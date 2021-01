Kanzlerin Angela Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten der Länder über eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen. Ein Lockdown-Ende wird es wohl nicht geben.

Am Dienstag (5. Januar) tagt Kanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs.

Es wird über eine Verlängerung der Corona*-Maßnahmen über den 10. Januar hinaus beraten.

Hier bieten wir Ihnen in einer Karte* die aktuellen Fallzahlen in Bayern.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 5. Januar, 10.57 Uhr: Kommt mit der wahrscheinlichen Lockdown-Verlängerung auch eine neue Knallhart-Regel? Wissenschaftler hatten kürzlich „Umkreisbeschränkungen“ ins Gespräch gebracht, also einen 15-Kilometer-Radius um den eigenen Wohnsitz, der nicht verlassen werden darf. Kanzlerin Merkel soll nun alles andere als abgeneigt sein.*

Bei einer Experten-Anhörung am Montagabend habe laut Bild unter anderem die Physikerin Viola Priesemann auf eine solche Maßnahme auf Bundesebene gedrängt. Offen ist derzeit noch, wie diese dann umgesetzt werden könnte. Laut Business Insider denkt das Kanzleramt bei den „Umkreisbeschränkungen“ an eine Inzidenzgrenze von 100 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Dieser Wert wird derzeit beinahe in ganz Deutschland überschritten. Vor allem Unionsgeführte Länder haben dem Vernehmen nach bereits ihre Skepsis ob der Pläne zum Ausdruck gebracht.

Lockdown-Ende in weiter Ferne? „Muss verlängert werden“: Söder positioniert sich vor Corona-Gipfel mit Merkel

München/Berlin - Der Tag des Corona*-Gipfels ist gekommen. Am Dienstag (5. Januar) beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel* und die Länderchefs ab 13 Uhr über die Verlängerung der Corona-Maßnahmen. Ein Lockdown*-Ende wird es wohl nicht geben. Die Zahlen sind nach wie vor zu hoch. Die Deutschen müssen sich deshalb wohl auf eine Verlängerung der Maßnahmen bis Ende Januar einstellen.

Corona-Gipfel mit Merkel: Söder fordert bereits vorab Lockdown-Verlängerung bis Ende Januar

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* stellte bereits am Sonntag (3. Januar) klar: „Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden.“ Auf Twitter begründete der CSU*-Chef seine Forderung. „Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen. Die Zahlen sind einfach noch viel zu hoch. So sehr es einen nervt, aber wir müssen konsequent bleiben und dürfen nicht wieder zu früh aufgeben.“

Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden. Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen. Die Zahlen sind einfach noch viel zu hoch. So sehr es einen nervt, aber wir müssen konsequent bleiben und dürfen nicht wieder zu früh aufgeben. — Markus Söder (@Markus_Soeder) January 3, 2021

Lockdown-Verlängerung bei Corona-Gipfel? Was passiert mit Schulen und Kitas?

Der Umgang mit Schulen ist aber nach wie vor heiß diskutiert. Öffnen, geschlossen halten, ein Wechselmodell?„Einen Präsenzunterricht am 11. Januar für alle halte ich für unwahrscheinlich“, sagte bereits Bayerns Kultusminister Michael Piazolo.*

Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich ebenfalls für einen vorsichtigen Kurs ausgesprochen. „Ich wünsche mir, dass wir in den Schulen und in den Kitas keine oder so wenig Präsenz wie möglich haben“, sagte sie der dpa in Berlin. „Wenn die Grundlage für alle Bundesländer ist, Präsenzunterricht so weit es irgendwie möglich ist zu vermeiden, kann das ein guter Weg sein. Das wäre ein ganz, ganz wichtiges Signal“, so die CDU*-Chefin. Es werde helfen, „wenn wir eine Zeit lang noch die sozialen Kontakte auch im Schulalltag minimieren, um so die Infektionen in den Griff zu bekommen“.

Corona-Lockdown: Mehrheit der Bayern bewertet Maßnahmen als wenig wirkungsvoll

Der aktuelle Lockdown kommt bei vielen Menschen in Bayern nicht gut an. Die große Mehrheit der Bayern bewertet die derzeitigen Corona*-Maßnahmen als wenig wirkungsvoll. Mit dem noch vor Weihnachten beschlossenen harten Lockdown werde man „die Lage weiterhin nicht in den Griff bekommen“, sagten 72 Prozent der vom GMS-Institut für den Fernsehsender Sat.1 Bayern Befragten. Nur 24 Prozent erwarten einen Erfolg der Maßnahmen. Für den „17:30 SAT.1 Bayern Wählercheck“ hatte GMS vom 29. Dezember bis 4. Januar telefonisch 1005 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger befragt. (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Bernd von Jutrczenka / POOL / AFP