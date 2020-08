Zoff um A 92-Ausbau: Grünen reicht es - „Durch die Corona-Pandemie überholt“

Sechsspurig soll die A 92 in Bayern werden - nach sieben Jahren Bauarbeiten. Wie sinnvoll das in Zeiten von Corona ist, darüber tobt nun ein erbitterter Streit.

Gegen den Ausbau der Deggendorfer Autobahn A 92 nördlich von München regt sich Widerstand.

nördlich von regt sich Widerstand. Die Grünen bezweifeln den Sinn der Verbreiterung von zwei auf drei Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen.

bezweifeln den Sinn der von zwei auf drei Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen. Trotz allem Protest - aufzuhalten ist das Projekt aber wohl nicht mehr.

Deggendorf - Es ist ein Mammutprojekt: Auf 11,5 Kilometern Länge zwischen dem Autobahndreieck München-Feldmoching und dem Kreuz Neufahrn soll die A 92 ausgebaut werden. 300 Millionen Euro kostet das laut Autobahndirektion Südbayern. Sie hat das Projekt weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit weit vorangetrieben. Im kommenden Jahr erwartet die Behörde den Planfeststellungsbeschluss, womit Baurecht vorläge. 2022 soll Baubeginn sein. Sieben Jahre wird es dauern, die Autobahn auf drei Spuren inklusive Standstreifen und eine Fahrbahnbreite von je 14,5 Metern zu verbreitern.

Grünen-Protest gegen Ausbau der A 92: „Durch die Corona-Pandemie überholt“

Doch dagegen regt sich Widerstand: Claudia Köhler und Markus Büchler, zwei Landtagsabgeordnete der Grünen*, haben Einspruch eingelegt. „Durch die Corona-Pandemie* sind Erhebungen zum Verkehrsaufkommen nicht mehr aktuell und die Planungen überholt“, argumentieren sie. Die stärkere Tendenz zum Homeoffice, der prognostizierte Stellenabbau beim Flughafen München und das reduzierte Fluggastaufkommen lasse den Pendler- und Zubringerverkehr schrumpfen. Zudem gebe es eine neue Lage bei der Stadt München: Erklärtes Ziel der neuen Rathauskoalition sei es, Fahrbahnflächen zugunsten von Fuß- und Radwegen zurückzudrängen. Ein so reduziertes Straßennetz sei nicht in der Lage, zusätzlichen Verkehr aufzunehmen, der durch den Ausbau der A 92 folgen werde.

Die Annahmen der Grünen will die Autobahnbehörde so nicht stehen lassen. Nach der Straßenverkehrszählung aus dem Jahr 2015 fuhren auf der A 92 im Ausbauabschnitt werkstags rund 66.000 Fahrzeuge täglich. Laut Prognose für das Jahr 2030 soll die Verkehrsbelastung um fast ein Drittel zunehmen – auf 94.000 Fahrzeuge.

Der A 92-Ausbau

Geplant ist der sechsspurige Ausbau der A 92 von München nach ­Deggendorf zwischen dem Autobahndreieck Feldmoching und dem Kreuz Neufahrn. Lage und Höhe der Autobahn sollen dabei gleich bleiben, allerdings werden im Zuge des Ausbaus auch die Verkehrsführung am Dreieck Feldmoching und dem Kreuz Neufahrn überarbeitet sowie die Anschlussstellen Oberschleißheim und Unterschleißheim umgeplant. Außerdem sollen bestehende Bauwerke auf der Strecke saniert werden. In Sachen Lärmschutz ist vorgesehen, entlang der Strecke „in erheblichem Umfang Lärmschutzwälle und Lärmschutzwände“ zu errichten. Außerdem werde die Autobahndirektion Südbayern größtenteils einen lärmminderndern Fahrbahnbelag aufbringen. Die geschätzten Kosten für das Mega-Projekt, das rund sieben Jahre Bauzeit benötigen wird, liegen bei 300 Millionen Euro.

Streit um Ausbau der A 92: „Verkehr wieder auf dem Stand vor der Corona-Pandemie“

Dass durch die Corona-Krise* der Verkehr abgenommen hat, bestreitet die Sprecherin der Autobahndirektion, Katharina Holzapfel: Der Verkehr sei „bereits wieder auf dem Stand von vor der Corona-Pandemie*“. Zum Teil sei die Belastung auf den klassischen Pendlerstrecken wie der A 92 sogar höher als vor der Pandemie – viele ängstliche Pendler fahren derzeit nicht gern Bahn.

Die Behörde will das Projekt jetzt in Etappen vorantreiben. Zunächst müssen die Einwendungen gegen die sogenannte 2. Tektur von der Regierung von Oberbayern behandelt werden. Bei dieser optimierten Planung waren beispielsweise Geh- und Radwege auf Brücken gegenüber der Ursprungsplanung verbreitert worden. Die Autobahndirektion erwartet nicht, dass es jetzt noch aufgrund der Einwendungen neuerlichen Korrekturbedarf gibt. Liegt der Baubeschluss 2021 vor, müssen Grundstücke am Rand der Autobahn gekauft werden – sie sind vor allem für den Bau von Lärmschutzwänden und -dämmen notwendig.

