Als Gruppe in den Biergarten oder ins Wirtshaus? Aiwanger erklärt: So ist‘s möglich und erlaubt

Biergärten, Restaurants und Wirtshäuser in Bayern dürfen nach dem Corona-Shutdown ihre Außenbereiche wieder öffnen. Auch Gruppen dürfen sich treffen - unter klar definierten Voraussetzungen.

Corona-Krise * in Bayern: Biergärten, Restaurants und Wirtshäuser dürfen nach dem Lockdown ab dem 18. Mai wieder ihre Außenbereiche öffnen.

* in dürfen nach dem ab dem 18. Mai wieder ihre Außenbereiche öffnen. Ab dem 25. Mai ist es der Gastronomie in München und Bayern in der Coronavirus-Pandemie * wieder erlaubt, im Innern ihrer Lokale Gäste zu bedienen.

und in der * wieder erlaubt, im Innern ihrer Lokale Gäste zu bedienen. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland*. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland* als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.



München - Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler)* hat in der Corona-Krise alle Hände voll zu tun.

Nach seinem Vorschlag einer „Mini-Wiesn“ gab es harte Kritik von der CSU und Ministerpräsident Markus Söder*, dann wurde eifrig über eine Kaufprämie für PKWs debattiert, um die durch die Coronavirus-Pandemie arg gebeutelte Autoindustrie wieder anzukurbeln, und schließlich wird Aiwanger in einem Satire-Video von Wirten aufs Korn genommen.

Corona-Krise in Bayern: Gastronomie öffnet ab 18. Mai ihre Außenbereiche

Eben jene Wirte dürften sich nun aber über Aussagen des bayerischen Wirtschaftsministers freuen. Denn: Aiwanger höchstpersönlich hat nun erklärt, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen es trotz Corona-Beschränkungen ganzen Gruppen erlaubt ist, sich in Biergärten, Restaurants oder Wirtshäusern zu verabreden.

Schließlich dürfen Gastronomen ab Montag, 18. Mai, ihre Außenbereiche bis 20 Uhr wieder öffnen, ab dem 25. Mai darf (bis 22 Uhr) auch in den Lokalen wieder bedient und ausgeschenkt werden.

+ Wirtschaftsminister Bayerns: Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. © dpa / Peter Kneffel

„Zur Frage, mit wem ich in den Biergarten oder in die Außengastronomie gehen darf: Mit den Menschen, mit denen Sie sich auch so treffen dürfen“, erklärte Aiwanger am Dienstag (12. Mai) auf einer Pressekonferenz der bayerischen Minister. Heißt: Mit einer befreundeten Familie oder den Verwandten.

Mit Freunden in den Biergarten oder das Restaurant? Aiwanger nennt Bedingung

Es sei sogar erlaubt, sich „mit einer anderen Familie im Biergarten (...) an denselben Tisch setzen“, erklärte er weiter. Doch: Was ist mit den Freunden? Kann man sich auch mit denen treffen?

Auf der Presserunde kam eine Nachfrage, ob es auch „sechs bis acht Freunden“ erlaubt sei, gemeinsam in den Biergarten oder ins Wirtshaus zu gehen. Aiwanger verneinte diese Frage nicht - und nannte die Voraussetzungen.

MÜNCHEN Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: „Die vollständige Öffnung des Handels heute mit rund 50 Prozent des üblichen Umsatzes gibt Zuversicht. Jeder Euro, den die Wirtschaft wieder im Markt verdient, muß nicht über Steuergeld abgedeckt werden.“ — Hubert Aiwanger (@HubertAiwanger) May 11, 2020

„Wenn sechs bis acht Leute, jeder mit seinem Kumpel kommt, dann kann der sich natürlich jeweils mit seinem Kumpel, der seine Bezugsperson ist, an einen Tisch setzen“, meinte der Wirtschaftsminister: „Und mit 1,50 (Meter, d. Red.) Abstand sitzt der nächste Kumpel mit seinem Kumpel. Aber sie können nicht sechs mal zwei an einem Tisch sitzen, weil nicht mal die ersten Sechs an einem Tisch sitzen dürfen. Am Tisch darf ich also immer nur mit einer Bezugsperson oder einer Bezugsfamilie sitzen. Und zu den anderen ist jeweils 1,50 (Meter, d. Red.) Abstand zu halten.“

Hubert Aiwanger: Freunde können sich in Biergärten und Wirtshäusern treffen

Ergo: Freunde können sich sehr wohl als Gruppen in der Gastronomie verabreden, müssen aber immer zu zweit an getrennten Tischen sitzen und die gebotenen Abstandsregeln wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Erreger Sars-Cov-2 wahren.

Dass sogar Gruppen mit mehreren Personen an einem Tisch sitzen, „ginge nur, wenn der Tisch 15 Meter lang ist und dann im Abstand von 1,50 immer die Pärchen gegenüber sitzen“, sagte der Niederbayer weiter - und lächelte dabei.

Gruppen in Biergärten und Restaurants? Das dürfte auch bei den Gastronomen für ein Lächeln sorgen, die ihre Lokale wegen Corona wochenlang schließen mussten.

pm

*merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks