Weitere Coronavirus-Fälle? BRK-Einsatz mit Schutzanzügen im Landkreis Traunstein

Am späten Donnerstagabend kam es im oberbayerischen Landkreis Traunstein zu einem BRK-Einsatz. Es soll ein Zusammenhang mit dem Coronavirus bestehen.

Mittlerweile gibt es fünf bestätigte Fälle des Coronavirus in Bayern.

Am Abend kam es zudem zu einem aufsehenerregenden BRK-Einsatz in Siegsdorf (Landkreis Traunstein).

Es wurde offenbar eine vierköpfige Familie in die Isolierstation eines Krankenhauses gebracht.

BRK-Einsatz mit Schutzanzügen: Vierköpfige Familie ins Krankenhaus gebracht - Zusammenhang mit Coronavirus?

Siegsdorf - Zu einem spektakulären Einsatz des Bayerischen Roten Kreuzes kam es am Donnerstagabend in Siegsdorf (Landkreis Traunstein). Dabei wurden vier Personen, darunter zwei Kleinkinder, in einem Wohnhaus vom BRK abgeholt. Die Einsatzkräfte trugen dabei Schutzanzüge und Schutzmasken. Die möglicherweise am Coronavirus erkrankten Personen wurden danach in die Isolierstation des Krankenhauses in Trostberg gebracht. Die Fahrzeuge des BRK mussten anschließend gereinigt werden.

Das Nachrichtenportal chiemgau24.de* meldet, dass es sich bei dem Einsatz in Siegsdorf um den fünften bestätigten Patienten handeln könnte, der nach Informationen der Redaktion in Siegsdorf wohnen könnte. Auch der Bayerische Rundfunk beruft sich auf entsprechende Spekulationen.

Coronavirus in Bayern: Mittlerweile fünf bestätigte Fälle

Am Mittwoch befanden sich 90 Menschen in Bayern in Quarantäne. Am Abend wurde der fünfte bestätigte Coronavirus-Fall gemeldet. Ausgangspunkt scheint in allen Fällen die Firma Webasto im Landkreis Starnberg zu sein. Hier übertrug eine Chinesin, die für eine Schulung in Bayern war, den Virus auf Arbeitskollegen.

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in China stieg derweil sprunghaft an. Innerhalb eines Tages erhöhte sich die Zahl von 42 auf 213. Zudem kletterte die Zahl der Erkrankten von 1981 auf 9692. Die Gesundheitskommission WHO schlägt Alarm und rief nun doch den internationalen Notstand aus.

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digal-Redaktionsnetzwerkes