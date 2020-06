Coronavirus in Bayern: Patienten einer Praxis rufen Polizei - weil Arzt keine Maske trägt

Coronavirus in Bayern: In Feuchtwangen riefen Patienten einer Arztpraxis die Polizei. Grund: Der Mediziner und sein Personal trugen keine Masken.

In der Corona*-Krise ist an bestimmten Orten vorgeschrieben, einen Mund-Nase-Schutz* zu tragen.

Im Landkreis Ansbach kam es zu einem kuriosen Vorfall.

Patienten einer Praxis riefen die Polizei - weil der Arzt keinen Mundschutz trug.

Feuchtwangen - In einer Arztpraxis in Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) kam es zu einem kuriosen Vorfall. Das Personal hat dort keine Masken* getragen - Patienten riefen deshalb die Polizei. Das berichtet infranken.de

Coronavirus in Bayern: Arzt und Mitarbeiter tragen keine Masken - Patienten rufen die Polizei

Sowohl der Mediziner als auch seine Mitarbeiter sollen während des regulären Praxisbetriebs keinen Mundschutz getragen haben, dabei ist das in der Corona-Krise vorgeschrieben. Die Polizei rückte an, um die Anschuldigungen zu prüfen.

Coronavirus/Bayern: Arzt trägt in Praxis keine Maske - Polizei ermittelt

Und tatsächlich: Der Arzt und seine Mitarbeiter trugen keine Schutzmasken. Nun ermittelt die örtliche Polizei gegen ihn wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz*, wie infranken.de weiter berichtet. „In Arzt- und Zahnarztpraxen und in allen sonstigen Praxen, in denen medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen erbracht werden, gilt für das Personal, die Kunden und ihre Begleitpersonen die Maskenpflicht“ - so ist es unter anderem auf der Internetseite des bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration zu lesen.

