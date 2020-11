Corona-Patienten „quer durch Bayern“ verlegt: Erste Kliniken geraten an ihre Grenzen

Bayerns Kliniken helfen sich in der Corona-Krise nicht nur beim Personal gegenseitig. Auch schwer kranke Patienten mussten schon „quer durch Bayern“ verlegt werden, weil in Augsburg die Intensivbetten knapp wurden.

Wegen des Corona * geraten die Kliniken in Bayern an ihre Grenzen.

geraten die Kliniken in Bayern an ihre Grenzen. Trotz Teil-Lockdown* gibt es immer mehr Patienten.

Teilweise müssen schwer kranke Patienten über weite Strecken verlegt werden.

München – Siegfried Hasenbein hat mit Kliniken und ihren Problemen einige Erfahrung. Seit 17 Jahren führt der 63-Jährige die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG), in wenigen Tagen geht er in den Ruhestand. Aber so etwas wie die Corona-Epidemie hat auch er noch nicht erlebt. Hasenbein findet, dass die Krankenhäuser im Freistaat diese Herausforderung bisher gut gemeistert haben. Und er ist auch zuversichtlich, dass die bayerischen Krankenhaus-Strukturen insgesamt dem Corona-Winter standhalten werden. „Aber wir kommen nun in eine schwierige Phase in der Pandemiebewältigung“, sagt Hasenbein. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders die Ärzte und Pflegekräfte, sind längst am Limit angekommen und nicht unendlich belastbar.“ Es gebe auch einzelne Kliniken, die „an ihren Grenzen“ angelangt sind.

Augsburg: „Kapazitäten ausgeschöpft“

Als Beispiel für Krankenhäuser, deren „Kapazitäten ausgeschöpft“ sind, nennt Hasenbein das Universitätsklinikum Augsburg. Weil sonst keine Intensivbetten mehr frei gewesen wären, mussten von dort bereits schwer kranke Patienten verlegt werden – teils „auch quer durch Bayern“, wie Hasenbein sagt. Voraussichtlich kein einmaliger Vorgang. „Man wird sich darauf einstellen müssen, dass Patienten weiter weg verlegt werden müssen“, sagt Hasenbein. Umso mehr, da der BKG-Chef davon ausgeht, dass die Zahl der Patienten auch auf den Intensivstationen in den nächsten zwei Wochen weiter zunimmt. In Augsburg ist bereits seit vergangener Woche sogar die Bundeswehr im Einsatz. Soldaten unterstützen das Klinikpersonal.

Genau dort, beim Personal, liegt bei einer weiteren Zuspitzung der Corona-Lage die „Achillesferse“ der Krankenhäuser, sagt Hasenbein. Man könne den über Jahre entstandenen Fachkräftemangel nun einmal nicht innerhalb von Wochen oder Monaten kompensieren. Um die Engpässe zu überbrücken, helfen sich die Kliniken gegenseitig mit Personal aus. Auch Medizinstudenten helfen mit. Zudem müssten wie im Frühjahr wieder Eingriffe verschoben werden, sagt Hasenbein. Doch anders als damals solle das diesmal regionaler und klüger gesteuert ablaufen. Aus der ersten Welle habe man gelernt, dass „nicht jede planbare Behandlung verschiebbar ist“. Dass damals auch Patienten mit schweren Erkrankungen die Kliniken gemieden haben, soll diesmal verhindert werden.

Coronavirus Bayern: Noch härterer Lockdown wäre die „größtmögliche Entlastung“ für Kliniken

In den derzeit geltenden Corona-Maßnahmen sieht Hasenbein einen „ersten wichtigen Schritt“. Aus medizinischer Sicht wäre zwar ein noch härterer Lockdown die „größtmögliche Entlastung“ für die Kliniken und ihre Mitarbeiter . Er sehe aber auch die „schweren Nebenerscheinungen“, die das mit sich bringen würde, sagt Hasenbein. Die Politik sei deshalb „auf einem richtigen Weg“.

Das sieht auch Hasenbeins Nachfolger an der BKG-Spitze so. Gleichzeitig müsse der Gesetzgeber die finanziellen Schäden, die die Kliniken durch den Ausfall verschiebbarer Behandlungen erleiden, dringend besser ausgleichen, mahnt Roland Engehausen. Geschehe das nicht, „werden viele Krankenhäuser, die sich bisher um die Behandlung von Covid-19-infizierten Patienten verdient gemacht haben, in eine wirtschaftliche Zwickmühle kommen, die die Versorgung in den nächsten Wochen gefährdet“.