Corona in Bayern: Keine Intensivbetten mehr - drei Landkreise machen seit Tagen große Sorgen

Bayern hat in der Coronavirus-Pandemie mit hohen 7-Tage-Inzidenzen zu kämpfen. In manchen Landkreisen im Freistaat werden die Intensivbetten knapp.

Coronavirus-Pandemie in Bayern: Die Corona-Fallzahlen und die 7-Tage-Inzidenzen sind im Freistaat im bundesweiten Vergleich besonders hoch.

Mit Blick auf die Intensivbetten machen die Landkreise Fürstenfeldbruck bei München und Kitzingen in Unterfranken laut Robert-Koch-Institut (RKI) seit Tagen Sorgen (siehe Erstmeldung vom 17. November).

Alle Neuigkeiten rund um die Corona-Krise in Bayern lesen Sie immer aktuell in unserem News-Ticker. Hier bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Bayern.

Update vom 18. November, 07.11 Uhr: Die 7-Tages-Inzidenz sinkt leicht in den am schwersten vom Coronavirus betroffenen Landkreisen und Städten in Bayern. Trotzdem ist der niederbayerische Kreis Freyung-Grafenau nach wie vor deutschlandweiter Spitzenreiter mit 353,5. Immerhin: Am Wochenende lag die Inzidenz noch bei über 400. Traunstein folgt auf Platz 6 mit 296,6 Fällen auf 100.000 Einwohnern im 7-Tages-Schnitt. Auch in der Stadt Passau sowie im Landkreis bleibt die Lage angespannt.

Update vom 17. November, 21.45 Uhr: In einer Großbäckerei in Fürth (Mittelfranken) hat es einen Corona-Ausbruch gegeben.

Konkret: Wie das Unternehmen Wolf ButterBack am Dienstag mitteilte, wurden (Stand Montag) 62 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. 118 Kontaktpersonen seien zu Hause in Isolation, erklärte eine Sprecherin der Firma, alle weiteren Arbeiter seien an diesem Dienstag auf Covid-19 getestet worden.

Sofern am Mittwoch die Ergebnisse der Corona-Tests vorlägen, könne ab Donnerstag wieder mit dem negativ getesteten Personal produziert werden, hieß es weiter.

Corona-Pandemie in Bayern: Im Freistaat sind in mehreren Landkreisen die Intensivbetten knapp

Erstmeldung vom 17. November: München - Der bayerische Sonderweg in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland endet da, wo die eigenen Kapazitäten begrenzt sind. Das gilt zum Beispiel für die Ressourcen an Intensivbetten.

Und die werden auf vielen Intensivstationen in den Landkreisen des Freistaates wegen Corona knapp. Das geht aus dem Intensivregister des Robert-Koch-Institutes (RKI) hervor. In diesem wird tagtäglich die Auslastung der Intensivbetten deutschlandweit gemessen.

Corona-Pandemie in Bayern: Fürstenfeldbruck und Kitzingen machen Sorgen

Und mit Blick auf dieses Register machen zwei bayerische Landkreise seit Tagen Sorgen: Kitzingen in Unterfranken und Fürstenfeldbruck bei München. Hinzukam nun auch der Landkreis Unterallgäu.

In Bruck, so die Abkürzung für die Kleinstadt mit rund 37.000 Einwohnern, war Stand Dienstagabend, 21.30 Uhr, kein Intensivbett mehr verfügbar. Dasselbe galt laut RKI-Statistik auch für das Krankenhaus in Mindelheim (Unterallgäu).

Landkreise / Städte Intensivbetten insgesamt Intensivbetten belegt durch Corona-Patienten Fürstenfeldbruck 10 10 40 % Unterallgäu 14 14 21,43 % Dachau 28 25 10,71 % Aichach-Friedberg 18 16 27,78 % Freising 14 12 42,86 % Rottal-Inn 13 11 38,46 % Stadt München 631 522 13,79 %

In Kitzingen (90.000 Einwohner) waren zur selben Zeit zwei der insgesamt acht Intensivbetten frei. Doch auch hier hatte es zuvor tagelang keine freien Betten im intensiv medizinischen Bereich mehr gegeben. Brenzlig ist die Lage etwa auch in folgenden Landkreisen: Dachau, Freising, Aichach-Friedberg, Rottal-Inn und in der Landeshauptstadt selbst.

Corona-Pandemie in Bayern: In München sind laut RKI 83 Prozent aller Intensivbetten belegt

In München waren Stand Dienstagabend fast 83 Prozent aller Intensivbetten besetzt. Die Lage bleibt trotz der Covid-19-Kontaktbeschränkungen ernst.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Bayern hier im News-Ticker.