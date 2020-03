Coronavirus in Bayern: Diesen Großveranstaltungen droht die Absage - nicht nur Konzerte betroffen

Das Coronavirus verbreitet sich weiter. In Deutschland gibt es hunderte Infizierte, dutzende Schulen in Bayern bleiben geschlossen. Jetzt droht Großveranstaltungen die Absage.

Das Coronavirus* verbreitet sich weiter.

Jetzt droht vielen Großveranstaltungen in Bayern die Absage.

Ein Überblick.

Das Coronavirus beherrscht weiter die Schlagzeilen. In Deutschland gibt es bereits hunderte Menschen, die sich damit infiziert haben. In Bayern wurden dutzende Schulen geschlossen. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die bayerische Staatsregierung nun Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen.

Coronavirus in Bayern: Großveranstaltungen droht Absage

Auf diesen Schritt hatte sich der Koalitionsausschuss nach Teilnehmerangaben am Montag (9. März) geeinigt. Am Dienstag soll er durch das Kabinett beschlossen werden. Davon betroffen wären auch Fußball-, Basketball- oder Eishockeyspiele in den Bundesligen oder der Champions League. Möglich wäre, dass die Begegnungen ohne Publikum ausgetragen werden.

Am 31. März trifft die Deutsche Nationalmannschaft in Nürnberg auf Italien. Die Stadt Nürnberg sorgt sich jedoch wegen des Coronavirus, eine Absage wäre möglich - genau wie für andere Großveranstaltungen. Hier finden Sie einen Überblick über die größten Veranstaltungen in Bayern.

Coronavirus in Bayern: Diese Großveranstaltungen könnten abgesagt werden

Nürnberg

Thomas Sabo Ice Tigers - Wolfsburg (11. März, ARENA Nürnberger Versicherung)

Moses Pelham (12. März, Hirsch)

Andrea Berg (14. März, ARENA Nürnberger Versicherung)

Lordi (19. März, Hirsch)

1. FC Nürnberg - FC Erzgebirge Aue (22. März, Max-Morlock-Stadion)

The Music of Harry Potter - Live in Concert (23. März, Meistersingerhalle)

HC Erlangen - TSV GWD Minden (26. März, ARENA Nürnberger Versicherung)

1. FC Nürnberg - Bohemians Prag 1905 (27. März, Max-Morlock-Stadion)

Serdar Somuncu (3. April, Meistersingerhalle)

James Blunt (4. April, ARENA Nürnberger Versicherung)

Santiano (8. April, ARENA Nürnberger Versicherung)

Fürth

Greuther Fürth - HSV (13. März, Sportpark Ronhof Thomas Sommer)

Radmesse Franken (14. bis 15. März, Stadthalle)

Max Giesinger (17. März, Stadthalle)

Greuther Fürth - VfL Osnabrück (5. April, Sportpark Ronhof Thomas Sommer)

Erlangen

Harry G (13. März, Heinrich-Lades-Halle)

Deine Freunde (14. März, Heinrich-Lades-Halle)

Augsburg

Heinz Rudolf Kunze (14. März, Stadthalle Gersthofen)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15. März, WWK Arena)

Die Prinzen (25. März, Stadthalle Gersthofen)

Caroline Kebekus (26. März, Messe Augsburg)

Jamaram (3. April, Kantine)

FC Augsburg - SC Paderborn (4. April, WWK Arena)

Ingolstadt

Ralf Schmitz (10. März, Stadttheater Ingolstadt)

FC Ingolstadt - Bayern II (14. März)

FC Ingolstadt - Sonnenhof Großaspach (21. März)

Die Prinzen (29. März, Stadttheater Ingolstadt)

Regensburg

Selig (12. März, Alte Mälzerei)

Jahn Regensburg - Holstein Kiel (14. März, Arena Regensburg)

Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg (3. April, Arena Regensburg)

Die Liste ist nicht vollständig, sie wird fortlaufend aktualisiert.

