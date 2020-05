Unbekannte stehlen Abi-Prüfungen - Auswirkungen für ganz Bayern

Das Abitur findet statt - auch wenn das Coronavirus das Leben einschränkt. Jetzt sorgt ein Diebstahl in Bayern für Aufsehen - er hat Auswirkungen für alle Abiturienten.

Nach dem Coronavirus* kehren Schüler in ganz Bayern nach und nach zurück in den Unterricht.

Nun steht das Abitur bevor - doch ein Ereignis in Bamberg hat Auswirkungen auf ganz Bayern.

Unbekannte haben dort Prüfungsaufgaben gestohlen.

Viele weitere spannende Geschichten aus Bayern und den Regionen gibt es in unserer App.



Bamberg - Das Schuljahr 2019/2020 ist kein gewöhnliches. Erst mussten Schüler wochenlang zuhause bleiben - die Gefahr durch das Coronavirus war zu groß. Nun dürfen sie nach und nach zurück. Am Montag (18. Mai) besuchte Markus Söder eine Münchner Grundschule, dort waren Erstklässler in den Unterricht zurückgekehrt. „Wir fahren schrittweise hoch und achten genau auf Abstände und Masken in den Schulen. Es ist kein normales Schuljahr, aber auch kein verlorenes“, so der Ministerpräsident auf Twitter.

Begrüßung von Grundschülern der 1. Klasse in München: Wir ermöglichen wieder gemeinsames Lernen mit der nötigen Vorsicht und Umsicht. Wir fahren schrittweise hoch und achten genau auf Abstände und Masken in den Schulen. Es ist kein normales Schuljahr, aber auch kein verlorenes. pic.twitter.com/l2iNQFyyM5 — Markus Söder (@Markus_Soeder) May 18, 2020

Auch das Abitur soll stattfinden - und es soll kein Not-Abitur werden, wie Söder schon zuvor betonte. Jetzt hat ein ganz anderes Ereignis jedoch Auswirkungen auf das Abitur im ganzen Freistaat.

Abitur nach Corona-Pause: Prüfungen aus Gymnasium gestohlen

Weil bei einem Einbruch in ein Bamberger Gymnasium Prüfungsaufgaben für das Deutsch-Abitur gestohlen worden sind, gibt es beim Deutsch-Abitur am Mittwoch (20. Mai) Ersatzaufgaben - und zwar für alle Abiturienten in Bayern.

Nach Diebstahl von Abitur-Aufgaben in Bayern: Piazolo beruhigt Abiturienten

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagte laut einer Mitteilung am Montag (18. Mai) in München: „Den Abiturientinnen und Abiturienten kann ich sagen, dass sie sich wegen dieses Vorfalls keine Sorgen machen brauchen. Die Abiturprüfung wird mit den für solche Fälle vorbereiteten Ersatzaufgaben an den geplanten Terminen stattfinden.“

Abi-Aufgaben in Bamberg geklaut: War es ein Abiturscherz?

Der Einbruch geschah zwischen Donnerstag und Sonntag. Unbekannte stahlen aus einem Tresor mehrere Unterlagen, wie die Polizei mitteilte. Ob neben den Aufgaben für das Deutsch-Abitur auch weitere Fächer betroffen sind, werde aktuell noch geprüft. Der Schulleiter gehe laut Bayerischem Rundfunk (BR) von einem Abiturscherz aus.

Corona in Bayern: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ruft den 18. Mai als „Wendepunkt in der Corona-Krise“ aus. Der Grund? Die Öffnung der Biergärten ...

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks