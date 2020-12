Kommt bald ein Corona-Frühwarnsystem? Pilotprojekt in ehemaligem bayerischem Hotspot

Im Berchtesgadener Land wollen Forscher und Behörden ein Frühwarnsystem für den Pandemie-Verlauf entwickeln. Corona hatte die Region hart getroffen.

Berchtesgaden - Im Landkreis Berchtesgadener Land an der Grenze zu Österreich sind die Corona*-Zahlen im Oktober massiv gestiegen. Der Kreis machte deutschlandweit Schlagzeilen und ging am 20. Oktober in den Lockdown. Damals traten auch Ausgangsbeschränkungen in Kraft.

Berchtesgaden: Coronaviren im Abwasser - Forscher und Behören wollen Frühwarnsystem installieren

Nun wollen Forscher und Behörden im Berchtesgadener Land mit der Analyse von Coronaviren* im Abwasser ein Frühwarnsystem für den Pandemieverlauf installieren. Dazu sollen bei dem Pilotprojekt an zehn Messstellen im Landkreis Proben ausgewertet werden. Das teilte das Landratsamt mit.

Damit würden erstmals in Deutschland flächendeckend Abwasserproben analysiert. Durch die Korrelation mit den Einwohnerzahlen und bestätigten Corona-Fällen* sollen sie Aufschluss über das Infektionsgeschehen geben. Viele infizierte Menschen entwickelten wenig oder kaum Symptome*. Sie könnten das Virus aber trotzdem an Risikogruppen weitergeben, heißt es.

Corona-Frühwarnsystem? Forschung im Berchtesgadener Land

Wissenschaftler suchen deshalb nach Frühwarnsystemen zum Schutz der Bevölkerung. Ziel sei, das Infektionsgeschehen früher zu erkennen - und dementsprechend auch früher darauf reagieren zu können. An einem solchen System forsche die TU München mit dem Technologiezentrum Wasser (TZW) in Karlsruhe und Epidemiologen der Bundeswehr nun im Landkreis Berchtesgadener Land.

Schon vor vielen Monaten gab es Virusnachweise im Abwasser. Auf Basis entsprechender Analysen vermuteten Forscher* etwa, dass der Erreger in Italien früher zirkulierte als angenommen. Spuren waren in Abwasserproben aus Mailand und Turin entdeckt worden, die aus dem vergangenen Dezember stammten.

Video: Corona-Pandemie: Jetzt kommt die Überwachung über das Abwasser

Coronavirus in Bayern: „Virenfracht“ im Abwasser lässt Rückschlüsse auf Covid-Infektionen zu

Im Sommer hatten Forscher aus Aachen und Frankfurt eine Methode zu Überwachung von Corona-Infektionen im Abwasser entwickelt. Die gemessene „Virenfracht“ einer Anlage erlaube Rückschlüsse auf die Anzahl der mit Covid-19 infizierten Menschen im Einzugsgebiet, teilte die RWTH Aachen damals mit. Die Sensitivität reiche aus, um als Frühwarnsystem anzuzeigen, ob der Inzidenz-Wert von 50 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten werde. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

