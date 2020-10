Corona in Bayern: Alarmstufe „dunkelrot“ neu in vier Kreisen und Städten - Söder sendet Video-Botschaft

Während die Corona-Zahlen in München weiter extrem hoch sind, wendet sich Ministerpräsident Markus Söder per Video-Botschaft an die Bürger. Er propagiert Solidarität.

In Bayern und in München steigen die Corona*-Fallzahlen ungebremst an.

Ministerpräsident Söder hat sich mit einer Video-Botschaft an die Bürger gewandt.

Immer mehr Kreise und Städte reißen den neuen Grenzwert und müssen sich auf schärfere Regeln einstellen.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 24. Oktober 2020, 16.06 Uhr: In der Coronavirus-Pandemie überschreiten nun mittlerweile fünfzehn bayerische Städte und Kreise den Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das sind vier mehr als am Freitag, wie aus der am Samstag veröffentlichten Übersicht des Landesamts für Gesundheit hervorgeht.

Dieser Schwellenwert bedeutet nach Corona-Ampel den Status „dunkelrot“ und hat für die Bewohner der jeweiligen Kommunen Einschränkungen im Alltag zur Folge: Die Sperrstunde gilt statt ab 22 Uhr ab 21 Uhr, ebenso gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ab 21 Uhr. Auffällig ist vor allem die Entwicklung in Schwaben: Unter den neu hinzugekommen Kommunen sind der Landkreis Augsburg (104,16), der Kreis Donau-Ries (103,9) und die Stadt Memmingen (115,65). Vierte neue 100er-Kommune ist der Landkreis Rosenheim (103,32).

Am schnellsten verbreitet sich Corona nach wie vor im Berchtesgadener Land, dort liegt der 7-Tage-Inzidenzwert laut RKI bei gut 282, laut LGL bei knapp 257. Die Differenz geht hauptsächlich darauf zurück, dass die Infektionsraten zu unterschiedlichen Zeitpunkten berechnet werden. Auch in Berchtesgaden ist das Gesundheitssystem aber aktuell nicht überlastet. Derzeit werden in den Kliniken im Landkreis 10 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. „Es gibt keinen neuen Todesfall zu beklagen“, berichtete das Landratsamt am Samstag.

Corona in Bayern: Söder nimmt Bürger in die Pflicht - Werte in München nähern sich kritischer Marke

Erstmeldung vom 24. Oktober 2020, 14.28 Uhr: München - Seit Freitag gelten in Bayern noch einmal verschärfte Corona-Regeln. Die „dunkelrote“ Warnschwelle wurde eingeführt. Sie ist dann erreicht, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert* 100 Fälle pro 100.000 Einwohnern übersteigt. Derzeit liegen laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL, Stand: 24. Oktober, 8 Uhr) 15 Landkreise und Städte im Freistaat über dieser Marke. Die bayerische Landeshauptstadt schrammte am Samstag noch haarscharf an dieser Grenze vorbei.

In ganz Bayern liegt der Inzidenzwert inzwischen bei 76,8. Seit Freitag (23. Oktober) haben sich laut LGL 2136 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Dabei entfällt fast die Hälfte der Fälle (921) auf den Regierungsbezirk Oberbayern. Gestorben sind im Freistaat an der Krankheit mittlerweile 2739 Personen.

Corona in Bayern: In München steigen die Fallzahlen extrem an

Die Corona*-Zahlen, die München für Freitag gemeldet hat, sind alles andere als beruhigend. 223 neu positiv getestete Menschen gibt es im Vergleich zum Vortag. Damit erhöht sich die Anzahl der bestätigten Fälle seit dem Beginn der Pandemie auf 14.868. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 98,3 an. München liegt damit nur knapp unter der „dunkelroten“ Warnschwelle. Auch die Reproduktionszahl* von 1,25 liegt weiter auf einem hohen Niveau.

In #München wurden für Freitag, 23. Oktober, 223 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 98,3 (RKI, Stand 24.10.). Mehr Infos unter https://t.co/gy6AlreVKK pic.twitter.com/zwfpzOAWbb — Stadt München (@StadtMuenchen) October 24, 2020

Coronavirus in Bayern: Söder appelliert an die Disziplin der Bürger

Derweil schwört Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der in der Vergangenheit bereits scharf für seine Politik kritisiert* wurde, die Bürger in Bayern ein, sich weiter an die beschlossenen Corona*-Regeln zu halten. „Jeder der sich an die getroffenen Maßnahmen hält, kann einen großen Anteil daran haben, für alle etwas zu erreichen“, sagt der CSU-Chef in einer Videobotschaft am Samstag. Er weiß, dass viele das Thema Corona nicht mehr hören können, es helfe aber nichts, man müsse da jetzt durch. Sein Credo ist: „Weniger Alkohol, weniger Feiern, weniger Kontakte und einfach mehr Maske“.

Videobotschaft zu Corona: Wenn wir alle mitmachen, können wir den Winter gut überstehen. Wir sind besser vorbereitet als in der Vergangenheit. Nehmen wir aufeinander Rücksicht, bleiben wir geduldig und geben anderen auch Optimismus. pic.twitter.com/JHWaC74VZd — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 24, 2020

Nur wenn alle diese Vorgaben beherzigen, komme man gut durch den Winter. „Es müssen alle Rücksicht aufeinander nehmen“, beschwört Söder die Solidarität der Bürger. Weiter gibt sich der Ministerpräsident positiv. Wir seien heute viel besser vorbereitet, als noch zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Alten- und Pflegeheime seien viel besser geschützt. Anschließend folgt ein erneuter Appell an die Bürger: „Wenn wir jetzt mehr tun, müssen wir später mit weniger Endfolgen leben.“

Coronavirus in Bayern: Söder verteidigt erneut die Maskenpflicht an Schulen

„Wir wollen keine wirtschaftlichen Schäden. Wir wollen Kitas und Schulen offen halten“, fährt Söder fort. Dafür müsse man aber einiges tun. „Mehr Maske schafft mehr Normalität“, ist für den CSU-Chef der Schlüssel zu diesem Ziel. Zum Ende der Videoansprache wird Söder noch einmal eindringlich. „Wir können so viel beschließen, wie wir wollen. Das hilft nicht, wenn Sie nicht alle mitmachen.“ Und mit Vorsicht und Umsicht kommen die Bürger in Bayern am besten durch die kommenden Monate, ist Söders letzte Aufforderung an die Menschen im Freistaat. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

