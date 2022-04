Sinkende Corona-Zahlen in Bayern oder nicht? Ministeriumssprecherin erklärt, was dafür spricht

Von: Katarina Amtmann

Entsprechen die aktuellen Corona-Zahlen der tatsächlichen Lage? © Michael Bihlmayer/imago

Ist die Corona-Inzidenz in Bayern höher als gedacht oder nicht? Experten glauben, dass eine Vielzahl an Fällen gar nicht mehr erfasst wird.

München - Die Corona-Inzidenz sinkt auch in Bayern. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1383,2. Am Donnerstag hatte er noch bei 1514,5 gelegen - ein deutlicher Rückgang. Fachleute gehen seit einiger Zeit allerdings davon aus, dass zahlreiche Fälle gar nicht mehr erfasst werden - weil die Gesundheitsämter überlastet sind und nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur eine per PCR-Test nachgewiesene Infektion zählt in der Statistik.

Corona in Bayern: „Das deutet auf einen tatsächlich abnehmenden Infektionsdruck in der Bevölkerung hin“

Sinkt die Inzidenz also, weil weniger getestet wird? Die Anzahl der Laboruntersuchungen für Bayern kann beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit tagesaktuell abgerufen werden. Allerdings ist bei der Interpretation der Daten zu beachten, dass sich die Zahlen für die beiden vorangegangenen Wochen aufgrund von Nachmeldungen noch ändern können, erklärt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Merkur.de-Nachfrage. Zudem entspräche die Zahl der positiven Tests nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden würden.

Was sich laut der Sprecherin aber zeigt: Die Inzidenz sinke derzeit über alle Altersgruppen hinweg, auch bei Jugendlichen, die derzeit noch in der Schule systematisch getestet werden. „Das deutet auf einen tatsächlich abnehmenden Infektionsdruck in der Bevölkerung hin.“

Corona-Regeln in Bayern: „Stärkere Eigenverantwortung“

Trotz nach wie vor hoher Zahlen sei in der jetzigen Phase der Pandemie „eine stärkere Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger“ grundsätzlich zu begrüßen. Vulnerable Gruppen würden aber nach wie vor besonderen Schutz brauchen. „Insbesondere die Maskenpflicht in Innenräumen wäre zum aktuellen Zeitpunkt aus bayerischer Sicht noch sinnvoll und das bundesweit. Die Pandemie ist noch nicht vorbei – das zeigen auch die Infektionszahlen deutlich“, so die Sprecherin gegenüber Merkur.de.

Corona in Bayern: Gewerkschaft kritisiert Ende der Testpflicht

Nach Corona-“Freedom-Day“ in Bayern: „Halten Sie Abstand, tragen Sie Maske“

Das Infektionsschutzgesetz des Bundes lasse nur noch wenige Basisschutzmaßnahmen zu, deshalb „gilt es jetzt mehr denn je auf die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Menschen zu setzen“. Die Sprecherin appelliert: „Halten Sie nach wie vor Abstand, tragen Sie die Maske in allen Innenräumen und nutzen Sie die Impfangebote. Ein vollständiger Impfschutz – inklusive Auffrischungsimpfung – verhindert schwere Krankheitsverläufe am besten und entlastet alle im Gesundheitswesen tätigen Menschen.“ Eine Sprecherin des Nürnberger Klinikums sprach erst am Donnerstag (7. April) von einem Spagat. Es sei eine Herausforderung, die Personalausfälle aufgrund von Corona jeden Tag aufs Neue zu kompensieren. (kam)

