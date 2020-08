Corona: Neuer Kita-Plan für Bayern - große Erleichterung für Eltern - aber mit einer Einschränkung

Bekommen Eltern in Bayern in der Corona-Krise nun mehr Entlastung? Einer neuer Beschluss für Kindertagesstätten ist gefasst - doch es gibt Einschränkungen.

Erleichterung für Eltern in Bayern: In Kitas gelten schon bald neue Corona-Regeln.

Familienministerin Carolina Trautner gab den Beschluss bekannt.

Doch weiterhin ist mit Einschränkungen zu rechnen.

München - Viele Eltern dürften über diese Nachricht wohl sehr erleichtert sein: Kinder in Bayern mit leichtem Schnupfen und ohne Fieber dürfen ab dem 1. September wieder eine Kindertagesstätte besuchen. Grundlage hierfür ist ein Drei-Stufen-Plan, der sich an dem in Bayern geltenden Corona-Warnsystem orientiert, teilte Familienministerin Carolina Trautner (CSU) am Freitag (14. August) mit.

Coronavirus in Bayern: Große Erleichterung für Eltern? Neuer Kita-Plan kommt - mit einer Einschränkung

Ob diese Regelung in Zeiten der Corona-Krise in Bayern jedoch zu jeder Zeit und an jedem Ort im Freistaat greift, ist ungewiss: Je nach Infektionszahlen in einem Landkreis oder in einer Stadt seien unterschiedliche Maßnahmen möglich, so Trautner weiter. Wenn sich innerhalb einer Woche mehr als 50 Menschen je 100.000 Einwohner neu anstecken, dürfen Kinder mit milden Erkältungssymptomen beispielsweise nur bei Vorlage eines negativen Coronavirus*-Tests in die Kita gebracht werden.

Die Familienministerin äußerte sich jedoch mit einer deutlichen Meinung zur Betreuungssituation von Kindern, die eine Kindertagesstätte besuchen und zuletzt aufgrund der strengen Corona*-Regeln in letzter Zeit häufig Zuhause bleiben mussten. Betretungsverbote sollen künftig möglichst vermieden werden oder nur lokal gelten, erklärte Trautner nun. „Eine lokale Schließung von Einrichtungen kommt nur als letzte Möglichkeit in Betracht. Wir wissen, wie wichtig die Betreuung für erwerbstätige Eltern ist.“

Coronavirus in Bayern: Neuer Kita-Plan kommt schon bald - Noch gelten strenge Regeln

Über Wochen hinweg konnten Kinder aufgrund der Corona-Krise in Bayern überhaupt keine Einrichtungen besuchen - erst ab dem 25. Mai wagte man im Freistaat wieder einen Schritt zurück in die Normalität. Zuerst durften Kinder, die sich im letzten Jahr vor dem Grundschuleintritt befanden, zurückkehren. Dann folgten nach und nach weitere Lockerungen.

Bei Kindern mit Schnupfnase gelten aktuell aber noch strenge Regeln: Sie dürfen Kindertagesstätten nicht besuchen. Das ändert sich erst mit dem neuen Kita-Plan ab dem 1. September.