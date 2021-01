Wichtige Änderung bei FFP2-Maskenregel - Grüne zerreißen Homeoffice-Gipfel: „Söder hat nichts geliefert“

Markus Söder sowie Vertreter der bayerischen Arbeitgeber und Gewerkschaften wollten eine schnelle Lösung für mehr Homeoffice liefern. Es gibt eine wichtige Änderung bei der FFP2-Maskenpflicht. Alle Ergebnisse hier live.

Trotz andauerndem Lockdown und Corona-Ausnahmezustand geht der Anteil an Arbeitnehmern im Homeoffice aktuell eher zurück als rauf. Zusätzlich geht es um die Ausgestaltung der FFP2-Maskenpflicht.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* (CSU*) will das schnellstmöglich ändern und lädt heute zum Homeoffice-Gipfel.

Markus Söder* (CSU*) will das schnellstmöglich ändern und lädt heute zum Über die Ergebnisse berichten wir hier live ab 15 Uhr.

16.10 Uhr: Was bleibt von einer Stunde Pressekonferenz zur FFP2-Maskenpflicht und zum Homeoffice?

FFP2-Maskenpflicht: Die wichtigste Neuigkeit ist hier der Aufschub. Nach Kritik aus allen Reihen rudert hier die Staatsregierung zurück. Es gibt eine Schonfrist von einer Woche, bevor ein Bußgeld droht, wenn man keine FFP2-Maske im ÖPNV oder im Supermarkt trägt. Außerdem will Söder 2,5 Millionen Masken an Bedürftige in ganz Bayern verteilen. Wie genau das vonstatten gehen soll, bleibt wieder gefährlich vage. Offenbar sollen die Landratsämter beziehungsweise Rathäuser die Verteilung übernehmen. Außerdem wurde erklärt, dass Kinder bis einschließlich 14 Jahre von der Maskenpflicht ausgenommen sind. Jugendliche müssen erst ab 15 Jahren eine FFP2-Maske tragen.

Homeoffice-Gipfel: Hier fallen Analyse und Zusammenfassung reichlich schwerer - oder sehr leicht, je nach Betrachtung. Neues oder Konkretes gibt es nichts. Die Standpunkte aller Parteien sind dieselben wie vor dem Gipfel. Die Gewerkschaften hätten gern ein Recht auf Homeoffice oder zumindest einen gesetzlich geregelten Anspruch. Arbeitgebervertreter hätten gern keinerlei verpflichtende Regelungen. Einzig im eigenen Haus kann Söder ein Ergebnis liefern. Wer beim Freistaat Bayern angestellt ist, hat künftig einen Anspruch auf Homeoffice - „wo es möglich ist“.

Dementsprechend vernichtend fällt das Urteil von Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann aus. „Söder hat nichts geliefert“, sagt der im BR. Er sei einfach nur enttäuscht. Söder dagegen will den heutigen Termin vielmehr als „Auftakt“ verstanden wissen zu einem langem Prozess, bei dem man schneller werden müsse. Zum Ende der Pressekonferenz vergleicht er das Projekt Homeoffice mit dem Breitbandausbau in Bayern. Wie glücklich dieses Bild ist, kann jeder selbst für sich entscheiden.

Nach Homeoffice-Gipfel: Grünen-Fraktionschef enttäuscht - „Söder hat nichts geliefert“

15.40 Uhr: „Das Ergebnis enttäuscht mich“, sagt der Grünen-Fraktionschef im Landtag, Ludwig Hartmann. „Markus Söder hat eigentlich gar nichts dazu geliefert.“ Der Mittelstand ist gegen verpflichtende Regelungen, sagt ein Vertreter. Söder will das heutige Gespräch als „Auftakt“ einer langen Diskussion verstanden wissen. Er vergleicht das Projekt mit dem Breitbandausbau in Bayern.

Bei den 2,5 Millionen Masken komme es laut Hartmann auf die „Umsetzung an“. Hartmann kritisiert die Maskenpreise in den Apotheken allgemein. „Das ist für mich echt Wucher.“

Homeoffice und Aufschub bei der FFP2-Maskenpflicht: Die Pressekonferenz in Video und Text

15.33 Uhr: Zu den FFP2-Masken: Welche konkreten Masken sind denn jetzt eigentlich erlaubt? Antwort: FFP2-Masken oder Masken mit vergleichbarer Schutzwirkung wie die KN95. Die Regierung geht davon aus, dass auch genügend Masken für alle da sind. Im Arbeitsbereich, in den Arbeitsräumen selber gilt keine FFP2-Pflicht, sagt Söder. Die 2,5 Millionen Masken für Bedürftige sollen offenbar die Landräte verteilen - noch in der kommenden Woche. Wie das genau ablaufen soll, sei auch sehr dahingestellt.

Zum Homeoffice gibt es offensichtlich so gar nichts Konkretes. Auch Details zu den steuerlichen Anreizen und für wen die sind, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, bleibt Söder sehr vage. Nur der Freistaat selbst als Arbeitgeber gewährleistet einen Anspruch auf Homeoffice, „wo es möglich ist“.

15.25 Uhr: Jetzt ist der neue Gesundheitsminister dran. „Wir appellieren an alle, dass sie sich an die FFP2-Maskenpflicht halten“, sagt er. Auch, wenn es eine Woche Schonfrist gebe.

Offenbar keine konkreten Ergebnisse durch Söders Homeoffice-Gipfel

15.21 Uhr: CSU-Arbeitsministerin Carolina Trautner spricht. „Wo Homeoffice möglich ist, soll es auch stattfinden“, sagt sie. Wie genau, bleibt allerdings weit offen, beziehungsweise den Firmen selbst überlassen. Also, wie es bisher auch schon ist. Man werde sich wieder treffen, sagt Trautner, also Gewerkschaftsvertreter und Arbeitgebervertreter. Heißt wohl übersetzt: Außer Lippenbekenntnisse gibt‘s keine wirklich konkrete Regelung für mehr Homeoffice, auf die man sich einigen konnte.

Corona in Bayern: Aiwanger erhofft sich schnellere Öffnung durch FFP2-Maskenpflicht

15.16 Uhr: Aiwanger zur FFP2-Masken: „Gut, dass wir hier auf Qualität setzen.“ Das mache auch die Schrittweise Öffnung des Einzelhandels einfacher. „Vielleicht geht man dann wieder lieber in den ÖPNV auch, wenn auch das Gegenüber eine ordentliche Maske trägt.“ Weiter sei damit eine „Öffnungsperspektive für mich wesentlich schneller darstellbar. Sodass wir ab Februar vielleicht Dinge besser und schneller öffnen können, die wir ohne Maske vielleicht nicht geöffnet hätten.“

Corona-November-Hilfe: Aiwanger verspricht Auszahlung bis Ende Januar - und Erhöhung

15.09 Uhr: Söder ist schon wieder fertig. Jetzt spricht Aiwanger. Er sichert zu, dass die Novemberhilfe bis Ende Januar überwiesen werde. „Wir sind da abhängig vom Bund“, schränkt er ein. Gleichzeitig wolle man beim Bund sich dafür einsetzen, die Maximal-Soforthilfe auf 100.000 Euro zu erhöhen.

FFP2-Maskenpflicht in Bayern: Kulanzzeit in der ersten Woche ohne Bußgelder

15.08 Uhr: Neue Infos zur FFP2-Maskenpflicht. Es gibt eine Kulanzzeit von einer Woche. Also eine Woche ohne Bußgelder. 2,5 Millionen Masken sollen für Bedürftige zur Verfügung gestellt werden.

15.05 Uhr: Jedoch: Wenn Homeoffice möglich ist, soll es einen Anspruch darauf geben - in gewissen Berufszweigen. „Ganz oder Teilweise“, sagt Söder. Teilweise solle auch möglich sein. Das ganze soll steuerlich begünstigt werden.

15.04 Uhr: Söder stellt eingangs klar: Es gibt keine Verpflichtung zum Homeoffice für die Wirtschaft. Er will Anreize schaffen, um mehr Homeoffice zu möglich zu machen.

15.00 Uhr: Es geht wohl auch um die Ausgestaltung der FFP2-Maskenregelung.

14.57 Uhr: Um 15 Uhr soll die Pressekonferenz mit den Ergebnissen zum Homeoffice-Gipfel starten. Hier live im Ticker und oben im Video-Stream.

München, 12.30 Uhr: - Der Corona*-Lockdown in Bayern wird weiter verschärft. Die Freiheiten aller Bayern im Privaten und vor allem im Freizeit-Bereich werden immer härter zurechtgestutzt. Die Schulen und Kitas sind geschlossen. Der einzig noch nahezu unbeschnittene Bereich ist das Arbeitsleben. Gleichzeitig stagnieren die Corona-Zahlen auf sehr hohem Niveau.

Homeoffice-Gipfel wegen Corona-Lage in Bayern: Ergebnisse hier live ab 15 Uhr

Bayerns Regierungschef Markus Söder hat da offenbar jetzt auch eins und eins zusammengezählt. Ergebnis: Ein Homeoffice-Gipfel ab 13 Uhr per Videokonferenz mit Vertretern der Gewerkschaften und Arbeitgebern in Bayern. Wie konkret die Ergebnisse dieses Gipfels ausfallen und ob es überhaupt welche gibt, will Söder in einer Pressekonferenz um 15 Uhr, die wir hier live tickern und per Video übertragen, berichten.

Bis dahin sind die Erwartungen hoch, die Befürchtungen allerdings auch. Söder selbst sagt im Vorfeld des Gipfels: „Dass sich was bewegen muss beim Homeoffice, ist klar.“ Offen ist, ob dies über konkrete Zielvorgaben laufen soll, wie er sie am Montag ins Gespräch gebracht hatte, oder über Anreize und Begünstigungen. Fakt aber sei, dass das Instrument Homeoffice zuletzt zu wenig genutzt worden sei.

Söders Homeoffice-Gifpel - Schon jetzt Forderungen von beiden Seiten und Kritik

Bertram Brossardt, Chef der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), warnt hingegen: In vielen Bereichen sei das gar nicht möglich. Auf der anderen Seite fordern viele Gewerkschaftsvertreter ein Recht auf Homeoffice für jeden Arbeitnehmer, was bundesweit sogar die Grünen ablehnen.

Spannend also, was da heute kommt. Aber wahrscheinlich sollte man auch nicht zu hohe Erwartungen aufbauen. Da ist es von Söder vielleicht gar nicht so dumm gewesen, mit der FFP2-Maskenpflicht* und der Impfpflicht gleich zwei seiner Themen zum bundesweiten Gesprächsstoff zu lancieren.

