

Hubert Aiwanger prescht in der Corona-Krise erneut vor: Der Freie-Wähler-Chef will einen Oktoberfest-Ersatz in München. Markus Söder warnt vor Leichtsinn.

10.27 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt vor einer wieder stärkeren Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. „Wir haben echt verdammtes Glück gehabt“, sagte er in einer am Samstag auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. „Ich glaube, dass wir Tausenden von Menschen das Leben gerettet haben durch die Maßnahmen, die wir getroffen haben.“

Videobotschaft zu #Corona: Wir müssen weiter aufpassen. Lebensfreude und Erleichterungen ja, aber bitte immer mit Vernunft. Corona ist nicht vorbei. Grundregeln wie Abstand, Masken und Hygiene bleiben entscheidend. https://t.co/8I3QAqDCIH pic.twitter.com/xx8jLscoDb — Markus Söder (@Markus_Soeder) June 20, 2020

Jetzt gelte es den „Schatz einer niedrigen Zahl an Infektionen zu bewahren“, sagte Söder. Doch es gebe erste Fälle, „wo es sich wieder zurückschleicht“. Angesichts der Fälle in Nordrhein-Westfalen oder Berlin spüre man, „dass wir sehr aufpassen müssen“. Corona sei nicht vorbei. „Das ist wie ein Funke, der in einem Busch ein entsprechendes großes Feuer auslösen kann.“

Update 20. Juni, 8.30 Uhr: 1.008.475 Tests auf das Coronavirus Sars-CoV-2 sind bislang in Bayern durchgeführt worden. „Mittlerweile können wir mehr als 21.000 Tests pro Tag vornehmen“, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Samstag in München mit.

Die Rachenabstrichtests (PCR-Tests) würden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie von mehr als 50 privaten Laboren analysiert. Die große Testkapazität sei wichtig, um Infektionsketten zu durchbrechen und die Verbreitung des Virus zu bremsen.

Neuer Corona-Ausbruch in Augsburg - Aiwanger prescht vor und will Oktoberfest-Ersatz auf Theresienwiese

Ursprungsartikel vom 19. Juni:

München - Zwei neue Ausbrüche in Bayern und auch der Fall Tönnies in NRW* unterstreichen: Die Coronavirus-Gefahr ist trotz niedriger Neuinfektionszahlen auch im Juni noch alles andere als gebannt. So gibt es einen neuen Hotspot im oberbayerischen Lengdorf (Landkreis Erding): Hier soll eine „Superspreaderin“ aus Franken verantwortlich sein, dass sich elf Mitglieder einer Großfamilie infiziert haben*.

Zudem wird aus Augsburg ein neuer Ausbruch gemeldet. Auch hier sei es innerhalb einer Großfamilie zu einer größeren Zahl an Ansteckungen gekommen, berichtet die Augsburger Allgemeine. Wie in Lengdorf sind auch in Augsburg innerhalb dieses Corona-Clusters bislang elf neue Fälle bekannt. Die Kontaktpersonen der Familie befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Coronavirus in Bayern: Aiwanger denkt laut über Oktoberfest-Ersatz auf Theresienwiese nach

Trotz dieser neuen Ausbrüche denkt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) über eine Alternative zur Absage der diesjährigen Wiesn nach. Er kann sich einen Oktoberfest-Ersatz mit Biergärten auf der Theresienwiese vorstellen. „Das ist ja kein Hexenwerk“, behauptete Aiwanger gegenüber der Abendzeitung mit Blick auf erforderliche Genehmigungen. „Für Biergärten gibt es keine Größenbegrenzung.“ Er selbst würde eine solche Erlaubnis unterstützen.

Video: Coronavirus - Söder und Reiter sagen Oktoberfest 2020 ab

Biergarten-Betriebe seien inzwischen wieder erlaubt und liefen „erfahrungsgemäß bestens“, sagte Aiwanger weiter. „Dann ist Volksfest halt ohne Zelt, Barbetrieb und Gedränge, nur ein Biergarten mit Hintergrundmusik.“ Das sei für viele vielleicht sogar angenehmer. Ein zu großes Gedränge auf der Theresienwiese könne man mit einem abgesperrten Bereich mit Zugangsbegrenzung verhindern: „So ist das ja aktuell schon praktizierte Realität in den Biergärten.“ Es ist nicht Aiwangers erster Vorstoß in Sachen Ersatz-Wiesn.

Video: "Corona ist und bleibt absolut tödlich" - Söder lockert aber Maßnahmen

Corona-Krise im Freistaat Bayern: Juristische Schlappe für Söder - Sperrstunden-Regel gekippt

In Sachen Biergarten setzte es am Freitag auch eine juristische Schlappe für die bayerische Staatsregierung. Der Verwaltungsgerichtshof hat die derzeit noch geltende Sperrstunde ab 22 Uhr für Bayerns Gastronomie gekippt - sie sei „nicht rechtskonform“. Der Senat begründete seine Entscheidung damit, dass die Öffnung von Gastronomiebetrieben seit dem 29. Mai bislang nicht zu einem nennenswerten Anstieg der Infektionszahlen mit dem Corona-Virus geführt habe.

Daher erweise sich die zeitliche Betriebsbeschränkung als unverhältnismäßig. Erst am Dienstag hatte sich das bayerische Kabinett dafür entschieden, die Sperrstunde ab kommendem Montag auf 23 Uhr anzuheben. Minister Aiwanger akzeptiert das Urteil.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBayStMWi%2Fstatus%2F1273993279898607618&widget=Tweet

Coronavirus und die Kirchen: Bayerische Staatsregierung lockert die Maskenpflicht

Nach Informationen des Münchner Merkur soll es außerdem Lockerungen der Corona-Regeln in den Kirchen geben. Ab Montag lockert die Staatsregierung die Maskenpflicht bei Gottesdiensten.* Dann müssen die Gläubigen nur beim Betreten oder Verlassen der Kirchengebäude einen Mund-Nase-Schutz tragen. Auch die Beschränkung der Gottesdienste auf 60 Minuten werde aufgehoben. Zurückhaltung müsse es lediglich weiter beim Singen von Kirchenliedern geben.

mag

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks