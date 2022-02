Söder-Regierung tagt zur Corona-Lage: Bayern schärft bei Schulen nach

Von: Katarina Amtmann, Tanja Kipke

Teilen

Die Inzidenz in Bayern steigt. Das Kabinett tagte zur aktuellen Corona-Lage. Hier lesen Sie die wichtigsten Ergebnisse. Alle News im Ticker.

Das bayerische Kabinett tagte zur Corona*-Lage. Eine Änderung der Quarantäneregeln in Schulen kommt. Zudem äußerte sich Holetschek zur Impfpflicht (Update vom 1. Februar, 13.56 Uhr).

Bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen wurde eine Frau schwer verletzt (Update vom 1. Februar, 9.27 Uhr).

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

+++ Dieser Ticker ist beendet. Die Fortsetzung finden Sie hier.+++

Update 13.56 Uhr: Die Pressekonferenz ist nun beendet. Neue Beschlüsse für Bayern hat es keine gegeben. Man habe die Quarantäneregeln an Schulen etwas nachgeschärft. Bei größeren Ausbruchsgeschehen können Schulleiter künftig ganze Klassen nach Hause und in den Distanzunterricht schicken. Die Schulen müssen somit nicht mehr auf die Ansagen der Gesundheitsämter warten. Im Hinblick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die bereits ab Mitte März im Gesundheitswesen gelten soll, verlangt Holetschek klare Vollzugsregeln vom Bund. Er könne sich zudem vorstellen, dass Bayern da einen eigenen Weg gehen wird.

Die Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung zum Nachlesen

Update 13.44 Uhr: Seit zwei Jahren würde man verhindern, dass das Krankenhaussystem überlastet wird. Daher sei es so entscheidend, genau auf die Krankenhaus-Ampel zu blicken, fasst Herrmann nochmal zusammen. Die Frage bei Omikron sei: „Kommt es zu einer Entkoppelung von den Neuinfektionen und der Hospitalisierung?“. Die Frage könne man noch nicht endgültig beantworten, aber aktuell sehe es danach aus. Trotz rasant steigender Neuinfektionen, bleibe die Krankenhaus-Ampel weitestgehend stabil.

Update 13.31 Uhr: Ein Journalist hat eine Nachfrage zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Bayern. Er will wissen, wie genau sie in Einrichtungen vollzogen werden. Holetschek antwortet, man verlange erstmal klare Ansagen bezüglich des Vollzugs der Impfpflicht. „Ich glaube nicht, dass das Gesetz bis zum Ende durchdacht ist.“ Wenn der Bund keine klare Regeln liefert, wolle man in Bayern nochmal nachbessern.

Update 13.21 Uhr: Finanzminister Füracker spricht jetzt. Er fordert den Bund dringend auf, sich an den Koalitionsvertrag zu halten. Vor allem in Hinblick auf die Grundstücksflächen. Bayern wolle Wohnungsbau begünstigen durch eine Abgeltungssteuer.

Holetschek schließt Sonderweg für Bayern bei Corona-Impfpflicht nicht aus

Update 13.17 Uhr: Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat das Wort. Holetschek betont, dass neun Millionen Euro für die Investition von Pflegeeinrichtungen zur Verfügung stünden. „Ich würde mir wünschen, dass der Bund auch endlich den Pflegebonus voranbringt.“ Da müsse man „endlich mal Nägel mit Köpfe machen“. Das entscheidende bei der Omikron-Welle sei das Personalmanagement. Zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht sagt er: „Leider ist bis jetzt noch nicht klar, wie der Vollzug vonstattengeht“. Holetschek wolle nicht ausschließen, dass man in Bayern da nochmal einen eigenen Weg geht. Es brauche seiner Meinung nach klare Regeln.

Update 13.16 Uhr: „Schulen sind keine Treiber der Pandemie“, sagt Piazolo. Er hofft, dass Schüler und Schülerinnen nach wie vor mit Freude die Schulen besuchen.

Nach Kabinettssitzung: Quarantäneregeln an Schulen nachgeschärft

Update 13.11 Uhr: Nun spricht Kultusminister Michael Piazolo. 2,9 Prozent der Schüler und Schülerinnen befänden sich aktuell in Quarantäne. 91 Prozent der Schulen seien aber noch in vollem Präsenzunterricht. „Der Austausch heute war sehr, sehr intensiv“, sagt Piazolo. Die Schulleiter und Schulleiterinnen seien in die Rolle der „Manager“ geschlüpft, daher sei es nochmal wichtig gewesen zu klären, wofür die Schulen und wofür das Gesundheitsamt zuständig sind. Die Quarantäneanordnung liegt bei den Gesundheitsämtern, betont Piazolo.

An der ein oder anderen Stelle habe man die Regeln nachgeschärft. Oberstes Gut sei die Sicherheit und der Präsenzunterricht. Positiv getestete Schüler gehen in Isolation. „Das bleibt nach wie vor so“. Alle anderen Schüler und Schülerinnen bleiben im Präsenzunterricht. Das Testregime wird dann ausgeweitet.

Man habe nochmal geklärt, ab wann genau eine ganze Klasse in Quarantäne muss. Bei größeren Ausbruchsgeschehen können Schulleiter künftig ganze Klassen nach Hause und in den Distanzunterricht schicken. Dann findet der Unterricht fünf Tage von zu Hause statt. Sie müssen in diesen Fällen dann nicht mehr auf eine entsprechende Anweisung des Gesundheitsamtes warten, sondern können eigenständig handeln.

Herrmann „Die Omikron-Welle rollt weiter und führt zu Inzidenz-Höchststände“

Update 13.10 Uhr: Beschlüsse zu Corona seien heute keine gefasst worden, erklärt der Staatsminister. „Weder Lockerungen noch Verschärfungen.“ Man werde den Kurs der letzten Woche weiter fahren. „Vorsicht, gepaart mit Umsicht“.

Update 13.05 Uhr: Die Zahl der Intensivbetten sinkt weiterhin langsam, so Herrmann. Wobei er betont, dass der Wert in den letzten Wochen „schwankend“ zu beobachten ist. Bei der Bekämpfung gegen die Omikron-Welle setzt man nach wie vor auf die Impfung. Das große Ziel bis Herbst sei, die Immunisierung weiter anzuheben. Im Schwerpunkt habe man sich heute mit der Situation an den Schulen auseinandergesetzt. Vor allem mit dem Umgang der Quarantäneregeln. Schulleiter von allen Schularten seien per Videoschalte anwesend gewesen.

Update vom 1. Februar, 13 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt pünktlich. Zuerst hat Staatsminister Herrmann das Wort. Herrmann startet mit einer Beileidsbekundung für die Angehörigen der verstorbenen Polizisten in Rheinland-Pfalz: „Bayern trauert um die Opfer und mit deren Familien“.

„Die Omikron-Welle rollt weiter und führt zu Inzidenz-Höchststände“, sagt der Minister. Auch deutschlandweit sei die Inzidenz stark gestiegen. Über 80 kreisfreie Städte und Landkreise im Freistaat würden aktuell über der 1000er-Grenze liegen. Man erkenne aber auch eine „Verlangsamung der Dynamik“. Gleichzeitig richte man auch den Blick in die Kliniken. Dort sei ein Anstieg der Hospitalisierung zu erkennen, aber „erfreulicherweise“ eine stabile Situation auf den Intensivstationen.

Update vom 1. Februar, 12.40 Uhr: In 20 Minuten beginnt die Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung. Im live Ticker können Sie die Ergebnisse mitverfolgen. Ministerpräsident Markus Söder scheint diesmal nicht dabei zu sein.

CSU fordert Aufhebung der Sperrstunde und der 2G-plus-Regel im Kulturbereich

Update vom 1. Februar, 10.49 Uhr: Die CSU fordert in einer Erklärung im Münchner Stadtrat die Aufhebung der geltenden Sperrstunde von 22 Uhr. Außerdem soll die 2G-plus-Regelung im Kunst- und Kulturbereich entfallen. „Angesicht der zu mehr Krankenhauseinweisungen führenden Delta-Welle im vergangenen Herbst waren diese Regelungen noch nachvollziehbar und haben geholfen“, sagt CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl. „Eine Sperrzeit um 22 Uhr sorgt einerseits dafür, dass sich gerade im öffentlichen Nahverkehr die Menschenansammlungen punktuell verdichten und im privaten Raum unkontrolliert weitergefeiert wird.

Erst am Montag hatte Markus Söder in der ARD mögliche Lockerungen ab Mitte Februar in Aussicht gestellt. Wenn es keine Überlastung der Krankenhäuser gebe, müssten Freiheiten an die Bürger zurückgegeben werden, erklärte er in der Sendung „Bericht aus Berlin“. Ob die Forderungen der CSU im Stadtrat Thema der heutigen Kabinettssitzung sind, ist eher unwahrscheinlich. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte in einem Interview mit dem Münchner Merkur für Überlegungen zur Sperrstunde Verständnis gezeigt, eine baldige Anpassung jedoch abgelehnt: „Die Abwägung der Staatsregierung ist nachvollziehbar: 2G in der Gastronomie statt 2G+ und dafür eine Sperrstunde. Aktuell sehe ich keinen Änderungsbedarf.“

Update vom 1. Februar, 10.24 Uhr: Am heutigen Dienstag tagt das bayerische Kabinett erneut zu den Folgen der Corona-Pandemie. Per Videoschalte berät sich Ministerpräsident Markus Söder* (CSU) ab 10 Uhr mit seinen Ministern. Letzte Woche hatte die Staatsregierung überraschende Lockerungen in Sport und Kultur* auf den Weg gebracht. Vor allem das Ende der Geisterspiele sorgte für viel Aufsehen.

Thema der heutigen Runde wird laut BR wohl der rasante Inzidenz-Anstieg bei Schulkindern sein (siehe Update vom 31. Januar, 16.06 Uhr). Auch der Umgang mit den Quarantäneregeln an Schulen soll in der heutigen Sitzung zur Sprache kommen. Ob weitere Corona-Maßnahmen beschlossen werden oder gar neue Lockerungen im Raum stehen, ist noch offen. Um 13 Uhr geben Staatsminister Herrmann (CSU), Finanzminister Füracker (CSU), Kultusminister Piazolo (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Holetschek (CSU) eine Pressekonferenz, um über die Ergebnisse zu informieren. Diese können Sie hier live mitverfolgen.

Mann bei Corona-Demo in Regensburg schwer verletzt

Update 1. Februar, 9.21 Uhr: Am Montagabend gab es wie in den Vorwochen in Bayern wieder zahlreiche Menschen, die gegen die aktuelle Corona-Politik auf die Straße gegangen sind. Die Proteste blieben demnach meist störungsfrei und friedlich. In Regensburg* erlitt ein 26-Jähriger schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizeiangaben zufolge gerieten am Montagabend am Rande einer Versammlung zwei Gruppen aneinander, mehrere Menschen wurden verletzt. Weitere Details waren noch unklar. Zudem verletzte eine 23-Jährige einen Polizisten mit Tritten und Schlägen. In Regensburg trafen sich etwa 530 Personen zu einem „Spaziergang“, viele lehnten das Tragen einer Maske ab. Die Polizei löste die Versammlung auf.

In Nürnberg demonstrierten 2500 Menschen, in Bamberg und in Landshut jeweils um die 2000. Darüber hinaus meldeten die Präsidien viele weitere Proteste mit teils mehreren Hundert Teilnehmern. Allein in Mittelfranken gab es 36 Versammlungen mit insgesamt etwa 6400 Teilnehmern - am vergangenen Montag waren es noch rund 8500 gewesen. Auch etwa in Neu-Ulm und Ulm gab es mit einigen Hundert Teilnehmern weit weniger Zulauf als zuletzt. Die Witterung hätte sicher einen Einfluss gehabt, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Für die Nacht zum Dienstag wurde vielerorts Wind und in weiten Teilen Bayerns Schnee vorhergesagt.

Update vom 1. Februar, 6.25 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern liegt laut RKI-Dashboard (Stand: 1. Februar, 3.51 Uhr) am Dienstagmorgen bei 1421,7. Damit steigt der Wert im Vergleich zum Montag (siehe Erstmeldung) weiter. 26.098 Fälle kamen hinzu, dazu 44 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Der Landkreis Starnberg führt zu Februarbeginn die Liste der Hotspots an - hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 2847,5. Auch der Landkreis Dachau ist unter den Top-5 mit einem Wert von 2630,3 vertreten.

Corona in Bayern: Viele Lehrer aktuell zuhause

Update vom 31. Januar, 16.53 Uhr: Rund zwei Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer sind nach Angaben des Kultusministeriums derzeit aus Corona-Gründen zu Hause. Nach Meldung der bayerischen Schulen seien am Montag 1,6 Prozent der Lehrkräfte aufgrund eines positiven Covid-19-Tests und 0,43 Prozent wegen Quarantäne nicht im Präsenzunterricht gewesen, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Ein weiterer kleiner Teil (0,09 Prozent) stand aufgrund eines ärztlichen Attestes mit Covid-19-Bezug, der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, nicht für normalen Unterricht zur Verfügung. Die Ursache könnte die hohe Inzidenz bei Schulkindern sein (siehe voriges Update). „Aktuell befindet sich keine Schule im vollständigen Distanzunterricht“, betonte das Ministerium.

Corona-Inzidenz schießt bei Schulkindern durch die Decke

Update vom 31. Januar, 16.06 Uhr: Die Corona-Inzidenzen bei Schulkindern in Bayern erreichen immer neue Rekordhöhen. In der am stärksten betroffenen Gruppe der Sechs- bis Elfjährigen hat sie inzwischen einen Wert von 3727 erreicht, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag mitteilte. Das ist ein Anstieg um gut 70 Prozent zum vor einer Woche gemeldeten Wert. Bei den Zwölf- bis 15-Jährigen liegt die Inzidenz bei 2569, in der Gruppe im Alter von 16 bis 19 Jahren bei 2183 und somit deutlich über 2000. Hier sind die Anstiege etwas langsamer als bei den jüngeren Schülern. Die vierthöchste Inzidenz findet sich bei Kindern bis fünf Jahren mit 1707.

Diese Gruppe hatte lange zu den laut offiziellen Meldungen unterdurchschnittlich betroffenen gehört. Nach wie vor die niedrigsten Inzidenzen weist das LGL für die Gruppen der 60- bis 79-Jährigen mit 411 und ab einem Alter von 80 mit 300 aus. Zu den hohen Inzidenzzahlen bei Kindern und Jugendlichen könnte dabei beitragen, dass durch die regelmäßigen Testungen für Schule und Kindergarten Fälle leichter entdeckt werden. Gleichzeitig weist das Landesamt darauf hin, dass es derzeit durch die hohen Fallzahlen zu Meldeverzögerungen und einer höheren Dunkelziffer kommen könnte.

Verkehrsministerin Schreyer verlangt eine Aufweichung der 3G-Regel im ÖPNV vom Bund

Update vom 31. Januar, 14.16 Uhr: Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) fordert eine Ausnahme von der 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr für Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen Corona geimpft werden können. In einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) verlangt Schreyer, entsprechende Ausnahmemöglichkeiten für Kommunen zuzulassen - die Länder dürften dies nicht alleine. Durch die bestehenden Regelungen würden diejenigen Menschen faktisch von jeglicher sozialer Teilhabe ausgeschlossen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten, die außerhalb von Ballungsräumen lebten und kein Kraftfahrzeug besäßen und die deshalb auf die Benutzung von Bus und Bahn für die Fahrt zur nächsten Teststelle angewiesen seien, heißt es in Schreyers Brief an Wissing. „Nicht überall und nicht zu jeder Tageszeit stehen Teststationen in fußläufiger Entfernung zur Verfügung und nicht überall kann auf ein Taxi als Beförderungsalternative zurückgegriffen werden. Dies gilt insbesondere im ländlichen Raum“, betont Schreyer.

Dennoch seien die Fahrgäste auch dort auf ein verfügbares Mobilitätsangebot angewiesen. Die 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr bedeutet, dass nur geimpfte, genesene oder aktuell negativ getestete Menschen öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn benutzen dürfen. „Die 3G-Regel im ÖPNV unterstützt unsere bisherigen Maßnahmen wie die Maskenpflicht, um das Ansteckungsrisiko in Bus und Bahn zu senken“, erklärte Schreyer am Montag. „Aber die Regel darf nicht dazu führen, dass Personen, die sich nicht impfen lassen können, sozial isoliert werden. Der Bund muss hier Klarheit schaffen, zum Beispiel in Form einer Ausnahmeregelung für die Nutzung des ÖPNV.“ Den Betroffenen sollte „die Nutzung des ÖPNV auch mit medizinischem Attest ermöglicht werden, zumindest, um die nächste Teststelle aufzusuchen“. „Ich fordere den Bund auf, für derartige Fälle eine verbindliche und bundesweit einheitliche Regelung zu finden und diese klar zu kommunizieren, damit auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können, am öffentlichen Leben teilhaben können“, betonte Schreyer.

Ämter haben Spielraum bei der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Update vom 31. Januar, 8.44 Uhr: Ab Mitte März gilt die Impfpflicht für Mitarbeiter in Gesundheitsberufen. Doch wer auch nach dem 15. März keinen vollständigen Impfschutz vorweisen kann, muss nicht sofort seine Tätigkeit einstellen. Das hat das bayerische Gesundheitsministerium mitgeteilt. Demnach „können“ die zuständigen Gesundheitsämter auf das in diesen Fällen grundsätzlich vorgesehene Betretungs- oder Tätigkeitsverbot nach „pflichtgemäßen Ermessen“ verzichten, wie das Ministerium laut einem Bericht von Nordbayern.de auf Anfrage mitteilte.

Die Gesundheitsämter müssten „alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.“ Dazu gehöre „insbesondere, dass die Versorgungssicherheit für die pflegebedürftigen und kranken Menschen sowie für die Menschen mit Behinderung durch die Anordnung von Betretungs- und Tätigkeitsverboten nicht gefährdet werden darf.“ Wer allerdings ab dem 16. März eine Stelle in einer Praxis oder in einem Heim antreten will, hat ohne den Impfnachweis keine Chance, wie das Ministerium ebenfalls klarstellte.

Corona-Impfpflicht in Gesundheitsberufen - Kündigung als „letztes Mittel“?

Wer dauerhaft die Impfung verweigert, dem kann „als letztes Mittel“ die Kündigung drohen, wie es in einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums heißt. Doch sehr schnell dürfte das nicht passieren, wie Nordbayern.de weiter berichtet. Denn: Die Gesundheitsämter müssen zunächst den Personen, deren Arbeitgeber sie zum Stichtag 15. März „unverzüglich“ als ungeimpft oder nicht vollständig geimpft gemeldet hat, „unter Fristsetzung förmlich zur Vorlage der erforderlichen Nachweise auffordern“, sagte eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministeriums. Sollte die Person keinen Nachweis vorlegen, können Tätigkeits- und Betretungsverbote ausgesprochen werden. Rechtsmittel in diesem Fall hätten keine aufschiebende Wirkung. Der oder die Betroffene muss also dem Arbeitsplatz fernbleiben, bis Gerichte darüber entschieden haben.

Das bayerische Gesundheitsministerium geht derweil davon aus, dass beim medizinischen und pflegerischen Klinikpersonal „keine nennenswerten Impflücken“ bestehen. In „patientenferneren Bereichen“ könnte das jedoch anders sein. In bestimmten Bereichen - zum Beispiel der ambulanten Versorgung und der Pflege mit diversen Leistungserbringern - könne man die Quote der Ungeimpften schlecht einschätzen, so das Portal weiter.

Inzidenz in Bayern steigt weiter - Zwei Landkreise nahe München unter Deutschlands Mega-Hotspots

Erstmeldung vom 31. Januar, 6.56 Uhr: München - Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch in Bayern: Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1384,6. Am Vortag hatte er bei knapp 1351 gelegen. Deutschlands Hotspot Nummer 1 ist Berlin Tempelhof-Schöneberg (2911,8), dann folgen bereits zwei Kreise aus Bayern: Starnberg (2661,6) und Dachau (2585,8).

Corona in Bayern: Inzidenz über 2000 - Das sind die Hotspots neben Starnberg und Dachau

Stadt Ingolstadt: 2073,0

Stadt Rosenheim: 2069,5

Stadt Nürnberg: 2020,8

Die Inzidenz in der Landeshauptstadt München gibt das RKI am Montagmorgen mit 1568,0 an.

Steigende Corona-Zahlen in Bayern - Söder hält Lockerungen für möglich

Trotz steigender Zahlen hält Markus Söder baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen für möglich. Wenn es keine Überlastung der Kliniken gebe, müssten die Bürger Freiheiten zurückerhalten, wie der CSU-Chef am Abend in der ARD sagte. „Omikron ist was anderes als Delta“, sagte Bayerns Ministerpräsident. Deswegen seien nun trotz hoher Zahlen andere Maßnahmen nötig.

Söder rechnet mit dem Höhepunkt der Omikron-Welle in rund zwei Wochen. Deshalb könne jetzt schon überlegt werden, wie es danach weitergehen soll. (kam)